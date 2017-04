Le pagelle di Lazio-Napoli 0-3

=== Lazio ===

Thomas STRAKOSHA 5,5 – Incolpevole sul primo e sul terzo gol, ma sul secondo resta nella terra di nessuno. Per il resto compie interventi di routine.

BASTOS 5 – Non riesce a contrastare la velocità degli attaccanti avversari, viene rimpiazzato a inizio ripresa (dal 52’ Wesley HOEDT 5,5 – Con il suo ingresso la situazione non migliora, ma ormai i giochi erano fatti).

WALLACE 5 – Il rinvio incerto sul primo gol subito lo condiziona. Insicuro. Balla insieme ai compagni di reparto.

Stefan RADU 5 - Callejon gli sbuca alle spalle in occasione dello 0-1. Nella difesa a tre l’intesa con i compagni, in una retroguardia improvvisata a causa dell’emergenza, è poca.

Dusan BASTA 4,5 - Resta troppo basso, spinge raramente e sul secondo gol si fa attrarre dal pallone. Serataccia (dal 59’ PATRIC 6 – Entra e va vicino al gol. Solo Insigne, in versione difensore, glielo nega).

Marco PAROLO 5,5 – Il ruolo del regista non fa per lui e fa fatica. Però, regala qualche lancio interessante non sfruttato dagli attaccanti.

Alessandro MURGIA 4,5 - Il Napoli vince la partita a centrocampo e i palleggiatori nascondono il pallone al giovane ragazzo, chiamato a sostituire Biglia. Dopo 45 minuti di imbarazzo, Inzaghi gli evita altri patemi. Sarà per la prossima (dal 52’ KEITA Baldé Diao 6,5 – Indemoniato, entra e mette a ferro e fuoco la difesa avversaria. Doveva giocare dall’inizio).

Jordan LUKAKU 5 – Anche lui resta troppo basso ma quando alza il raggio d’azione partecipa al forcing della Lazio.

FELIPE ANDERSON 6 - Il più vivo nel primo tempo, con un paio di tiri spaventa Reina. Cala alla distanza.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6 – Combatte, s’inserisce senza palla, si fa anche ammonire ma almeno ci prova.

Ciro IMMOBILE 5,5 – Assistito poco e male, non riesce a cambiare il corso degli eventi. Si porta a spasso Reina, ma conclude alto in uno dei rari affondi.

All. Simone INZAGHI 5,5 - Le tante assenze lo condannano, la difesa è raffazzonata e Murgia al posto di Biglia paga l’inesperienza. Unico appunto: perché rinunciare a Keita dall’inizio?

Insigne - Lazio-Napoli - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

=== Napoli ===

José Manuel REINA 6,5 – Attento, esce imbattuto da un campo non facile. Para tutto quel che deve.

Elseid HYSAJ 6 – A corrente alternata, predilige la fase difensiva e si sgancia con attenzione.

Raul ALBIOL 6 – Soffre un po’ Felipe Anderson in avvio, poi lo argina. Il rientro tutto sommato è positivo, se la cava con l’esperienza.

Kalidou KOULIBALY 6,5 – Il migliore del reparto, vince I duelli con Immobile e fa buona guardia.

Ivan STRINIC 6,5 - Ancora preferito a Ghoulam, mostra una buona condizione fisica e vince il duello con Basta.

ALLAN 7 – Positivo, arrembante e convinto. Il campanile che offre a Insigne per lo 0-2 è un assist prezioso.

JORGINHO 7 – Propizia il primo gol, smista, detta I tempi e prende in mano il centrocampo. Professore.

Marek HAMSIK 7,5 – Regala a Callejon un assist solo da spingere in rete. Ci riprova ma il compagno non ci arriva. È l’anima del Napoli, è in tutte le azioni. Capitano vero. Carisma (dal 79’ Marko ROG s.v.).

José Maria CALLEJON 6,5 – Festeggia le 200 presenze con un gol servito da Hamsik su un piatto d’argento. Esce esausto dopo aver corso moltissimo (dal 74’ Piotr ZIELINSKI 6,5 – Il suo ingresso dà respiro alla squadra. Suo l’assist per lo 0-3 di Insigne).

Dries MERTENS 6,5 – Il Napoli gioca benissimo e la manovra offensiva passa da lui. Appoggia ad Insigne il pallone del bis, ma deve solo aspettare qualche minuto… Non entra nel tabellino ma non demerita (dall’83’ Arkadiusz MILIK s.v.).

Lorenzo INSIGNE 8 - Sbaglia una rete clamorosa alla fine del primo tempo e sembra una serata storta. Neanche per idea. Con un tocco di suola segna lo 0-2, poi salva un gol fatto di Patric e nel recupero piazza il tris con il contagiri. Bomber da trasferta, mini-bomber ovunque. Maghetto.

All. Maurizio SARRI 7,5 – Napoli superiore sul piano del gioco dal primo all’ultimo minuto. Gli stessi punti della scorsa stagione, senza un certo Higuain, rappresentano il dato più significativo. Champions in ghiaccio.