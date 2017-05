Le pagelle di Inter-Sassuolo 1-2

=== Inter ===

Samir HANDANOVIC 6,5 – Para una conclusione di Iemmello a inizio ripresa, evita l’1-3 di Defrel a fine partita. Sui due gol subiti non può nulla: un film già visto.

Danilo D’AMBROSIO 5 – Soffre parecchio contro Politano. Non si sovrappone e non si fa mai vedere in proiezione offensiva.

Marco ANDREOLLI 5 – Alla seconda da titolare di fila dopo Genova conferma qualche limite, non dà sicurezza (dal 78’ GABIGOL 6 – Entra e infiamma il pubblico con qualche sgroppata: i tiri sono sbilenchi ma il pubblico ormai l’ha adottato come una mascotte).

Jeison MURILLO 4 - Ha il vizio di partire palla al piede dalla difesa: l’ha fatto tante volte e in questa occasione gli è andata male. Il guaio, infatti, è che se si perde palla gli avversari si ritrovano in campo aperto. Così nasce il gol dello 0-1, il colombiano l’ha combinata grossa.

Yuto NAGATOMO 4,5 – Un tempo assolutamente anonimo. Vecchi decide di risparmiargli la ripresa e fa bene. Imbarazzo (dal 46’ Cristian ANSALDI 6 – Spinge e si procura qualche corner. Ingresso contraddistinto da grande voglia).

Marcelo BROZOVIC 4,5 – L’immagine della sua partita è tutta in un lancio sbagliato che viene accompagnato dai fischi del Meazza. Irritante.

Roberto GAGLIARDINI 5 – Tanta confusione nella zona nevralgica, sovrastato da Sensi.

JOAO MARIO 5 – Tanti palloni persi banalmente, poche idee. Anche lui all’intervallo viene bocciato da Vecchi (dal 46’ EDER 7 – Entra e tira due volte verso la porta di Consigli, costretto a fare gli straordinari per dirgli di no. Trova l’1-2, il suo lo fa eccome).

Antonio CANDREVA 5,5 – Come sempre sforna cross a ripetizione, ma tanti li sbaglia. Alcuni trovano, invece, impreparati i compagni al centro dell’attacco e un suo tiro deviato per poco non beffa il Sassuolo. Luci e ombre.

Icardi - Inter-Sassuolo - 2017Eurosport

Mauro ICARDI 5 – E’ in una fase d’involuzione e scoramento perché i palloni a disposizione sono davvero pochi: uno lo piazza sul palo di testa. L’astinenza continua.

Ivan PERISIC 5 – Parte abbastanza bene, poi si perde e sbaglia tutto. Se s’innervosisce diventa quasi un uomo in meno, peccato perché le qualità sono indiscutibili.

All. Stefano VECCHI 5,5 – Le risposte chieste ai giocatori non arrivano. La barca affonda ed è dura per lui risollevare lo spirito della truppa.

***

Inter-SassuoloEurosport

=== Sassuolo ===

Andrea CONSIGLI 6,5 – Vigile su Icardi e Consigli, cade solo nella ripresa ma contribuisce alla vittoria neroverde.

Pol LIROLA 6,5 – Suo l’assist per il secondo gol di Iemmello dopo una discesa perentoria. Vale mezzo gol. Niente male.

Timo LETSCHERT 6 – Si perde una volta Icardi ma l’attaccante argentino lo perdona. Per il resto fa buona guardia.

Francesco ACERBI 6,5 – Di qui non si passa. Il ministro della difesa non concede spazi e va anche vicino al gol di testa.

Federico PELUSO 6 – Con Candreva è un bel duello che finisce senza vincitori né vinti. Costretto all’ammonizione quando l’esterno nerazzurro lo supera in velocità.

Stefano SENSI 7 – Questo ragazzo ha qualità da vendere. Protagonista nell’azione dello 0-1, mette lo zampino anche nel raddoppio. È un patrimonio davvero prezioso.

Simone MISSIROLI 6 – Non si vede molto, ma il lavoro oscuro non manca. Il senso della posizione lo aiuta in mediana (dall’85’ Alberto AQUILANI s.v.).

Davide BIONDINI 6 – Alla prima da titolare da novembre dopo l’infortunio non demerita. Tanta corsa e tanta sostanza.

Domenico BERARDI 6,5 – Suo l’assist per il gol del vantaggio di Iemmello. Una spina nel fianco, sempre nel vivo delle azioni degli ospiti.

Pietro IEMMELLO 7 - Per la prima da titolare Di Francesco gli regala il palcoscenico del Meazza. Si esalta con una doppietta e quando esce il pubblico di San Siro gli regala la standing ovation. Non si scorderà mai questa giornata (dal 66’ Gregoire DEFREL 6 – Handanovic gli nega il gol dell’1-3 nel finale: il suo tiro, secco e preciso, impegna severamente il portiere sloveno).

Matteo POLITANO 6,5 – Davvero ispirato, mette a dura prova D’Ambrosio e vince senza problemi il confronto diretto (dal 77’ Paolo CANNAVARO 6 – Con il passaggio alla difesa a 5, aiuta i compagni a serrare le fila nel finale).

All. Eusebio DI FRANCESCO 6,5 – La squadra gioca tranquilla e senza assilli di classifica. I suoi puniscono le disattenzioni dell’Inter e conquistano un successo di prestigio.