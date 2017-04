Le pagelle di Lazio-Palermo 6-2

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 5,5 – Non irreprensibile in occasione del secondo gol incassato.

WALLACE 6 – Sicuro là dietro, pericoloso davanti sui calci p

Stefan DE VRIJ 6 – Paradossalmente meglio dalla metà campo in su nei panni di assist man; che svarione sul primo gol del Palermo però!

Wesley HOEDT 5,5 – Pasticcia vistosamente sul secondo gol di Rispoli.

Marco PAROLO 6 – Ordinaria amministrazione in mezzo al campo: sfiora il gol con diagonale insidioso (46’ LUKAKU 6 - Si limita a presidiare la sua zona nella ripresa)

Lucas BIGLIA 7 – Regia impeccabile e illuminata: è fondamentale in questa Lazio.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5 – Si fa apprezzare in veste di uomo assist. Giocatore maturo e completo (70’ CRECCO 6 – C’è gloria nel finale per lui, autore del definitivo 6-2)

FELIPE ANDERSON 6,5 – Imprendibile sulla corsia di destra: Morganella non lo prende mai.

LULIC 6 - Meno appariscente degli altri compagni, comunque presente nel match.

Ciro IMMOBILE 7 – Tramortisce il Palermo già dopo 9 minuti: belli, bellissimi i suoi due acuti con colpo di testa da attaccanti di razza e piazzato in buca d’angolo. Sono già venti autografi in campionato.

KEITA Baldé Diao 7,5 – Sembra Gulliver al cospetto di avversari “lillipuziani”. Si porta a casa il pallone con tripletta di pregevole fattura. Indemoniato. (82’ LOMBARDI sv)

All. Simone INZAGHI 7 – La sua Lazio procede col pilota automatico, ma oggi è stato tutto sin troppo facile. Avversario di (almeno) una categoria inferiore.

Immobile e Keita - Lazio - Serie A 2017LaPresse

Le pagelle del Palermo

Josip POSAVEC 4 – Trafitto a ripetizione, non riesce a evitare la vendemmia di gol

Toni SUNJIC 3 – Impresentabile, birillo al centro dell’area rosanero

Sinisa ANDELKOVIC 3 – Ridicolizzato più volte dalla premiata ditta Immobile-Keita

Edoardo GOLDANIGA 3 – Spaesato pure lui, inadeguato per opporsi agli avanti biancocelesti

Michel MORGANELLA 2 – Commette un fallo senza senso su Keita regalando un rigore alla Lazio. Non avrebbe fermato Felipe Anderson nemmeno con l’ausilio di un taxi

Andrea RISPOLI 6 – Nel pallone pure lui nella prima frazione, rende meno disonorevole il gap con la ininfluente doppietta a inizio ripresa.

Alessandro GAZZI 4 – In balia del centrocampo avversario: inconsistente.

Mato JAJALO 4 – Regia inadeguata, al rallentatore. (66’ CHOCHEV 5,5 – Entra a giochi ormai fatti, a ritmi di allenamento)

Simone LO FASO 5 – Un buono spunto in campo aperto nella prima frazione e niente più. (75' TRAIJKOVSKI sv)

Roland SALLAI 3 – Paga lui le colpe di tutti gli altri, Bortoluzzi lo richiama in panchina immediatamente per dare un segnale, che rimane inascoltato (HENRIQUE 2 – Entra e perde un pallone tramutato in gol da Keita, di una superficialità inaudita.)

Iliya NESTOROVSKI 4 – Prova a combinare qualcosina là davanti, ma da solo non può stravolgere un bel niente.

All. Diego BORTOLUZZI n.g. – Non giudicabile l’ultimo arrivato sulla panchina del Palermo, il voto è “0” per chi ha allestito questa squadra inadeguata per la Serie A, il voto è “0” per chi continua a volere la Serie A a 20 squadre. Vergogna.