Le pagelle di Lazio-Inter 1-3: Andreolli protagonista, disastro Hoedt

Lazio

Ivan VARGIC 6 - Non certo il miglior esordio in Serie A per il portiere croato, anche se le sue colpe nel ko sono poche. Da capire semmai se abbia chiamato o meno il pallone a Hoedt nell'azione dell'1-2.

WALLACE 5 - In affanno quando Perisic lo punta e molto impreciso nella fase di impostazione. Prestazione decisamente rivedibile.

Stefan DE VRIJ 6 - Non tiene Andreolli nell'azione del pari, ma deve rimediare più volte alle disattenzioni dei compagni. Autore di buone chiusure, è il migliore tra i tre difensori (dal 58' Dusan BASTA 5,5 - Entra nel momento in cui la Lazio sta iniziando a consegnarsi all'Inter. E non riesce a metterci una pezza)

Wesley HOEDT 4 - Prestazione semplicemente disastrosa. Il clamoroso autogol lo manda nel pallone e da lì in poi è un pasticcio dopo l'altro: contro di lui Eder fa quello che vuole.

Felipe ANDERSON 6 - Le migliori iniziative della Lazio, anche se poche, nascono dalla sua voglia frizzantina di puntare l'uomo e saltarlo. Ne sa qualcosa Murillo, che lo stende. Ma dopo una buona mezz'ora si spegne completamente (dal 79' Luca CRECCO s.v.)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 5,5 - Uno di quelli che difficilmente si danno per vinti, anche a risultato compromesso. Ma, diversamente da tante altre occasioni, non incide per nulla sul match.

Lucas BIGLIA 6 - Rimane il più lucido nonostante la sconfitta, anche se pure lui può far ben poco una volta che la barca biancoceleste inizia a imbarcare acqua.

Luis ALBERTO 5 - Confermato nel ruolo di mezzala, non va oltre a qualche guizzo e a un tentativo di gol "olimpico". Se a Firenze aveva fatto vedere cose ottime, oggi delude (dal 67' Cristiano LOMBARDI 5,5 - Consegna su un piatto d'argento a Eder la palla dell'1-3: forse avrebbe potuto fare qualcosa di più)

Senad LULIC 4 - Non si sblocca mai, né difensivamente né tantomeno offensivamente. E conclude una prestazione mediocre con una sciocca espulsione.

Balde KEITA 6 - Discontinuo ma comunque vivace nelle proprie iniziative, anche se trova solo a tratti l'intesa con Immobile. Va a segno dal dischetto, poi un rosso probabilmente eccessivo lo costringe a tornare anzitempo negli spogliatoi.

Ciro IMMOBILE 5,5 - Escludendo l'episodio del rigore, è sua la chance migliore della Lazio: la traversa gli dice però di no. Un lampo, in una serata in cui è ben chiuso dai difensori avversari.

All. Simone INZAGHI 5 - Dopo aver conquistato l'Europa, la sua Lazio ha mollato: tre sconfitte di fila tra campionato e Coppa Italia. La difesa tradisce, il gioco non decolla mai. Serataccia.

+++

Inter

Samir HANDANOVIC s.v. L'unica conclusione verso la sua porta è il rigore segnato da Keita. Per il resto la Lazio non lo impensierisce mai.

Danilo D'AMBROSIO 6,5 - Costretto quasi subito ad accentrare la propria posizione, non si fa spaventare: rimane tranquillo, si riorganizza e non commette sbavature.

Marco ANDREOLLI 7 - Personalità, concentrazione, aggressività. Nella propria zona di competenza, ma anche nell'area avversaria: è suo il gol che tiene a galla l'Inter proprio quando nessuno se l'aspetta.

Jeison MURILLO 5 - Rimane in campo 23 minuti, prima di arrendersi per un problema muscolare: il tempo di franare su Felipe Anderson e regalare un rigore alla Lazio (dal 23' Davide SANTON 6,5 - Entra in campo in emergenza totale, ma nonostante questo non trema: dalla sua parte Lulic e Felipe Anderson non passano mai)

Yuto NAGATOMO 6 - Qualche difficoltà iniziale con Felipe Anderson, poi pure la sua diventa tutto a un tratto una serata tranquilla. Finalmente.

Gary MEDEL 6 - Torna a centrocampo e, dopo una fase iniziale complicata, trova una buona intesa con Gagliardini. La serata no della Lazio ne facilita il compito, anche se rischia il rigore su Keita (dall'86' Ever BANEGA s.v.)

Roberto GAGLIARDINI 6,5 - Anche lui prende coraggio e misure con il passare del tempo, dopo aver iniziato in modo un po' balbettante. Buon protagonista in fase di riconquista del pallone, disimpegno e geometrie.

Antonio CANDREVA 7 - Ci mette un po' a ingranare, ma quando lo fa per la sua ex Lazio sono dolori: tante le sgroppate sulla destra, due delle quali portano ad altrettanti gol dell'Inter.

Marcelo BROZOVIC 6 - Probabilmente poco appariscente, ma non demerita: più di una le buone giocate, tra cui una delizia che mette Eder davanti a Vargic.

Ivan PERISIC 6 - Si accende solo a sprazzi, tra accelerazioni e iniziative potenzialmente letali. Non la sua miglior partita, ma lascia comunque lo zampino nell'azione del tris.

EDER 7 - Fa ricredere tutti coloro che avevano storto il naso di fronte alla scelta di Vecchi di puntare su di lui: si muove da punta vera, crea il panico nella difesa della Lazio, ridicolizza Hoedt e trova un gol meritato (dall'81' Andrea PINAMONTI s.v.)

All. Stefano VECCHI 6,5 - Evidentemente le sue punture hanno sortito l'effetto sperato: al di là del risultato, finalmente si vede un'Inter viva, vogliosa, orgogliosa.