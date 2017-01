Le pagelle di Inter-Chievo 3-1

=== Inter ===

Samir HANDANOVIC 6 – Una parata di routine su Pellissier dopo il tiro vincente incassato da parte dello stesso attaccante clivense. Per il resto può solo sonnecchiare.

Danilo D’AMBROSIO 5 - Bruciato sul gol da Pellissier, la sua marcatura lascia a desiderare per usare un eufemismo. Quando si propone in proiezione offensiva va un po’ meglio.

Jeison MURILLO 6 – Lotta con Meggiorini, regge e non ha cali di concentrazione.

MIRANDA 6 – Tiene la linea alta e compatta con Murillo, contiene gli attaccanti avversari in tutte le azioni di movimento. Il gol subito è su palla inattiva e dormita di D’Ambrosio.

Cristian ANSALDI 6 – Nel primo tempo prova a sfondare a sinistra e crea problemi a Castro. Nel secondo cala vistosamente e viene giustamente sostituito (dal 60’ EDER 6,5 – Determinato. Entra ed è subito pericoloso su punizione. Segna il 3-1 al 93’ come ciliegina sulla torta).

Eder Inter Chievo 2017LaPresse

Roberto GAGLIARDINI 7 – Che esordio! E’ costato molto e poteva pagare il prezzo, inteso come pressione, del suo cartellino. L’impatto con il Meazza, invece, è di grande personalità: chiede palla, s’inserisce, attacca la profondità e tira. Il ragazzo c’è e può contendere il posto da titolare a tutti gli altri.

Geoffrey KONDOGBIA 6,5 – Un altro giocatore rispetto a quello di qualche settimana fa. Nelle due fasi è attento, non si perde più in tocchi di troppo ma copre, riparte e innesca i compagni con efficacia. Trasformato.

Antonio CANDREVA 6 – Come al solito sforna cross a ripetizione. Non tutti sono precisi, ma quello dell’1-1 è una perla. Mette lo zampino nella rimonta (dall’82’ Rodrigo PALACIO 6,5 – Pochi minuti per partecipare alla festa con l’assist per Eder).

JOAO MARIO 5,5 – Confuso. Tanto lavoro ma poco arrosto. Deve migliorare negli inserimenti (dal 70’ Ever BANEGA 6 – Un buon contributo, con qualche lancio dei suoi, nel forcing per centrare la rimonta).

Joao Mario Inter Chievo 2017LaPresse

Ivan PERISIC 7 – Cresce nel secondo tempo confermandosi uomo degli ultimi minuti e dei gol pesanti. Come a Udine è protagonista della rimonta. Fattore Perisic.

Mauro ICARDI 7,5 - Partiamo dai numeri. Per la terza stagione di fila ha segnato almeno 15 gol in campionato (gli ultimi a riuscirci con l'Inter Ibrahimovic e Vieri). Segna un gol da attaccante di razza con un movimento e una conclusione da cineteca. Sul 2-1 c'è il suo diretto contributo: ruba palla a Izco e propizia il blitz di Perisic. Trascinatore.

All. Stefano PIOLI 7 – Una delle migliori Inter della stagione. Raccoglie solo alla fine quanto costruito, ma il suo lavoro dopo le macerie lasciate da de Boer è da riconoscere e apprezzare. Quinta vittoria di fila.

Sergio Pellissier Inter Chievo 2017LaPresse

=== Chievo ===

Stefano SORRENTINO 7 – Sbaglia sul gol del 2-1, ma compie una decina di parate vitali per tenere a galla il Chievo fino al minuto 86. Risponde sempre, anche di faccia. Contro l’Inter si esalta spesso e volentieri.

Nicolas FREY 6,5 - Contro Perisic ha il suo bel da fare, ma ha il passo per contenerlo. Non doveva uscire, non lo meritava (dal 61’ Nicolas SPOLLI 4,5 - Una calamità. Inserito da Maran al posto di Frey, che non aveva demeritato, dimostra di essere molto modesto: interventi a vuoto, falli, un giallo e il via libera a Perisic per la rete della rimonta. Alla prossima!).

Dario DAINELLI 5,5 – Anticipato da Icardi sul gol dell’1-1, ma bisogna soprattutto dar merito all’argentino. Regge finché può.

Alessandro GAMBERINI 6 – Con le unghie e con i denti cerca di creare un muro davanti a Sorrentino insieme a Dainelli. Non sempre ci riesce.

Massimo GOBBI 6 – Su Candreva ha alterne fortune, ma si perde solo Palacio nel finale.

Lucas CASTRO 5,5 - Maran lo sposta in tutte le posizioni. A destra patisce le avanzate di Ansaldi, va a sinistra ma viene portato al centro come trequartista. Finisce in panchina stremato (dal 73’ Jonathan DE GUZMAN s.v.).

Ivan RADOVANOVIC 5,5 – La differenza di passo rispetto a Gagliardini e Kondogbia è evidente e paga dazio.

Samuel BASTIEN 5,5 - Il belga viene gettato nella mischia, ma non lascia una traccia significativa. Ha 20 anni e ampi margini di crescita.

Valter BIRSA 6 – L’assist per Pellissier arriva dai suoi piedi educati. Lascia spazio a Izco all’intervallo (dal 46’ Mariano IZCO 5 – Sciagurato sul pallone perso per la pressione di Icardi: è il preludio al 2-1).

Sergio PELLISSIER 6,5 - Quinto gol stagionale, la sua esperienza lo aiuta a colpire e a dare fastidio ai centrali. Fa fare brutta figura a D’Ambrosio sullo 0-1.

Riccardo MEGGIORINI 6 - Fa a sportellate con Murillo e si sacrifica moltissimo. Non demerita.

All. Rolando MARAN 6 – Il Chievo fa la sua partita, ma alla fine esce sconfitto perché la qualità dell’Inter è superiore. Ha solo una cosa da rimproverarsi: il cambio Frey-Spolli.