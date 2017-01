Le pagelle di Lazio-Crotone 1-0

Lazio

Federico MARCHETTI 6,5 - Decisivo nell'unica occasione in cui è davvero chiamato in causa, anche se Falcinelli ci mette del suo. Per il resto, è quasi uno spettatore non pagante.

Dusan BASTA 6 - Difensivamente attento, preciso nella gestione dei palloni: per buona parte della gara fa cose semplici e ne perde pochissimi. Nel finale, quando gli schemi saltano, va in confusione anche lui.

Stefan DE VRIJ 6 - Vicinissimo al vantaggio con un'incornata di poco alta, è la solita sicurezza in difesa. Anche se a metà ripresa le ripartenze del Crotone spaventano anche lui.

Wesley HOEDT 6 - Cerca l'anticipo e la chiusura su Falcinelli e Trotta, riuscendo nell'intento nella maggior parte dei casi. Complessivamente preciso anche nell'impostazione.

Stefan RADU 6 - Arma offensiva importante nel secondo tempo, dopo un primo trascorso a presidiare la propria zona. Oltre a qualche angolo guadagnato, però, non va.

Marco PAROLO 6,5 - Pericolo costante quando abbandona la propria zona di mezzala per riversarsi nella trequarti avversaria: per due volte cerca il gol, per due volte Festa glielo nega.

Lucas BIGLIA 5,5 - Sempre nel vivo del gioco laziale: tanti i palloni toccati. Gli manca però la capacità di menare le danze in situazioni più complicate del semplice passaggio al compagno più vicino. E il rigore sbagliato è una macchia "lavata" solo da Immobile (dall'82' Danilo CATALDI s.v.)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6 - Dominante nel gioco aereo e nel recupero dei palloni, meno nella loro gestione: più di uno i passaggi imprecisi. Attaccante travestito negli assalti finali della Lazio.

Cristiano LOMBARDI 6 - Vivace, elettrico, spesso pericoloso quando punta l'uomo. Va al cross e segnerebbe pure, se non fosse in fuorigioco. Nella ripresa però cala parecchio (dal 77' Ricardo KISHNA s.v.)

Ciro IMMOBILE 7,5 - Il suo è uno dei gol più importanti di giornata. L'ex granata sarà anche poco lucido, ma lotta senza sosta e cerca il gol in tutte le maniere, trovandolo meritatamente dopo 7 giornate d'astinenza.

Luis ALBERTO 6 - Con 27 minuti all'attivo fino a questo momento, prova a farsi vedere da Inzaghi e per un tempo ce la fa: insidiosi i suoi spunti partendo da sinistra e accentrandosi. Meno nel vivo del gioco dopo l'intervallo (dall'82' Alessandro ROSSI s.v.)

All. Simone INZAGHI 6 - Senza esterni offensivi è costretto a puntare su Immobile e Lombardi: ha buone risposte, ma Felipe Anderson è un'altra cosa. Immobile salva lui e una Lazio poco lucida.

+++

Crotone

Marco FESTA 7,5 - Quattro parate decisive: due su Immobile, altrettante su Parolo. Più una sporcatura su Kishna. Alla seconda da titolare in A tiene a galla il Crotone, venendo superato solo al 90' da Immobile.

Mario SAMPIRISI 5,5 - Balla parecchio quando la Lazio attacca dalla sua parte: nel primo tempo è Festa a rimediare a un suo posizionamento errato su Immobile. E anche con Luis Alberto e le sovrapposizioni di Radu soffre più volte.

Federico CECCHERINI 6 - Non va tanto per il sottile, e del resto non può farlo con la minaccia Immobile sempre in agguato. Dà una mano a Sampirisi con chiusure continue.

Gianmarco FERRARI 6 - Subito bravo a sporcare in angolo un destro di Immobile. Come Ceccherini bada al sodo senza troppi fronzoli. Poco può fare sulla palla vagante che porta al vantaggio di Immobile.

Bruno MARTELLA 5 - In difficoltà per gran parte della gara con Lombardi, impreciso anche nelle giocate offensive. E nel finale combina la frittata: il suo retropassaggio di testa è un invito a nozze per Immobile, che non sbaglia (dal 92' Simy NWANWKO s.v.)

Marcus ROHDEN 6 - Sulla carta fa l'esterno, ma come sempre si accentra molto per aiutare i compagni del centrocampo. Fastidioso nel pressing, una minaccia in inserimento: se nella ripresa Trotta non ritardasse il passaggio, andrebbe pure in gol.

Lorenzo CRISETIG 5,5 - Con pochissimi palloni a disposizione, deve rivolgere quasi tutte le proprie attenzioni a pressing e copertura. Riesce nella missione di impedire alla Lazio un palleggio facile.

Andrea BARBERIS 5,5 - Come il compagno di reparto Crisetig, la sua gara è tutta fatica, corsa e pressing. Con pochi risultati accettabili, però.

Adrian STOIAN 5 - Deve sdoppiarsi tra l'appoggio all'azione offensiva e, soprattutto, quello di aiuto difensivo. E per questo perde lucidità. Per nulla incisivo, commette anche un fallo da rigore (dal 52' Raffaele PALLADINO 5,5 - Non entra bene in partita. Sembra quasi svogliato, tanto da regalare a Kishna un pallone che l'olandese quasi trasforma nel vantaggio)

Marcello TROTTA 5,5 - Si spende nella gestione dei palloni e nelle ripartenze, ma con poca lucidità al momento del passaggio finale: Rohden maledice quel secondo di troppo con la sfera tra i piedi (dall'81' Aleandro ROSI s.v.)

Diego FALCINELLI 5,5 - Ha la più grande occasione del Crotone, ma la sfrutta male calciando addosso a Marchetti. Si spende in fase di pressing e fa salire i compagni nelle rare ripartenze dei calabresi.

All. Davide NICOLA 6 - Viene tenuto a galla da Festa, ma anche da un'interpretazione della gara a tratti convincente. Con le proprie armi, il Crotone ha quasi strappato il pari in casa della Lazio: si riparte da qui.