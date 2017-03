Le pagelle di Juventus-Milan 2-1: Donnarumma fenomenale, Dybala decisivo

===Le pagelle della JUVENTUS===

Gianluigi BUFFON 6,5 - Reattivo in uscita e su un paio di conclusioni da fuori. Sul pezzo. Lascia prendere la copertina al suo erede.

Andrea BARZAGLI 5 - Sotto i suoi standard. Deulofeu ha un altro passo e lo semina in occasione del gol di Bacca. Paga dazio in velocità. (Dal 46' LICHTSTEINER 6,5 - Benissimo nel match. Entra, crossa, ci prova. Il rigore finale parte da un suo ennesimo affondo)

Mehdi BENATIA 6,5 - Trova il primo gol in bianconero. Partita di spessore, con anticipi e buone giocate. Sul gol subito può poco, con un retropassaggio nella ripresa rischia di mettere in difficoltá Buffon, che salva. (Dal 78' RUGANI SV)

Leonardo BONUCCI 6,5 - Preciso, sicuro, attento. Il solito Bonucci.

Kwadwo ASAMOAH 6 - In ritardo sulla diagonale che dovrebbe chiudere Bacca in occasione dell'1-1. Per il resto prova sufficiente, con alcune sgroppate apprezzabili.

Sami KHEDIRA 7 - Sbaglia un gol facile a centro area subito dopo l'1-0. Donnarumma gliene nega un altro. Lui si inserisce sempre, recupera, riparte. Uomo ovunque.

Miralem PJANIC 5,5 - Troppi errori in impostazione. Spreca anche due buone punizioni. Alcune buone aperture, tanti passaggi a vuoto.

DANI ALVES 6,5 - Inizia pimpante, sfoderando controlli di classe e giocate. Poi innesca a meraviglia Benatia per il vantaggio bianconero. Giocando alto, senza compiti di copertura é piú a suo agio.

Paulo DYBALA 7,5 - Primo tempo super. Donnarumma gli nega due volte il gol, ma lui danza tra le linee avviando ogni azione bianconera. Anche nella ripresa rimane lucido e creativo. Decide con freddezza la partita.

Marko PJACA 6 - Dentro al posto doi Mandzukic (colica intestinale) poco prima del calcio d'inizio. Parte bene, tira, ci prova. Punta sempre Zapata. Mezzo voto in meno per le troppe occasioni sprecate. (Dall'89' KEAN SV)

Gonzalo HIGUAIN 6 - Meno bene del solito. Però Donnarumma gli nega due gol su due bellissimi avvitamenti. Pronto sempre a pungere, un po' impreciso negli appoggi.

ALL. Massimiliano ALLEGRI 7 - Juve bella, vibrante, attiva. L'1-1 sembrava causato da un muro presente davanti alla porta avversaria. Buona prova con vista Champions.

===Le pagelle del MILAN===

Gianluigi DONNARUMMA 9 - Fuoriclasse, campione, mostro, fenomeno. Chiamatelo come volete. Tre grandi parate nel primo tempo. Nel secondo nell'unica imprecisione viene salvato dalla traversa (su Pjanic). Poi para ancora su Pjaca, Khedira (due volte) e Higuain (due volte). E per poco non prende anche il rigore. Senza di lui il Milan questa sera avrebbe subito una goleada epocale.

Mattia DE SCIGLIO 5 - In confusione. Dani Alves lo tormenta. Il mani finale resta dubbio, ma dalla sua parte la Juventus ha crossato 15 volte.

Cristian ZAPATA 4,5 - Una mezza tragedia da esterno di difesa. Travolto da Pjaca e da Dybala, che affondano di continuo. Sempre lento, sempre in ritardo.

Gabriel PALETTA 6 - Sicuro sui palloni alti, preciso nelle chiusure. Ruvidi i duelli con Higuain, dai quali non esce sconfitto.

Alessio ROMAGNOLI 5,5 - Legge bene il gioco aereo, meno bene quando la Juve mette palla a terra. Non si stacca mai su Dybala e quando gli capita, fa fallo.

José Ernesto SOSA 4,5 - Al piccolo trotto. Fuori posizione, fuori dal gioco. Il doppio giallo é sacrosanto. Prova incolore dopo tre partite giocate bene.

Andrea BERTOLACCI 5,5 - Con poca personalità. Rincorre senza interdire. Poca verve.

Mario PASALIC 5 - Ammonito, rischia almeno due volte il secondo giallo. Poco preciso, spesso sovrastato. Mezzo voto in più perché avvia l'azione del gol (Dal 71' POLI 6 - Nel finale per lottare. Mette sostanza)

Lucas OCAMPOS 5,5 - Fuori partita totalmente nel primo tempo. Molto piú vivo nel secondo, giocato da prima punta. Manca il guizzo finale. (Dall'89' VANGIONI SV)

Carlos BACCA 6 - Al primo pallone buono, timbra. Quarto gol nelle ultime tre. Poi rischia l'autogol e viene sostituito. (Dal 54' KUCKA 5,5 - Entra duro, ma commette troppe ingenuitá. Due ripartenze potevano essere gestite meglio)

Gerard DEULOFEU 6,5 - Stupenda l'azione che manda in gol Bacca. L'unico a dar la scossa, l'unico a tentare qualcosa di diverso dal compitino.

ALL. Vincenzo MONTELLA 5,5 - Milan con poche idee offensive e impegnato solo a difendersi. L'1-1 al primo tiro premia un primo tempo giocato nella propria area. Meglio nella ripresa, pur subendo sempre tantissimo.

