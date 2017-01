Le pagelle di Lazio-Chievo 0-1

Lazio

Thomas STRAKOSHA 6 - Beffato da Inglese in una delle due vere occasioni create dal Chievo. Nel primo tempo aveva contenuto un destro debole di de Guzman.

Dusan BASTA 6 - Numero infinito di sovrapposizioni su Felipe Anderson, tanta corsa: lodevole, anche se sono pochi i cross davvero utili per i compagni. Esce nel finale (dall'83' Cristiano LOMBARDI s.v.)

Stefan DE VRIJ 5,5 - Pochissimo il suo lavoro difensivo: la palla ce l'ha quasi sempre la Lazio nella metà campo clivense. Completamente fuori posizione, però, nell'azione che porta Inglese al vantaggio.

Wesley HOEDT 5,5 - Come il compagno di reparto e connazionale Hoedt, si fa trovare nettamente impreparato dallo scambio Birsa-Izco-Gobbi-Inglese. Fin lì aveva giocato senza particolari apprensioni.

Stefan RADU 6 - Più ala che terzino, approfitta dello schieramento difensivo del Chievo per sciogliere le briglie. Costanti i cross verso il centro, con esiti alterni (dal 76' Luis ALBERTO s.v.).

Marco PAROLO 6,5 - Il suo è una specie di duello personale con Sorrentino: prova in tutti i modi a battere il portiere avversario, venendo però frustrato tutte le volte da Sorrentino.

Lucas BIGLIA 6 - Per larghi tratti del match si rivede un buon Biglia: tanti palloni giocati, buone verticalizzazioni e pure un tentativo da fuori area che chiama Sorrentino all'intervento.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6 - Qualità, intelligenza e forza fisica: dimostra ancora una volta di avere tutto. Non trova il gol per la bravura di Sorrentino, ma col passare dei minuti pecca in lucidità.

Felipe ANDERSON 7 - Gli manca solo il gol, perché altrimenti - specialmente nel primo tempo - c'è tutto: incursioni continue e accelerazioni, finte e controfinte. Sorrentino è il suo incubo, una certa imprecisione la sua croce.

Felipe Anderson Lazio Chievo 2017LaPresse

Filip DJORDJEVIC 5 - Fa rimpiangere Immobile, come da timore della tifoseria laziale. Un pallone miracolosamente recuperato sulla linea di fondo è l'unica cosa buona della sua partita: per il resto, confusione crescente e poca concretezza (dal 76' Alessandro ROSSI s.v.)

Senad LULIC 6 - Sempre partecipe all'azione offensiva della Lazio, con scambi, inserimenti, aperture e cross. Non sempre con la giusta precisione, ma con tanta voglia di fare. Chiude terzino.

All. Simone INZAGHI 6 - Gli si può imputare poco nel pomeriggio storto della Lazio. Sposta pedine su pedine nel tentativo di trovare la quadratura del cerchio, ma alla fine a prevalere è il Chievo.

+++

Chievo

Stefano SORRENTINO 7,5 - Una, due, tre, mille parate decisive per tenere stoicamente in piedi il Chievo. L'impresa dell'Olimpico è griffata Inglese, sì, ma la paternità è soprattutto sua.

Fabrizio CACCIATORE 5,5 - Tante, tantissime ambasce quando la Lazio attacca dalla sua parte, passando quasi sempre. Sfiora però un gol capolavoro.

Nicolas SPOLLI 6,5 - Non va tanto per il sottile, materializzandosi in chiusura e lottando senza riserve sui palloni alti. Titolare a sorpresa, sfrutta bene la propria chance. Esce per infortunio (dal 78' Dario DAINELLI s.v.)

Alessandro GAMBERINI 6,5 - Inizia male, con un disimpegno sbagliato in area che rischia di costare caro, ma da lì sbaglia pochissimo: costante la sua attenzione in tutte le situazioni.

Massimo GOBBI 6 - Fa tanta fatica con le iniziative di un Felipe Anderson a tratti imprendibile e con gli inserimenti di Basta. Però si scioglie nel finale: suo l'assist per il gol di Inglese.

Samuel BASTIEN 5 - Presenza poco significativa in mezzo al campo. Viene inghiottito costantemente dall'azione avversaria e riparte solo raramente (dall'80' Luca RIGONI s.v.)

Ivan RADOVANOVIC 6,5 - Torna dopo un turno di squalifica e porta protezione alla difesa. Poche geometrie, perché il match non lo consente, ma tanto spirito di sacrificio.

Perparim HETEMAJ 6,5 - Al rientro dal primo minuto dopo tre mesi, è chiamato a dare solidità difensiva al centrocampo del Chievo. Sarà anche poco lucido in certe scelte, però che grinta! Giocatore fondamentale per Maran.

Jonathan DE GUZMAN 5 - Teoricamente fa il trequartista, nella pratica anche lui contribuisce all'opera di contenimento: tanta corsa, spesso a vuoto, e appena 25 palloni toccati in 64 minuti (dal 64' Mariano IZCO 6,5 - Entra benissimo in partita: manda Cacciatore a un passo dal vantaggio e poi partecipa, con il tocco filtrante per Gobbi, all'azione decisiva del match)

Valter BIRSA 5,5 - Ha poco spazio per disegnare arabeschi: anche per lui c'è da partecipare alla fase di contenimento. Comunque prezioso il suo apporto nella fase finale della gara.

Roberto Inglese Lazio Chievo 2017LaPresse

Roberto INGLESE 6,5 - Ha l'ingrato compito di fare il "falso nove", ovvero un attaccante che, più che attaccante, è il primo difensore. Ma riesce comunque a timbrare un gol da tre punti: meritato per impegno e sacrificio.

All. Rolando MARAN 6 - Punta soprattutto a non prenderle, e dopo 4 ko consecutivi è normale che sia così. Ringrazia Sorrentino, ma anche l'atteggiamento gagliardo dei suoi giocatori.