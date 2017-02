Le pagelle di Lazio-Milan 1-1

Le pagelle della Lazio

STRAKOSHA 6 – Sul sinistro chirurgico di Strakosha non ci può proprio arrivare il sostituto di Marchetti.

Dusan BASTA 6 – Dà manforte a Felipe Anderson, nonostante qualche errorino in impostazione.

Stefan DE VRIJ 6,5 – Impeccabile e maestoso, non ha colpe sul gol incassato dai suoi.

Wesley HOEDT 5,5 – Autoritario e disinvolto per 85 minuti, ma non gli riesce la chiusura su Suso nel finale.

Stefan RADU 5,5 – Meno arrembante di altre occasioni, la "gamba" non è la solita. (87’ PATRIC sv)

Marco PAROLO 6 – Diligente nelle due fasi, stavolta senza strafare.

Lucas BIGLIA 6,5 – Smista palloni con la consueta saggezza, ma anche lui non riesce ad arrestare l’incedere di Suso nell’episodio che stravolge il match

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5 – Giganteggia per lunghi tratti, ma nel finale cala e non riesce a opporre adeguata resistenza nei confronti del Principito Sosa.

Felipe ANDERSON 7 – Difficile valutazione. Semina il panico sulla destra quasi ridicolizzando Vangioni, ma non sempre prende la decisione giusta al momento di concludere o servire i compagni. Avrebbe potuto mettere a referto almeno due gol e tre assist invece della casella “zero” ma resta una forza della natura impossibile da arginare. (87' LOMBARDI sv)

Ciro IMMOBILE 6,5 – Si procura il rigore del vantaggio e tiene in apprensione i centrali rossoneri con la sua velocità. Argento vivo addosso.

Balde KEITA 5,5 – Intermittente. Bravo nel breve, sciagurato nelle conclusioni a rete, quasi sempre “telefonate” a Donnarumma. (65’ LULIC 5,5 - Impatto sfortunato. La Lazio via via si abbassa e lui per poco non provoca un rigore con quella spintonata galeotta ad Abate.)

All. SImone INZAGHI 6 – Quanti rimpianti per questo pareggio amarissimo giunto al termine di una partita quasi interamente dominata; ma la sua Lazio si abbassa troppo (e troppo presto) concedendo campo a un Milan sempre più minaccioso nel finale di gara.

Suso Lazio Milan 2017LaPresse

Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 7,5 – Monumentale. Tiene in piedi il Milan – a tratti da solo – con i balzi felini si Immobile, Hoedt e Felipe Anderson. Dubbio l’episodio del rigore, dove forse avrebbe fatto meglio a non uscire. Indiavolato.

Ignazio ABATE 6,5 – In grande condizione, limita Keita e si rende protagonista di interessanti scorribande sulla fascia destra.

Gustavo GOMEZ 5 – Provoca quasi due rigori, uno ravvisato da Damato l’altro no. La batteria dei centrali di riserva del Milan è da mani nei capelli.

Cristian ZAPATA 5 – Ruvido e a tratti svagato, Con lui si trema, sempre.

Lionel VANGIONI 4,5 – Paga anche colpe non sue, va detto, ma la sua opposizione a Felipe Anderson negli uno-contro-uno è imbarazzante.

Mario PASALIC 5 – Male male. Non aiuta Vangionio in fase di ripiegamento, non rilancia l’azione né si propone in avanti. Nullo.

Manuel LOCATELLI 5 – Una delle peggiori performance da quando veste di rossonero. Impalpabile (53’ SOSA 7 – Entra e si carica i compagni sulle spalle; è lui a innescare Suso nell’occasione che porta all’1-1.)

Andrea POLI 5,5 – Fa quel che può, oltre a impegno e generosità c’è ben poco. (77' FERNANDEZ 6 Entra col piglio giusto e avvia l'azione dell'1-1)

Lucas OCAMPOS 4,5 – Spreca malamente un contropiede, gestisce male gli altri possessi. Corpo estraneo. (63' LAPADULA 6 - Provoca subito caos e scompiglio e in qualche modo è utile alla causa)

SUSO 6,5 – Il guizzo finale riscatta l’intera prestazione, che sino a quel momento era stata ampiamente al di sotto dell’insufficienza. Quel sinistro fatato, tuttavia, ha un peso specifico impossibile da quantificare.

Gerard DEULOFEU 5 – Sbaglia praticamente tutto, o quasi. Non gli riescono nemmeno gli agganci più elementari. Un solo guizzo, ma è vanificato dalla scellerata intrusione di Ocampos.

All. Vincenzo MONTELLA 6 – In totale emergenza, ancora una volta il suo Milan risale dagli inferi e va a conquistarsi il risultato. Montella azzecca i cambi dopo qualche discutibile decisione iniziale guadagnandosi dunque anche questa volta la pagnotta.