Le pagelle di Lazio-Atalanta 2-1

Le pagelle della Lazio

MARCHETTI 6 - Incolpevole sul gol di Petagn, ben piazzato sulle conclusioni da fuori e contro Gomez in area piccola.

BASTOS 5,5 - Per un’ora soffre tremendamente le incursioni di Gomez e Spinazzola; nel finale

DE VRIJ 6 - Petagna è una bella spina nel fianco, ma l’olandese sale sul ring dei pesi massimi cedendo solo una ripresa.

RADU 6,5 - Perde Kurtic solo una volta e non disdegna qualche affaccio a sostegno dei suoi avanti.

FELIPE ANDERSON 5 - Fuori condizione dopo quasi un mese, non aiuta Bastos e lascia poche tracce offensive. Niente di grave. Dall’82’ Wallace s.v.

BIGLIA 6 – Bene ma non benissimo, ingaggiando un bel duello con Freuler in cabina di regia.

PAROLO 6,5 – Un palo e tanta sostanza: di solito l’Atalanta gli porta bene con 4 gol contro, stavolta lo sfiora soltanto.

LULIC 7 - Salterà la Juve per squalifica, però intanto fa tutto davvero bene con cross sistematici (assist per Milinkovic) tra fraseggi e due buone conclusioni.

Sergej Milinkovic-Savic Lazio Atalanta 2017LaPresse

MILINKOVIC 6,5 - In crescita esponenziale, trequartista atipico ed efficacissimo: segna di testa e non sbaglia un passaggio, ma mezzo voto in meno per un gol divorato al novantesimo.

LUIS ALBERTO 5,5 – Così così alla seconda partita da titolare: spaesato per mezzora e fuori a inizio riprea.

Dal 55’ PATRIC 6 – Meno offensivo ma più presente tra le fasi, per una Lazio più ponderata e meno preda dei contropiedi della Dea.

Ciro Immobile Lazio Atalanta 2017LaPresse

I

IMMOBILE 7,5 - Sfiora il gol già dopo cento secondi, lo cerca in ogni modo possibile e immaginabile, lo trova "solo" su rigore e sono 11 in campionato con la terza trasformazione dal dischetto. Il bis lo sfiora dalla distanza sotto l'incrocio e infine, a ridosso del novantesimo, un delizioso colpo di tacco sprecato da Milinkovic. Centravanti totale. Dall'85' Djordjevic s.v.

Allenatore Simone Inzaghi 7 - 1,925 è la sua media punti da tecnico della Lazio, con un rapporto vittorie di 16/27 superando il migliore degli allenatori biancocelesti: un certo Sven Goran Eriksson… E pazienza per l’espulsione.

Le pagelle dell'Atalanta

BERISHA 6 - Di media fra un rigore stendendo Immobile in uscita e una super parata sotto l’incrocio e sempre contro Ciro.

MASIELLO 5,5 – Match difficile già sulla carta tra Milinkovic e Immobile… E la Lazio calcia in porta a ripetizione.

CALDARA 5,5 – Più frenato da un problema fisico in respinta su Immobile, che non dal suo futuro passaggio alla Juventus…. E non è giornata per gli inserimenti là davanti.

ZUKANOVIC 5 - Semina tanti errori difensivi: il peggiore costa all'Atalanta il gol di Milinkovic... E Gasperini rinuncia al bosniaco alla ricerca del gol finale. Dal 78’ D’Alessandro s.v.

CONTI 5 – Ruvido, nervoso, sbaglia troppi passaggi soffrendo contro tutti in corsia.

KONKO 6 – Esce per un problema muscolare da ex della partita e con l’Atalanta in vantaggio.

Dal 28’ GRASSI 5,5 - C’è alta tensione nel centro nevralgico di un match difficile da giocare in corso d’opera.

FREULER 6,5 – Eh sì, abbiamo la sensazione che la Dea non soffrirà oltremodo di Mal d’Africa, ovvero dell’assenza di Kessié.

SPINAZZOLA 7 – Il migliore dell’Atalanta, altro enfant prodige a tutto campo e dal futuro roseo, anzi azzurro.

KURTIC 5 – È il grande assente della partita dopo tante grandi prestazioni rigeneranti, con un solo tiro svirgolato al volo.

Dal 73’ PALOSCHI 6 – Non segna da una vita e non è certo questo il momento più opportuno per sbloccarsi.

PETAGNA 7 – Un bellissimo gol in girata e almeno altre due ottime giocate, con la solita concretissima profondità del centravanti vintage.

GOMEZ 6,5 – Si ferma subito dolorante calciando in corsa e pare debba uscire per infortunio, poi si rimette a sfrecciare facendo impazzire la Lazio per almeno un’ora di gioco e sfiorando il gol in area piccola.

Allenatore Giampiero Gasperini 6 – Espulso e furioso, ma senza colpe specifiche: la sua Dea accusa la stanchezza con tanti assenti fra mercato (Gagliardini) e Coppa d'Africa (Kessié e Dramé) alla terza partita in una settimana.