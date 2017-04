Le pagelle di Inter-Napoli 0-1

=== Inter ===

Samir HANDANOVIC 7 – Se non fosse per lui, saremmo qui a commentare l’ennesima goleada subita dall’Inter. Abbandonato, non è una novità.

Danilo D’AMBROSIO 5,5 – Non può attaccare, si limita ai compiti difensivi perché la gara lo richiede. Fa quel che può.

Gary MEDEL 4,5 – Fa una fatica tremenda su Mertens, patisce i tagli dei piccoletti del Napoli e cade in vecchi errori da centrale adattato.

Jeison MURILLO 4,5 - Non dovrebbe uscire dalla difesa lasciando da solo Medel, ma questo vizio è difficile toglierglielo. Esce per i crampi (dal 77’ Marco ANDREOLLI s.v.).

Yuto NAGATOMO 4 - Un conto è il marketing, un altro è il calcio. Dopo svariate stagioni è ancora lì, sulla fascia sinistra dell'Inter, e svarioni come quello contro il Napoli non sono altro che la conseguenza di scelte che con i valori del campo hanno poco a che fare. Arrivederci.

Roberto GAGLIARDINI 5 – Spaesato. Il momento negativo sembra aver coinvolto anche lui che dopo Firenze offre un’altra prestazione scialba. È giovane e non va bruciato.

Marcelo BROZOVIC 5 – Spesso avulso dalla manovra, perde dei palloni sanguinosi. Anche su palla inattiva non punge, non ripaga Pioli della fiducia.

Antonio CANDREVA 6 – Oltre al buon numero di cross che confeziona, ha una buona opportunità al volo. In un modo o nell’altro la quantità e la dedizione non mancano, un po’ di precisione nelle conclusioni sì.

JOAO MARIO 5,5 – Agisce da tappo su Diawara e funziona inizialmente. Cala alla distanza e si spegne (dal 60’ Ivan PERISIC 5,5 – Indisponente, entra in campo con l’atteggiamento sbagliato. La qualità l’avrebbe, ma la usa con il contagocce).

EDER 5 – Una discesa in contropiede e poco altro. Di tiri pericolosi neanche l’ombra e come attaccante dovrebbe dare qualcosa in più (dal 73’ Ever BANEGA 6 – Entra e accende la luce, ma è tardi e i compagni non raccolgono i suoi lanci ben calibrati).

Mauro ICARDI 5,5 – E’ dura la vita in una gara dove non è quasi mai assistito. Nella ripresa fa qualche movimento per appoggiare le azioni degli esterni, Candreva su tutti. Nel primo tempo era andato vicino al gol di testa su cross di Brozovic.

All. Stefano PIOLI 5,5 – La differenza rispetto al Napoli si vede anche se il gol subito è un autogol. Il momento è terribile: due punti in sei partite. Mancano quattro giornate e c’è ancora qualcosa da dimostrare almeno per la tifoseria.

2017, Callejon, Insigne, Inter-Napoli, LaPresseLaPresse

=== Napoli ===

José Manuel REINA 6,5 – I tentativi dell’Inter non lo obbligano a grandi parate, ma è sempre attento. Abile a capire in anticipo i lanci in profondità, come quelli di Banega nell’ultima parte di gara.

Elseid HYSAJ 6,5 – Bravo in sovrapposizione nella catena completata da Zielinski e Callejon. Si propone con continuità.

Raul ALBIOL 6 – Ottima spalla di Koulibaly, disinnesca Icardi senza rischiare.

Kalidou KOULIBALY 6,5 – Concentrato e pulito, non sbaglia nulla, eccetto un cartellino giallo evitabile che gli costerà la prossima partita perché era diffidato.

Faouzi GHOULAM 6 – Si riprende il suo posto dopo che nelle ultime uscite c’era sempre stato Strinic. La sua condizione fisica non sembra brillante.

Piotr ZIELINSKI 7 – Gioca un’ora di grande calcio, con suggerimenti in profondità, lanci e palloni scodellati con i tempi giusti (dal 63’ Marko ROG 6 – Va vicino al gol, ma sulla sua strada c’è un Handanovic sempre vigile).

Amadou DIAWARA 5,5 – L’unica nota stonata in questo Napoli. Un po’ approssimativo, perde troppi palloni nella zona nevralgica.

Marek HAMSIK 6 – Una prima parte positiva con qualche occasione non sfruttata e una presenza costante nelle azioni del Napoli. Poi cala vistosamente, ma non era in condizioni fisiche ottimali (dal 72’ ALLAN 6 – Ordinaria amministrazione nel finale).

José Maria CALLEJON 6,5 - L'Inter è la sua vittima preferita: quattro gol in otto sfide nel massimo campionato non sono pochi. Nello specifico ringrazia Nagatomo per il gentile omaggio, dopo aver sfiorato il vantaggio anche in precedenza. Paradossalmente è il meno brillante dell’attacco ospite.

Dries MERTENS 7 – Duetta a meraviglia con Insigne, colpisce un palo esterno ed è un pericolo costante. La stoccata non arriva, ma il tandem funziona alla perfezione (dall’81’ Arek MILIK s.v.).

Lorenzo INSIGNE 7,5 - C'è un ritornello nel calcio: "Gli manca solo il gol". Questa volta è appropriato perché lo scugnizzo fa una gara di assoluto livello. Dispensa classe, intuzioni e tiri a raffica che vengono disinnescati solo da un grande Handanovic. Con Mertens gioca a memoria e si diverte, fisicamente vola. Trascinatore.

All. Maurizio SARRI 7 – Due vittorie a San Siro, record di punti, una conferma in trasferta. La Roma è lì, a un solo punto e questo Napoli può raggiungere il secondo posto con tutto quello che comporta.