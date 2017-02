Le pagelle di Juventus-Inter 1-0

Le pagelle della Juventus

Gianluigi BUFFON 6,5 – Sicurezza assoluta. Si fa trovare pronto sul colpo di testa ravvicinato di Perisic, da campione vero.

Stephan LICHTSTEINER 6 – Subito guizzante in avvio, poi bada a presidiare la sua area di competenza senza prendersi troppe licenze poetiche (81’ DANI ALVES sv)

Leonardo BONUCCI 6,5 – Parte in sordina con qualche disattenzione qua e là, poi sale di colpi e non concede più niente a Icardi e compagni. Anima bianconera.

Giorgio CHIELLINI 6 – Quando non riesce a sfangarla con l’esperienza, la sfanga con le maniere forti. Ruvido ma efficace.

ALEX SANDRO 6 – Intrigante duello con Joa Mario. Limita le sue sgroppate ma si conferma un esterno solidissimo e ormai giunto alla piena maturità calcistica.

Sami KHEDIRA 6,5 – Soffre nel primo tempo la fisicità dei centrocampisti nerazzurri, poi sale in cattedra dettando legge. Risorsa inestimabile per supportare il nuovo assetto a trazione anteriore.

Miralem PJANIC 6 – A corrente alternata, cresce alla distanza dopo prima parte da attore non protagonista. Costringe per due volte Handanovic al grande intervento con le sue mortifere conclusioni.

Juan CUADRADO 7,5 – Man of the match allo Juventus Stadium con il tiro da tre punti che manda in paradiso la Vecchia Signora, bordata di collo pieno in controbalzo che fa venire giù lo stadio. Ed è un fattore sulla destra con i suo cross affilati a tagliare la difesa avversaria. (71’ MARCHISIO 6 – Entra per blindare il possesso e proteggere il vantaggio)

Paulo DYBALA 7 – Quando si accende regala sprazzi da fenomeno assoluto, vedi la mezza rovesciata spettacolare, vedi l’interno sinistro a giro da fermo che pizzica la traversa. Craque.

Gonzalo HIGUAIN 6 – Lascia la ribalta agli altri e quando riceve palloni utili impegna Handanovic. Si fa comunque apprezzare in fase di appoggio. Perfettamente integrato con i compagni, anche quando non vive serate magiche.

Mario MANDZUKIC 6,5 – Solita prestazione generosa da “tuttocampista” con grande dispendio di energie e moto pressoché perpetuo. Ma chi lo toglie più dall’undici titolare?

All. Massimiliano ALLEGRI 7 – Striglia i suoi a dovere dopo un avvio appannato, apporta i dovuti correttivi passando a un 4-4-2 più equilibrato e vince la partita grazie a una folata tremenda a fine primo tempo. Questa Juventus è davvero spietata e la vittoria con l’Inter di Pioli in questo momento della stagione può valere mezzo scudetto.

2017, Juan Cuadrado, Sami Khedira, Juventus-Inter, LaPresseLaPresse

Le pagelle dell’Inter

Samir HANDANOVIC 7 – Fenomenale sulle conclusioni ravvicinate sul primo palo di Pjanic e Higuain, sulla girata di testa di Khedira e sulla punizionie dello stesso Pjanic indirizzata all’incrocio dei pali. Quel tiro di Cuadrado non lo avrebbe intercettato nemmeno un Avenger..

Gary MEDEL 6,5 – Giganteggia a tratti in mezzo alla difesa, con un solo errore nella ripresa peraltro senza conseguenze. Da riproporre.

MIRANDA 6 – Puntuale in marcatura, disputa una prova gagliarda e sostanzialmente priva di errori.

Jeyson MURILLO 6 – Vedi compagno di reparto, la sua performance merita la sufficienza.

Danilo D’AMBROSIO 5,5 – Dalle sue parti si aggira un bruttissimo cliente, tale Cuadrado. Il terzino nerazzurro si adatta come può al ruolo di esterno sinistro ma non sempre riesce a contenere l’avversario.

Roberto GAGLIARDINI 6,5 – Promosso, anche dopo la cruciale sfida dello Stadium. Lotta e governa in mezzo al campo e paradossalmente è l'attaccante più pericoloso dell'Inter. Che innesto per l'Inter di Pioli!

Marcelo BROZOVIC 5,5 – Procede al piccolo trotto, limitandosi a presidiare la posizione e smistare palloni dalla linea mediana. L’intensità che immette nella partita non è la stessa offerta dai compagni (58’ KONDOBGIA 5,5 – Brutto pallone perso in mezzo al campo, non riesce a invertire la rotta del match)

Antonio CANDREVA 5,5 – Condizionato dal giallo rimediato in avvio e più impreciso nei cross serviti al centro. Serata non trascendentale per l’ex Lazio (58’ EDER 5,5 – Quel contropiede sprecato grida ancora vendetta...)

JOAO MARIO 6 – Il jolly a disposizione di Pioli è uno dei migliori nel primo tempo e costante spina nel fianco per gli avversari. Cala vistosamente nella ripresa al pari della maggior parte dei compagni (79’ PALACIO sv)

Ivan PERISIC 5 – Questa volta la prova di Ivan “il terribile” non è devastante come di consueto. Di sui si ricordano solo un cross ficcante servito al centro e quel colpo di testa respinto da Buffon. Nervoso, rimedia un rosso evitabile nei minuti finali.

Mauro ICARDI 5,5 – Sui suoi piedi capitano due palloni realmente buoni: sul cross di Perisic in apertura fa quel che può girando discretamente verso la porta, nella ripresa spreca malamente calciando alle stelle su contropiede. Spuntato

All. Stefano PIOLI 6,5 – La sua Inter fa una grande partita ed esce a testa altissima dallo Stadium nonostante la bruciante sconfitta. Qualche ritocchino e l’anno prossimo questa squadra – con questo timoniere – potrà davvero fare a spallate con la Juventus dall’inizio del campionato.