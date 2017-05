Le pagelle di Inter-Udinese 5-2

Inter

Juan Pablo CARRIZO 6 - Graziato più volte da Zapata, fa il suo tenendo lì uno dei tanti palloni sparati dal colombiano. Mentre sul destro piazzato da Balic può far poco.

Danilo D'AMBROSIO 6 - Rimane piantato nella propria zona di campo, senza appoggiare l'azione offensiva di Candreva. Un'ammonizione evitabile ne macchia parzialmente la prestazione.

Marco ANDREOLLI 6 - Gioca ancora con sicurezza, anche se ha qualche difficoltà nel comprendere appieno i movimenti di Zapata, venendo salvato dall'imprecisione del colombiano.

Gary MEDEL 6 - Gioca soltanto un tempo e lo fa rischiando poco: buone chiusure, buona lettura delle situazioni difensive. Esce all'intervallo (dal 46' Yuto NAGATOMO 6 - Ordinaria amministrazione. Non precisissimo negli appoggi ai compagni, ma non commette errori gravi)

Davide SANTON 6,5 - Brillante. Suo l'assist che mette Eder nelle condizioni di timbrare il gol del vantaggio. E quando viene spostato al centro non risente del cambio di ruolo (dal 71' Trent SAINSBURY s.v.)

Roberto GAGLIARDINI 6,5 - Non pare risentire della mancata convocazione da parte di Ventura: tranquillo nelle sue giocate, mette ordine a centrocampo sbagliando molto poco.

Geoffrey KONDOGBIA 6,5 - Prestazione positiva anche la sua, con parecchi buoni spunti e aperture apprezzabili. Oltre a una veronica "alla Zidane" che strappa applausi a San Siro e alla partecipazione nel gol del 5-1.

Antonio CANDREVA 6,5 - Prezioso come sempre nell'assist per i compagni: scambia bene con Eder e nella ripresa mette Palacio davanti alla porta.

Marcelo BROZOVIC 7 - Ottimi segnali anche da parte sua: consolidata l'intesa col connazionale Perisic, precisissimo il sinistro che va a infilarsi alle spalle di Scuffet.

Ivan PERISIC 7,5 - Devastante: un gol, due assist vincenti ai compagni e una sensazione di onnipotenza. Quando è puntato, Widmer non lo contiene mai. L'unico rammarico è per quel pallone calciato alle stelle a fine primo tempo: un'inezia (dal 56' Rodrigo PALACIO 6 - All'ultima con l'Inter, si muove tantissimo e cerca di segnare in tutti i modi: il palo gli dice di no)

EDER 7,5 - Come a Roma è uno dei protagonisti principali del netto successo nerazzurro: due reti, un assist al bacio per Perisic e tante, tantissime giocate utili alla squadra. Rinato in questo finale di stagione.

All. Stefano VECCHI 7 - Se non altro riporta un briciolo di dignità dopo le magre figure delle scorse settimane. Il pugno di ferro con João Mario e Gabigol paga, così come l'insistenza con Eder.

Ivan Perisic Eder Inter Udinese 2017LaPresse

Udinese

Simone SCUFFET 6 - Prende pallonate da tutte le parti, non riuscendo quasi mai a opporsi. Ma è uno dei meno colpevoli nel disastro friulano.

Gabriel SILVA 5 - Inizia da terzino destro, prosegue da esterno sinistro di centrocampo. Ma in entrambi i ruoli soffre tantissimo, non riuscendo a "leggere" l'imbucata di Eder per Perisic nell'azione del raddoppio.

Gabriele ANGELLA 4 - Nel primo tempo si mangia un gol quasi fatto, poi si fa ubriacare da Perisic nell'azione del poker e chiude con un goffo autogol. Serata da dimenticare.

Thomas HEURTAUX 5,5 - Perde il contrasto con Eder che dà origine al raddoppio dell'Inter, si infortuna ed è costretto a lasciare il campo prima della mezz'ora (dal 29' Ryder MATOS 6,5 - Uno dei più positivi nella serata da dimenticare dell'Udinese: con la sua vivacità se non altro si fa vedere, sfiorando anche il gol)

FELIPE 5,5 - Può fare pochissimo anche lui per raddrizzare la barca, anche se le sue colpe sono minori di quelle di Angella. Bravo, nel finale, a spizzare per Zapata la palla del 5-2.

Sylvan WIDMER 4,5 - La palla persa che porta al tris dell'Inter è grave e, in pratica, chiude lì il match. Il momento più difficile di una gara in cui lo svizzero soffre sia da terzino che da esterno.

Andrija BALIC 6,5 - Lo splendido gol rende leggermente meno amara la serata dell'Udinese e premia il giovane croato, fin lì uno dei meno peggio. Si vede che ha ottime potenzialità.

Emil HALLFREDSSON 5,5 - Discreto quando porta il pallone in contropiede, tanto da servire Zapata quasi davanti alla porta, molto meno in fase di contenimento: crolla presto (dal 60' Lucas EVANGELISTA 6 - Si presenta bene in campo, trattando bene il pallone col sinistro e andando vicino al gol. Non male)

Jakub JANKTO 5 - Quasi mai riesce ad azionare il suo sinistro, penalizzato dall'andamento generale della gara. Dopo un primo tempo sottotono esce all'intervallo (dal 46' Emmanuel BADU 5 - In campo all'intervallo a partita praticamente già persa, offre un contributo esiguo. E non marca fino in fondo Eder, consentendogli di realizzare la propria doppietta)

Cyril THEREAU 5 - Un fantasma per gran parte della gara, e se si fa notare è quando spreca buone occasioni: una punizione contro la barriera e un paio di errori sotto porta.

Duvan ZAPATA 5,5 - Quasi non si contano le occasioni che spreca da posizione favorevole. Il gol messo a segno nel finale migliora soltanto parzialmente la sua valutazione.

All. Luigi DEL NERI 5 - Le opportunità da gol non mancherebbero neppure, ma ogni volta che l'Inter si avvicina alla sua area sono dolori. Pessimo ultimo mese di campionato.