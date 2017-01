Le pagelle di Juventus-Bologna 3-0

===JUVENTUS===

NETO 6 – Praticamente mai chiamato in causa. Come al solito, in questi casi, voto politico.

Stephan LICHTSTEINER 7 – A rischio partenza in estate, poco utilizzato nella prima parte di stagione, da qualcuno anche bistrattato dopo qualche prestazione così-così al rientro. Alla fine però nell’emergenza difensiva bianconera viene fuori che Lichtsteiner è terzino di ruolo ancora affidabile e di sicuro rendimento. Vedere la corsa per l’assist del 3-0 a Higuain.

Andrea BARZAGLI 6 – Partita di ordinaria amministrazione. Destro non gli porta un singolo problema.

Giorgio CHIELLINI 6 – Stesso concetto di quanto espresso qui sopra.

Kwadwo ASAMOAH 6,5 – Bene. E non era per nulla scontato. Asamoah ha rinunciato alla Coppa D’Africa in una specie di debito di riconoscenza verso il club. Allegri lo mette in un ruolo di fatto ricoperto solo poche volte (era esterno del 3-5-2 con Conte, praticamente mai stato terzino puro) ma il ghanese alla fine ripaga con sostanza e attenzione.

Sami KHEDIRA 7 – Ottima partita in mediana, stesera il migliore del centrocampo bianconero. Tanti palloni recuperati e ben smistati, parecchiinserimenti interessanti e anche un paio di occasioni da gol. Insomma, tornato al suo livello. Dall’81’ Tomas RINCON – sv.

Claudio MARCHISIO 6 – Meno preciso del solito. Sbaglia tanto, soprattutto nel primo tempo, scatenando gli urlacci di Allegri da bordo campo. Si sono viste serate decisamente migliori, ma alla fine comunque ‘porta a casa la pagnotta’.

Stefano STURARO 6,5 – Come al solito buonissimo dinamismo in mezzo al campo e anche per lui qualche incursione interessante. Una su tutte quella che vale il rigore che porta al 2-0 di Dybala e chiude la partita già prima dell’intervallo.

Miralem PJANIC 6,5 – Una partenza a razzo con un assist delizioso per Higuain, poi un calo evidente già da metà di primo tempo. Continua a dare la sensazione di non essere totalmente a suo agio quando c’è da far sentire i muscoli, ma alla fine uno guarda i numeri della Serie A e legge 5 gol e 5 assist: solo Marek Hamsik meglio di lui. Dal 69’ Juan CUADRADO 6,5 – Entra con il piede giusto. Un pallone in profondità per un ottimo contropiede, due sfere recuperate di pura rabbia e la solita garanzia per Allegri di avere in panchina un'arma mica da ridere per cambiar le partite in corso.

Paulo DYBALA 6 – Anche in questo caso, si sono viste sue serate migliori. In avvio la vede poco, poi si intestardisce in qualche leziosismo di troppo. Certo, quando poi viene il numero, mette in porta Sturaro. La risultante finale però è di una partita troppo altalenante e anche poco lucida sotto porta. Sufficiente, ma niente più.

Gonzalo HIGUAIN 7,5 – Uomo partita per due semplici motivi. Il primo, va da sé, è che scaraventa in porta il primo pallone toccato della sua serata, consentendo alla Juve una trama da proseguire tutta in discesa. Il secondo, invece, fa ancor più onore: lungo tutto il corso della sfida è il più caldo, il più grintoso, il più voglioso di rincorre e soprattutto di segnare. Affamato. Sì, ma di gol. Dal 74’ Mario MANDZUKIC – sv.

All. Massimiliano ALLEGRI 7 – Nella serata in cui la pressione delle altre, del record, del post-Supercoppa, è chiaramente sulle sue spalle, tira fuori una Juve che a sprazzi fa vedere buone cose. Resta da capire il perché certi cali evidenti – come quello a metà del primo – continuino a palesarsi. Ma per ora, ad Allegri continua ad andare benissimo così.

===BOLOGNA===

Antonio MIRANTE 5,5 – Poteva fare qualcosina in più forse sul primo gol di Higuain. E’ vero, il pallone arriva immediato e gli leva il tempo… ma il tiro non era poi così angolato.

Vasilios TOROSIDIS 6 – Dal suo lato il Bologna soffre molto meno rispetto che alla fascia a lui opposta. Match onesto.

Marios OIKONOMOU 5 – La sua ingenua spallata a Sturaro è la mannaia che sentenzia il Bologna già prima dell’intervallo.

Domenico MAIETTA 6 – Non oggetto di particolari errori ma anzi attento in un paio di decisive chiusure. Sufficiente.

Adam MASINA 5,5 – E’ da destra che la Juve riesce a sfondare con più continuità e facilità tutto lungo l’arco della partita.

Godfred DONSAH 5,5 – Perde il duello fisico con uno Sturaro più motivato e più voglioso.

Federico VIVIANI 6 – Donadoni gli affida come al solito le chiavi del gioco e nonostante il Bologna qui in mezzo alla fine venga sovrastato, negli scorci di partita in cui i felsinei riescono a muoversi coordinati e portare un buon pressing fa vedere un tocco di palla più che interessante.

Blerim DZEMAILI 5,5 – Una conclusione dalla distanza finita alta. Niente di più. Dal 71’ Luca RIZZO 6 – Entra a giochi già fatti e partita in modalità ‘allenamento agonistico’.

Ladislav KREJCI 5 – Insieme a Destro è uno di quelli che la tocca di meno. Fuori partita. Dal 71’ Erick PULGAR 6 – Leggi alla voce ‘Luca Rizzo’.

Mattia DESTRO 5 – Controllato da Barzagli e Chiellini in maniera fin troppo semplice. E’ vero, non lo servono praticamente mai… ma lui non fa niente di che per venirsela a prendere o trovare un’alternativa alla sua solitudine. Eremita.

Federico DI FRANCESCO 6 – E’ il più rimproverato da Donadoni ma alla fine anche quello che per lo meno ci ha provato di più. Buona corsa, buon tocco, un paio di conclusioni innocue dalla distanza. Comunque una presenza. E alla fine, infatti, esce coi crampi. Dall’88’ Anthony MOUNIER – sv.

All. Roberto DONADONI 6 – Si presenta a Torino con la dignitosissima idea di volersela giocare. Dopo 7 minuti però Higuain gli scombussola tutti i piani. Che gli vuoi dire?...