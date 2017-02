Le pagelle di Juventus-Empoli 2-0

Le pagelle della Juventus

NETO sv – In una parola, inoperoso. La conclusione radente di José mauri da distanza siderale gli fa il solletico.

Dani ALVES 6,5 – Assist per Alex Sandro e tante iniziative sulla destra. Volenteroso.

Leonardo BONUCCI 6 – Sicuro e autoritario. Non che gli attaccanti in maglia azzurra abbiano creato così tanti grattacapi.

Daniele RUGANI 6 – Vedi sopra. Con la sua ex squadra è solo ordinaria amministrazione.

ALEX SANDRO 7 – Portentoso. Moto perpetuo sulla sinistra, suggerimenti deliziosi e un gol da attaccante puro. Stiamo finendo gli aggettivi.

Claudio MARCHISIO 6 - Sottoritmo nella prima metà di gara, cresce col passare dei minuti. La forma migliore arriverà. (79' RINCON sv)

Miralem PJANIC 6 – Non è ancora il miglior Pjanic: partita onesta da centrocampista “normale”. Questa sera non sfrutta nemmeno una punizione dalla sua mattonella preferita. Che si sia trattenuto per occasioni più importanti.

Stefano STURARO 6,5 – Sfrutta la chance concessagli da Allegri e soprattutto assolve le consegne tattiche del suo allenatore. Soldatino. (74’ DYBALA 6 – Entra e trova il tempo di sfiorare il gol con gran traccia a giro)

Mario MANDZUKIC 6,5 – Fa tutto e il contrario di tutto. Sbaglia gol inenarrabile, ma non smette di crederci fino a propiziare il vantaggio: per sua sfortuna la carambola su Skorupski gli nega la gioia del gol. Argento vivo addosso.

Juan CUADRADO 7 – Sua la giocata che stappa il match: davvero millimetrico il cross dalla destra. Inarrestabile quando parte palla al piede; diverte il pubblico con elastici e doppi passi. Samba Cuadrado. (85' PJACA sv)

Gonzalo HIGUAIN 6,5 – Meglio in fase di assist man che di finalizzatore, stranamente. Per una sera non migliora il suo score in campionato e lascia ad altri la ribalta. Ma certe giocate sono da fuoriclasse e gli occhi sono sempre quelli della tigre.

All. Massimiliano ALLEGRI 7 – La sua Juventus è un rullo compressore. Bravo a gestire le forze e cambiare leggermente assetto senza perdere in efficacia e resa finale. In questo momento è una sorta di Re Mida che azzecca sistematicamente ogni mossa.

2017, Alex Sandro, Juventus-Empoli, LaPresseLaPresse

Le pagelle dell’Empoli

Lukasz SKORUPSKI 5,5 – Sfortunato nel rimpallo sul primo gol, parte in leggero ritardo sul secondo.

Vincent LAURINI 5 – Sciagurata marcatura su Alex Sandro: il difensore empolese permette all’esterno bianconero di girarsi in un fazzoletto. (72' VESELI 6 - Entra a giochi ormai fatti)

Giuseppe BELLUSCI 5 – Sorpreso dal cross di Cuadrado per Mandzukic.

Andrea COSTA 6 – Il più autoritario là dietro.

Manuel PASQUAL 5,5 – Stranamente impreciso e svagato. Tante sporcature nel suo match.

Rade KRUNIC 5,5 – Bene nella prima parte di match, poi perde lucidità e brillantezza.

Assane DIOUSSÉ 6,5 – Prova da predestinato per come gestisce i palloni nel traffico e per l’energia con cui contrasta. Ne sentiremo ancora parlare...

José MAURI 6 – Prova sufficiente per l’ex Milan che reclamava spazio. È uno dei pochi peraltro a impegnare Neto. (78' BUCHEL sv)

Omar EL KADDOURI 5,5 – Buoni propositi mai concretizzati. Prende troppe decisioni sbagliate al momento del dunque. Eppure le occasioni per fare male c’erano.

Guido MARILUNGO 5 – Inconsistente e ben controllato dai difensori centrali bianconeri. (72' THIAM 5,5 - Ingresso confusionario e qualche errore tecnico di troppo)

Manuel PUCCIARELLI 5 – Vedi sopra, l’Empoli davanti è veramente poca roba. Missing Mchedlidze.

All. Giovanni MARTUSCIELLO 6 – Prova onesta del suo Empoli che per oltre 50 minuti tiene testa alla Juventus mostrando una più che rispettabile organizzazione di gioco. Poi il sogno, inevitabilmente, svanisce.