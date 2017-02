Le pagelle di Juventus-Palermo 4-1: Dybala e Higuain mattatori, Marchisio rigenerato

Juventus

Gianluigi BUFFON 6 - Battuto da Chochev dopo un mese in cui aveva tenuto la porta chiusa, ma si era guadagnato la pagnotta nel primo tempo: non semplice l'intervento sul sinistro di Nestorovski.

Dani ALVES 6 - Rischia di combinare la frittata, ma viene salvato da Asamoah che anticipa Balogh. Meglio quando avanza: sua la punizione che apre a Marchisio la strada dell'1-0.

Mehdi BENATIA 6 - Al rientro, confeziona una prestazione fatta di attenzione e pochi fronzoli. Ha qualche difficoltà nel momento migliore del Palermo, dopo l'1-0, ma è solo una fase passeggera.

Leonardo BONUCCI 6 - Stranamente non precisissimo in passaggi anche facili ai compagni, rischia su Balogh nel primo tempo. Per il resto, se la cava in tranquillità.

Kwadwo ASAMOAH 6,5 - In campo un po' a sorpresa, offre una prestazione pulita. Con l'highlight, decisivo, di un intervento salva-risultato su Balogh: si era sul punteggio di 1-0. Battuto invece nello stacco aereo da Chochev.

Sami KHEDIRA 6 - Tatticamente intelligente, controlla il gioco a centrocampo quasi senza farsi notare. Gioca solo un tempo, sfiorando anche il gol (dal 46' Mario LEMINA 6 - Il primo impatto non è dei migliori, con qualche pallone mal gestito a centrocampo. Poi anche lui si scioglie, disputando un tempo senza sussulti)

Claudio MARCHISIO 7 - Chiude un cerchio nefasto iniziato quasi un anno fa, proprio contro il Palermo, nel giorno del grave infortunio costatogli gli Europei. Prova di sostanza e attenzione, di chiusure e palleggio. E con un gol che ha un valore doppio (dal 75' Tomas RINCON s.v.)

Marko PJACA 6 - Un doppio passo con cross perfetto di Khedira è la cosa migliore del croato, che specialmente nel primo tempo mostra vivacità e qualche colpo da grande giocatore. Meglio rispetto a Crotone, ma può fare ancora meglio.

Paulo DYBALA 7,5 - Non inizia granché bene e sembra patirne, ma è solo un'illusione: decisivo con tante buone giocate, con la stupenda pennellata su punizione del 2-0, con l'assist del tris a Higuain e con il gol del 4-0. Serata magica contro la squadra che lo ha portato in Italia.

Stefano STURARO 6,5 - Esterno mascherato, è preziosissimo nel giostrare in tutte le posizioni in cui Allegri gli chiede di farlo. Compensa in negativo la propria duttilità e una corsa senza sosta con qualche errore tecnico (dal 70' Juan Guillermo CUADRADO 6 - Mostra verve e vivacità nei 20 minuti che ha a disposizione. Gli manca solo il gol, che cerca senza trovarlo)

Gonzalo HIGUAIN 7 - Trova il suo 19° gol in campionato, coronando una partita in cui non viene servito benissimo dai compagni. E poi serve a Dybala il pallone fatato del poker. Insomma: in un modo o nell'altro, lo zampino lo lascia sempre.

All. Massimiliano ALLEGRI 7 - La scelta di puntare su Sturaro sorprende un po' tutti, ma è anche grazie all'ex genoano che la Juve trova equilibrio. Insaziabile, si arrabbia quando la squadra abbassa i ritmi.

Higuain Juventus-PalermoLaPresse

Palermo

Josip POSAVEC 5,5 - Bombardato da Dybala e compagni, non ha alcuna responsabilità evidente nei quattro gol che subisce. Bravo invece a negarne uno a Cuadrado. Spaventa tutti rimanendo a terra dopo uno scontro con un compagno, poi si rialza.

Andrea RISPOLI 6 - Uno dei pochi a tenere davvero alta la bandiera rosanero. Nonostante un errore che libera quasi immediatamente Asamoah al cross, si contraddistingue per la sua grinta. Prestazione lodevole.

Edoardo GOLDANIGA 4,5 - Apre con un'ammonizione quasi immediata, chiude con il pallone banalmente regalato a Higuain e Dybala per il 4-0. In mezzo, tanta fatica contro gli attaccanti bianconeri.

Sinisa ANDELKOVIC 5,5 - Legnoso e tecnicamente spesso in difficoltà. Anche per lui, nonostante le sue responsabilità non siano evidenti come quelle di Goldaniga, non è una serata facile.

Haitam ALEESAMI 5,5 - Tanta corsa, altrettanta sofferenza tutte le volte in cui i bianconeri attaccano dalla sua parte. Avanza di qualche metro con il passaggio al 3-4-3, potendo dedicarsi maggiormente alla fase d'attacco.

Mato JAJALO 5 - Rimane in campo poco più di un tempo, senza riuscire mai a entrare veramente in partita. Troppo superiore la qualità degli avversari che si trova di fronte (dal 51' Toni SUNJIC 5 - Non entra bene in partita. Anzi: tra errori, falli e la mancata marcatura su Higuain non ne combina praticamente una giusta)

Bruno HENRIQUE 5,5 - Non inizia male, gestendo tutto sommato bene i palloni che i compagni gli affidano. Poi soccombe, come tutto il Palermo, alla maggiore qualità della Juventus.

Ivaylo CHOCHEV 6,5 - Il gol segnato a Buffon nel recuperò è una soddisfazione non indifferente, nonostante la rotonda sconfitta. E un premio a una gara onesta, di fatica più che di geometrie.

Roland SALLAI 5,5 - Se non altro prova a rendersi utile nell'azione offensiva del Palermo, ma da qui a riuscirci ce ne vuole. La serata peggiore possibile per giocare dall'inizio (dal 71' Carlos EMBALO 5,5 - Entra a risultato già compromesso e combina poco. Ha una buona chance per segnare, ma un mani di Nestorovski rovina tutto)

Ilija NESTOROVSKI 5,5 - Ha una sola occasione, ma d'oro: Buffon gli respinge però il sinistro da posizione defilata. Poco e mal servito per tutto il resto della partita, dove lotta invano contro i difensori bianconeri.

Norbert BALOGH 5,5 - Scelto da Lopez assieme al connazionale Sallai, mostra una personalità niente male nonostante tutte le difficoltà del caso. Va pure al tiro, ma Buffon para. Cala col passare del tempo (dall'82' Alessandro DIAMANTI 6,5 - In pochi minuti dà un segnale forte a Lopez: buone idee, belle giocate e il cross pennellato che porta al gol Chochev)

All. Diego LOPEZ 5,5 - Poco da fare: non era la serata giusta per far punti. Il Palermo se la gioca per un tratto di gara, poi soccombe. Coraggioso nel tenere il tridente dall'inizio alla fine.