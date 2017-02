Le pagelle di Genoa-Sassuolo 0-1

=== Genoa ===

Eugenio LAMANNA 5,5: qualche intervento molto buono. Ma sul piatto di Pellegrini, che calcia sul suo palo, avrebbe probabilmente potuto rispondere meglio.

Armando IZZO 5: un pomeriggio trascorso tra svarioni colossali e recuperi provvidenziali. Comunque, una prova insufficiente.

Nicolás BURDISSO 5,5: generoso in proiezione offensiva, ma là dietro "balla", eccome, anche lui.

Santiago GENTILETTI 5: scialbo in difesa, a inizio ripresa sciupa una palla d'oro per riequilibrare il punteggio.

EDENILSON 5,5: corre molto, conclude poco, lungo l'out di destra.

Dall'84' Mauricio Pinilla: sv.

Danilo CATALDI 6: s'intende poco con Hiljemark. E' pur vero che è uno dei pochi ad avere inventiva nella zona nevralgica di oggi pomeriggio.

Genoa-Sassuolo, Serie A 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Oscar HILJEMARK 5,5: qualche apprezzabile conclusione alla distanza ma non ripete la buona prova di Firenze. Specialmente in fase di copertura, troppo sistratto.

Dal 73' Olivier Ntcham 5: come al solito, né carne, né pesce. Il centrocampista ex Manchester City sembra essersi definitivamente perso per strada.

Diego LAXALT 5,5: un istante dopo la traversa di Gentiletti, calcia in curva un ottimo pallone offertogli da Palladino.

Goran PANDEV 6,5: ottima prova del macedone, definitivamente rigenerato dalla cura Jurić. Guizzi e serprentine a profusione. Anche un gol - del possibile 1-0 - sfiorato al minuto 18 con palla contro la saracinesca di Consigli.

Dal 68' Adel Taarabt 5,5: come Hiljemark, la guizzante prova di Firenze sembra un vago ricordo.

Giovanni SIMEONE 4,5: viene reso totalmente inoffensivo dalla marcatura a francobollo di Acerbi. Giornata da dimenticare.

Raffaele PALLADINO 6,5: due o tre assist di pregevole fattura, illuminanti. Ha fatto bene Jurić ha volerlo così fortemente. I due si conoscono bene da illo tempore.

Mister Ivan JURIĆ 5: la sua squadra sembra non seguirlo più. E' evidente che si sia rotto qualcosa.

=== Sassuolo ===

Andrea CONSIGLI 6,5: l'intervento con cui sventa la minaccia di Pandev, al 18', è di quelli che valgono il prezzo del biglietto.

Marcello GAZZOLA 6,5: tanta corsa e ottimi spunti lungo il versante di destra.

Timo LETSCHERT 7: maestoso, il difensore olandese ex Utrecht, ottimamente guidato dal più esperto Acerbi.

Francesco ACERBI 7,5: il migliore, insieme al goleador di giornata Lorenzo Pellegrini. Dalle sue parti non c'è verso di passare, un muro. Ne a qualcosa il malcapitato Giovanni Simeone.

Genoa-Sassuolo, Serie A 2016-2017: Francesco Acerbi (LaPresse)LaPresse

Federico PELUSO 6: qualche difficoltà di troppo nell'arginare Pandev. Tuttavia, rispetta tutte le consegne.

Lorenzo PELLEGRINI 7,5: ha una statistica incredibile sul suo curriculum 2016-2017: è l'unico centrocampista in Serie A ad aver segnato di destro, di sinistro, di testa, su rigore e da fuori area. Quando si dice "un giocatore completo"...

Dall'85' Luca Mazzitelli: sv.

Alberto AQUILANI 7: qualità, piede sopraffino, intesa perfetta col reparto avanzato. E' tornato lui.

Alfred DUNCAN 6,5: non solo quantità: al 28' mette in mezzo una palla d'oro che Matri non capitalizza come avrebbe dovuto.

Domenico BERARDI 6,5: dà tutto. E' davvero generoso là davanti. Nel secondo tempo innesca un contropiede rapidissimo, pur essendo esausto. Esempio.

Dal 72' Matteo Politano 6,5: entra subito in partita. All'89' scarta Lamanna e sfiora il raddoppio.

Alessandro MATRI 5,5: meno brillante del solito. Al 28' sbaglia un gol già fatto.

Dal 78' Federico Ricci: sv.

Antonino RAGUSA 6: tanta corsa là davanti, in cui svolge il lavoro sporco più classico.

Mister EUSEBIO DI FRANCESCO 7: i problemi di formazione continuano ad attanagliare il suo organico. Ma la squadra è tornata reattiva e con un equilibrio davvero rimarchevole.