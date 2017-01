Le pagelle di Genoa-Crotone 2-2

Genoa

Eugenio LAMANNA 6 - Magistrale sul mancino di Trotta, poco ci può fare sulle inzuccate di Ceccherini e Ferrari.

Armando IZZO 5.5 - Soffre non poco Trotta, scende sporadicamente sulla fascia.

Ezequiel MUNOZ 5.5 - Si lascia sovrastare da Ceccherini, oggi gli è mancato il senso della posizione.

Nicolás BURDISSO 6 - Quando c'è da mettere la gamba o spazzare l'area senza troppi orpelli, lui c'è.

EDENILSON 5.5 - Dinamico, ma non sempre razionale.

Danilo CATALDI 5 - Imprecisi e nervoso, ferma Stoian con le cattive e si becca un giallo sacrosanto.

Luca RIGONI S.V. - Soltanto una mezz'ora di gioco per il metodista dei liguri, che alza bandiera bianca per problemi muscolari. (dal 30' Isaac COFIE 6 - Splendida la sua verticalizzazione a sfidare l'offside in favore di Simeone)

Diego LAXALT 6 - Discreto movimento, ma poca profondità.

Darko LAZOVIC 6.5 - Tra gli esterni genonani è quello che scende la fascia con maggiore insistenza, si congeda anzitempo per fastidi alla coscia. (dal 61' GORAN PANDEV 6 - Entra e si procura subito il rigore del secondo vantaggio)

Giovanni SIMEONE 6 - Ottavo centro per il Cholito, abile a scattare sul filo del fuorigioco. Però si mangia un gol già fatto nella ripresa. In chiaroscuro.

Lucas OCAMPOS 7 - Volenteroso e generoso, ripiega anche in copertura, impeccabile dal dischetto. Non prende bene la sostituzione e, a nostro avviso, ne ha ben donde. (dal 79' Mauricio PINILLA 5.5 - Non incide, ma ci mette grinta)

All. Ivan JURIC 5 - Dopo 4 ko di fila (5 se si considera anche quello in Coppa Italia), un pareggio che sa di ennesima sconfitta. E la sua panchina trema.

Crotone

Alex CORDAZ 6 - Salva il pari verso il finale, su Simeone non ha colpe.

Aleandro ROSI 6 - S'immola per la causa, respingendo con il torace una conclusione violenta di Ocampos nel primo tempo. Poi tanto cuore.

Federico CECCHERINI 6.5 - Pareggia i conti con un imperioso stacco di testa e, sempre di testa, propizia la rete del 2-2.

Alex FERRARI 6 - Si traveste da kamikaze travolgendo Pandev in area e consegnando il rigore a Ocampos, si rifà alla grande firmando il gol del secondo pareggio. Croce e delizia.

Mario SAMPIRISI 5.5 - Cerca le punte, ma predica nel deserto.

Marcus ROHDEN 5 - Gioca troppo in orizzontale, lento di manovra.

Andrea BARBERIS 6 - Pesca la testa di Ceccherini con uno splendido calcio di punizione e, sempre da calcio da fermo, per poco non trova la rete del sorpasso.

Lorenzo CRISETIG 6 - Lavoro oscuro, di sacrificio. Premiato.

Adrian STOIAN 4.5 - Tanto movimento sulla trequarti ma poca incisività in area. (dal 75' Bruno MARTELLA 5 - Polmoni da vendere, ma poca ratio)

Diego FALCINELLI 6 - Buon feeling con Trotta, meriterebbe la rete.

Marcello TROTTA 6 - Un mancino insidioso per accendere la miccia, un altro sinistro al volo per tenere sulle corde Lamanna, un'occasione gigante sprecata in avvio di ripresa.

All. Davide NICOLA 6 - Buona reazione dei suoi ragazzi, che non si scompogono mai. Ultimo posto lasciato al Pescara, però la salvezza sembra ormai andata.