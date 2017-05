Le pagelle di Juventus-Crotone 3-0

===Le pagelle della JUVENTUS===

Gianluigi BUFFON 6 - Pomeriggio abbastanza tranquillo, senza grandi parate. Ottavo Scudetto per lui: nessun giocatore nella storia ne ha mai vinti di piú.

DANI ALVES 7 - Solite giocate di gran classe, solite visioni da fuoriclasse. E difensivamente non sbaglia un intervento. In forma super.

Leonardo BONUCCI 6,5 - Per poco non beffa Buffon deviando un tiro di Falcinelli nel primo tempo. Per il resto sicuro e preciso. Splendidi un paio di lanci di 60 metri a cambiare gioco.

Mehdi BENATIA 6 - Attento in spaccata su Falcinelli. Bene di testa. Lotta con l'attaccante del Crotone, senza demeritare.

ALEX SANDRO 7 - Gol giusto premio per una prova convincente. A sinistra mette il turbo. Come di consueto uno dei migliori.

Miralem PJANIC 6,5 - Regia pulita, lucida, attenta. Rallenta e accelera l'azione della Juve a suo piacimento. (Dall'84' RINCON sv)

Claudio MARCHISIO 7 - Gran partita. Attento, diligente, bravo a recuperare e ad allargare il gioco. Ormai ritrovato. (Dal 73' LEMINA 6 - Entra a risultato acquisito, senza sbavature)

Juan CUADRADO 6,5 - L'azione del primo gol, ma anche diverse accelerazioni prorompenti. Cordaz gli nega un gol, che oggi avrebbe meritato. In ripresa. (Dal 70' BARZAGLI 6 - Si sgranchisce le gambe nei 20 minuti finali)

Paulo DYBALA 7,5 - Punizione sontuosa per il gol che vale la doppia cifra in questo campionato. Ottimi scambi con Pjanic, Alves e Cuadrado. E anche l'assist da corner per Alex Sandro. Ha ritrovato lo spunto dei giorni migliori.

Mario MANDZUKIC 7 - Il gol è di pura cattiveria agonistica: mette il corpo con forza tra sé e Rosi, e timbra il cross di Cuadrado. Prova grintosa e positiva. Sfiora un gol clamoroso nel finale con un tiro da 40 metri.

Gonzalo HIGUAÍN 5,5 - Insomma. Un po' appensatito, poco concreto. Abbiamo visto Pipita migliori.

ALL. Massimiliano ALLEGRI 7,5 - Partita preparata bene. Bravo nel richiamare i suoi nel momento in cui calava la tensione. Terzo sigillo consecutivo con la Juventus, quarto Scudetto in Italia. Un grande allenatore.

Mario Mandzukic Juventus Crotone 2017LaPresse

===Le pagelle del CROTONE===

Alex CORDAZ 6,5 - Due buone parate, incolpevole sui gol.

Aleandro ROSI 5,5 - Mezz'ora cosí cosí. Non legge il taglio di Mandzukic nel gol del vantaggio bianconero, che lo anticipa insaccando. Poi esce infortunato. (Dal 34' SAMPIRISI 6 - Entra col piglio giusto. Combatte con Mandzukic, concedendogli poco in fase di finalizzazione)

Gian Marco FERRARI 5,5 - Insomma. Dybala lo irride con dribbling e movimenti. E rischia anche un rigore sulla "Joya".

Federico CECCHERINI 6 - Due buoni anticip su Higuain nel primo tempo. Non regala spazi all'argentino, risultando spesso determinante in chiusura.

Bruno MARTELLA 5 - Cuadrado e Dani Alves sono troppo per un onesto mestierante come lui. Sovrastato per 90 minuti.

Marcus ROHDÉN 5,5 - Aveva firmato la vittoria sull'Udinese. Oggi si e visto pochino, intimidito dal pressing bianconero. (Dal 77 ACOSTY SV)

Andrea BARBERIS 6 - Da tenere d'occhio questo ragazzo. Personalitá e velocitá di pensiero. Vicino al gol con un destro da fuori.

Lorenzo CRISETIG 6 - Combattivo in mezzo. Ci mette anche qualitá. Uno dei migliori del Crotone.

Andrea NALINI 5 - Trasparente. Nessuno spunto, nessun cross pericoloso.

Aleksandar TONEV 5 - Un guizzo solo, nel primo tempo. Poi totalmente fuori dal gioco. (Dal 56' SIMY 5 - Lento, troppo lento. Benatia e Bonucci lo marcano senza faticare)

Diego FALCINELLI 6,5 - Unico a creare qualche vero problema alla retroguardia della Juventus. Lotta da solo, come spesso é capitato in questo campionato.

ALL. Davide NICOLA 5,5 - Crotone combattivo ma limitato. Quando la Juventus gioca cosí, é difficile da contenere per i top club europei. Figuriamoci per una volenterosa squadra che sta ancora credendo nel miracolo salvezza.

