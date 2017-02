Le pagelle di Inter-Empoli 2-0

Inter

Samir HANDANOVIC 6,5 - Il vero intervento decisivo è quello con cui impedisce a Krunic di trovare il pareggio. Una parata da 3 punti, alle quali si aggiungono quelle, meno complicate, su El Kaddouri e Croce.

Jeison MURILLO 6 - Non commette errori evidenti, ma da terzo centrale di difesa lascia parecchi spazi nei quali centrocampisti e attaccanti dell'Empoli possono tuffarsi.

Gary MEDEL 7 - Praticamente perfetto da centrale difensivo. Con lui, Pioli ha trovato l'equilibratore che cercava. Il Pitbull comanda la retroguardia da leader nato qual è, regalandole sicurezza e stabilità.

João MIRANDA 5,5 - Il meno positivo dei tre centrali di Pioli, anche se i problemi si limitano in verità a pochi episodi. Tra questi, il buco nel quale si inserisce Krunic e un mancato intervento nel libera Maccarone davanti ad Handanovic.

Antonio CANDREVA 6,5 - Il gol del pallone nobilita una prestazione vogliosa, ma piuttosto frenetica: tanti i cross mal riusciti verso il centro dell'area. Tutto dimenticato dalla zampata del 2-0.

Roberto GAGLIARDINI 7 - Giostra in tutte le zone del campo, compresa quella offensive: ha per due volte l'occasione di segnare il suo primo gol in A, ma manca l'appuntamento. In mezzo al campo, in coppia con Kondogbia, si comporta bene in fase di filtro e gestione del pallone.

Geoffrey KONDOGBIA 6,5 - Sì, è tutto un altro Kondogbia. Presente con la testa, in fiducia. Con la perla di un no look per l'inserimento di D'Ambrosio. La pecca è un'irruenza negli interventi difficile da limare, con tanto di giallo.

Danilo D'AMBROSIO 6,5 - Molto bene per tutto il tempo in cui rimane in campo: dalla sua parte l'Inter riesce a sfondare spesso e volenteri. Non torna dagli spogliatoi a causa di un problema fisico (dal 46' Cristian ANSALDI 5,5 - Fa decisamente peggio di D'Ambrosio, sbagliando parecchio e provocando i mugugni del pubblico di San Siro. Prova a rifarsi nel finale con un bel cross per Gagliardini, ma è troppo poco)

João MARIO 6 - Prestazione complessivamente positiva, nonostante qualche errore nella scelta e nel passaggio ai compagni. Accende la luce organizzando il gioco offensivo dell'Inter.

EDER 7,5 - Gol dell'1-0, assist per il 2-0. La gara, praticamente, la decide lui, chiamato a dare una risposta a un'Inter orfana di Perisic e Icardi. Finché ha fiato e lucidità non lo tiene nessuno. Un segnale anche per il futuro (dall'80' Andrea PINAMONTI s.v.)

Rodrigo PALACIO 7 - Anche lui sotto la lente d'ingrandimento, risponde benissimo con corsa, partecipazione continua al gioco, aperture per i compagni e inserimenti. Non trova il gol, ma la sua spizzata è decisiva per sbloccare il punteggio (dal 73' GABIGOL 6 - Molto vivace, come spesso accade quando Pioli lo inserisce nel finale. Sfiora il gol con un sinistro largo di poco)

All. Stefano PIOLI 7 - Ha chiesto all'Inter 13 vittorie nelle ultime 15 partite: la prima è arrivata. In Medel ha trovato un solido organizzatore della difesa, in Eder e Palacio due riserve affidabili. La rincorsa riparte.

Eder Inter Empoli 2017LaPresse

Empoli

Lukasz SKORUPSKI 7 - Non si può certo dire che non faccia di tutto per evitare un passivo più pesante: strepitoso su Palacio, dice di no più volte a Gagliardini. Purtroppo per lui, non c'è nulla da fare.

Frederic VESELI 5 - Non gestisce male i palloni che gioca verso i compagni, ma in fase difensiva non se la cava bene: continuamente preso d'infilata alle spalle, rimane impalato nell'azione del gol di Eder.

Vincent LAURINI 6 - Terzino adattato a centrale per sopperire alle assenze difensive, se la cava tutto sommato bene e senza grossi errori. Il migliore dei 4 di difesa.

Uros COSIC 5,5 - Spesso in difficoltà quando piovono palloni all'interno dell'area empolese. Non riesce a contrastare Palacio e a evitare che la sua spizzata diventi un assist per Eder.

Federico DIMARCO 5 - Vive un pomeriggio difficilissimo con Candreva, che lo punta continuamente senza essere fermato. Dai e ridai, non riesce a evitare che l'avversario segni il gol della sicurezza (dal 64' Federico BARBA 6 - Entra quando l'Inter ha iniziato ad abbassare i ritmi. Nonostante giochi a sinistra non crolla)

Rade KRUNIC 5,5 - Positivo nel palleggio, molto meno in copertura. Ha l'occasione per portare l'Empoli in parità, ma non è abbastanza freddo di fronte ad Handanovic (dal 76' Miha ZAJC s.v.)

Assane DIOUSSÉ 5,5 - Bella personalità quando deve gestire il pallone in zone pericolose, ma se il pressing nerazzurro a volte lo frena costringendolo a sbagliare. Rischia tantissimo con un fallo da rigore giudicato legale da Celi.

Daniele CROCE 6 - Ha parecchio spazio per inserirsi sul centro-sinistra. Gara onesta da parte dell'ex aretino, vicino al gol con un bellissimo sinistro al volo respinto da Handanovic.

Omar EL KADDOURI 6,5 - Il migliore dell'Empoli, almeno per un tempo. Il giocatore che con le sue iniziative spariglia le carte in attacco. Prova la sorpresa a giro, ma Handanovic gli dice di no. Cala dopo l'intervallo (dall'82' Andres TELLO s.v.)

Manuel PUCCIARELLI 5,5 - La cosa migliore è un tocco con cui, nella ripresa, libera Krunic davanti ad Handanovic. Uno dei pochi sussulti di una gara in cui viene ingabbiato dai centrali avversari senza uscirne.

Massimo MACCARONE 5 - Per due volte ha l'occasione di segnare, per due volte spreca tutto. Fa qualcosa di più nella ripresa rispetto a un primo tempo anonimo, ma i risultati sono insufficienti.

All. Giovanni MARTUSCIELLO 6 - Non poteva pretendere di portare a casa punti a San Siro. Anche se, per buoni tratti della gara, l'Empoli se la gioca bene, seppur non alla pari, arrivando a sfiorare il pareggio.