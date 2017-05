Le pagelle di Juventus-Torino 1-1

===Le pagelle della JUVENTUS===

NETO 6 - Nulla puó sulla punizione di Ljajic. Una buona respinta su Baselli, nulla altro.

Stephan LICHTSTEINER 5 - Male. Impreciso, scoordinato, poca intesa con Cuadrado.

Leonardo BONUCCI 6 -Va vicino al gol tre volte e difensivamente sbaglia poco. Qualche lancio di troppo errato. Un po' troppo nervoso.

Mehdi BENATIA 6,5 - Uno dei migliori della Juventus. Colpisce una traversa, stoppa piú volte Belotti, gioca d'anticipo e di intelligenza.

Kwadwo ASAMOAH 5 - Non ci siamo. Crossa quattro volte su cinque sulla schiena del difensore che ha davanti. Zappacosta lo mette spesso in difficoltá.

Asamoah KHEDIRA 5,5 - Mezzo voto in meno per il gol clamorosamente sbagliato nella ripresa. Il resto del match era tutto sommato sufficiente. Duelli e inserimenti.

Tomas RINCON 6 - Grinta, tenacia e agonismo. Bene nel primo tempo, cala vistosamente nella ripresa. (Dal 69' PJANIC 6 - Entra ed iniziano a piovere palloni pericolosi in area)

Juan CUADRADO 5 - Un paio di buoni cross, ma davvero troppi errori. Sbaglia passaggi, stop, appoggi. Quando gioca cosí svagato, con cosí poca attenzione é quasi deleterio. E le ultime tre-quattro prestazioni sono state tutte cosí.

Paulo DYBALA 6,5 - Hart gli nega un gol fatto, ma manda in porta sia Mandzukic che Khedira. Quando si accende lui, la Juventus vibra. Chiede lui il cambio. (Dall'80' ALEX SANDRO SV)

Stefano STURARO 4,5 - Tecnicamente inadeguato per una squadra come la Juventus. (Dal 56' HIGUAIN 7 - Per il gol, per come lo costruisce, per l'importanza, perché risulta sempre e comunque decisivo. Fuoriclasse).

Mario MANDZUKIC 5,5 - Insomma. Combattivitá ineccepibile, ma anche tanti errori. Sia nelle sponde che in fase di conclusione.

ALL. Massimiliano ALLEGRI 6 - Il turnover ci stava. Normale che la Juventus non sia la stessa vista col Monaco. Aggiusta in corsa con i cambi.

Adem Ljajic Juventus Torino 2017LaPresse

===Le pagelle del TORINO===

Joe HART 6,5 - Reattivo su Lichtsteiner e soprattutto Dybala. Bene nelle tante uscite (ne sbaglia solo una che Moretti sventa), fortunato su Bonucci.

Davide ZAPPACOSTA 6,5 -Uno dei migliori del Torino. Spinge, crossa, attacca e difende. In crescita, anche come personalitá.

Luca ROSSETTINI 5 - Sul gol di Higuain é lui a lasciarlo girare. Si perde due volte Mandzukic, che grazia i granata.

Emiliano MORETTI 5,5 - Ammonito quasi subito. A volte scomposto e ruvido. Ben nel gioco aereo, male se puntato.

Cristian MOLINARO 6 - Buona prova da ex. Chiude su Cuadrado e si propone. Gamba notevole.

Afriyie ACQUAH 5 - Sul primo cartellino é punito per fallo tattico, visto che stoppa una ripartenza. Sul secondo, quello che scatena l'ira granata, entra in modo imprudente. Colpisce prima ma la palla, ma travolge Mandzukic lanciato a campo aperto. Non si interviene cosí se si é giá stati ammoniti.

Daniele BASELLI 6 - A tratti bene. Soffre in fase di interdizione, riesce ad andare al tiro solo una volta. (Dal 75' OBI SV)

IAGO FALQUE 5,5 - Un tiraccio, un paio di dribbling, ma poca sostanza. (Dal 84' ITURBE SV)

Adem LJAJIC 7 - La punizione stupenda, ma anche almeno altre due conclusioni interessanti, terminate alte di poco. In partita, in giornata.

Lucas BOYÈ 5 - Fumoso, leggerino, poco utile. (Dal 63' BENASSI 5,5 - Entra nel momento di maggior spinta della Juventus e arranca, senza mai farsi notare in chiusura)

Andrea BELOTTI 6 - Offensivamente viene disinnescato. Ma sono apprezzabili le continue lotte a tutto campo. Recupera palloni utili, subisce falli, gioca di sponda.

ALL. Sinisa MIHAJLOVIC 5,5 - Il Torino se l'é giocata nel modo giusto. Come poteva. Certo é che la sua reazione é parsa ancora una volta eccessiva. Ok protestare, ma ci sono modi e modi. Innervosisce una partita fino a quel momento distesa.