Le pagelle di Inter-Roma 1-3: Nainggolan devastante, Candreva opaco, Pioli bocciato

Le pagelle dell’Inter

Samir HANDANOVIC 5,5 – Forse sul secondo gol e in occasione del rigore di Perotti poteva fare qualcosa di più. Evita comunque altri gol al passivo per l’Inter.

Danilo D’AMBROSIO 6 – Ricorre spesso alle “cattive” ma tutto sommato se la cava in un ruolo non suo.

Gary MEDEL 5 – Fa quel che può con la consueta tigna, ma si rende protagonista di diversi svarioni e frana su Dzeko in occasione del gol che chiude i conti.

Jeison MURILLO 5,5 – Insicuro e non sempre sul pezzo. Non è (più) una garanzia.

Roberto GAGLIARDINI 5 – Sovrastato letteralmente da Nainggolan. In entrambi i gol il “ninja” gli sguscia via.

Geoffrey KONDOGBIA 5,5 – Mezzo passo indietro. Non incide in mezzo al campo, spesso stretto nella morsa del centrocampo avversario. Vorrei ma non posso.

Antonio CANDREVA 5 – Brutta partita dell’ex Lazio: il clima da derby non gli giova e non riesce a creare il minimo grattacapo a Juan Jesus. (76’ GABIGOL 5,5 – Nessuna fiammata, nessun lampo nel finale)

Marcelo BROZOVIC 5,5 – Spettatore non pagante a lungo, si sveglia nel finale (della sua partita) impegnando Szczęsny, ma è decisamente troppo poco. Attenuante dalla precaria condizione fisica al rientro dopo l’infortunio. (55’ EDER 6,5 – Contribuisce al “ritorno” dell’Inter nel finale e a conti fatti si sarebbe pure procurato un penalty)

Ivan PERISIC 5,5 – Si sveglia nel finale fornendo l’assist a Icardi e rendendosi protagonista di altri spunti. Ma dov’era prima?

Joao MARIO 5 - Impatto nullo o quasi per l’ex Sporting Lisbona. Paga anche lui un modulo non proprio a prova di bomba e non riesce mai a trovare la posizione. (79’ BANEGA 6 – Entra e serve subito un filtrante velenoso. Andava inserito prima)

Mauro ICARDI 6 – Troppo isolato al centro dell’attacco, gli mancano quasi completamente i rifornimenti. Gli basta però una mezza palla per creare pericoli. È lui ad arroventare il finale con un guizzo dei suoi. Pioli non lo ha messo in condizione di rendere al meglio.

All. Stefano PIOLI 4 - E’ il grande sconfitto della serata di San Siro. Il suo piano fallisce miseramente: la difesa a tre, la scelta di puntare su un Brozovic a mezzo servizio, di rinunciare al fosforo di Banega e di puntare sui cavalli sbagliati per assistere Icardi. Un disastro.

Le pagelle della Roma

Radja Nainggolan, Inter-Roma 2017LaPresse

Wojciech SZCZESNY 6,5 – Reattivo nelle poche occasioni in cui è chiamato in causa, esente da colpe sul gol di Icardi.

Antonio RUDIGER 7 – Debordante sul piano fisico e sempre puntuale negli interventi. Non disdegna nemmeno galoppate a rilanciare l’azione. Sontuoso.

Kostas MANOLAS 6,5 – Al cospetto di quella che potrebbe essere la sua prossima squadra non tradisce le attese. Guardiano.

Federico FAZIO 6,5 – Rende la vita molto dura a Icardi e non perde lucidità quando l’Inter preme disperatamente sull’acceleratore.

JUAN JESUS 6,5 – Non concede un centimetro a Candreva e si toglie qualche sassolino dalle scarpe al cospetto dwlla sua ex squadra.

BRUNO PERES 6,5 – Spinter prestato al mondo del calcio. Se conservasse un pizzico di lucidità nei metri finali spaccherebbe il mondo. Le sue accelerazioni sulla destra fanno comunque malissimo. (89’ VERMAELEN sv)

Daniele DE ROSSI 6 – Vive una fase di totale appannamento nel finale di primo tempo, da cui si riprende a fatica. In avvio di match l’Inter gli concede troppo spazio e lui ci sguazza. (85’ PAREDES sv)

Kevin STROOTMAN 6,5 – Mezzo punto in meno per quel rigore provocato (ma non visto da Tagliavento). Per il resto è mostruosamente cresciuto sul piano della condizione fisica e forse uno Strootman così non lo abbiamo visto nemmeno nel primo anno in Italia.

SALAH 6,5 - La condizione sta crescendo di partita in partita; "Momo" si lega benissimo con i compagni di reparto e sa pungere in campo aperto (71’ PEROTTI 6 – Buon impatto impreziosito dal penalty che mette in ghiaccio il match))

Radja NAINGGOLAN 8 – In questo momento è il miglior giocatore del campionato italiano: apre le marcature con siluro sotto il sette, buca i guantoni di Nainggolan dopo aver stra vinto il duello fisico con Gagliardini e autografa il raddoppio. Portentoso mix di forza fisica, propensione alla battaglia e abilità tecnica. Un giocatore così non esiste sicuramente in Italia, in Europa chissà…Letale.

Edin DZEKO 6,5 – Perfetto nel lavoro di sponda a supporto dei compagni di reparto, ma questa volta poco cattivo sottoporta. Ci vuole comunque un super Handanovic per dinnescare il suo sinistro ben indirizzato.

Allenatore Luciano Spalletti 7,5 – Incarta Stefano Pioli e manda in campo una Roma programmata per sovrastare l’avversario, autoritaria e spietata al momento di colpire. Una Roma che tiene in vita il campionato nella serata in cui (virtualmente) tutto poteva finire.