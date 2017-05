Le pagelle di Lazio-Sampdoria 7-3

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6,5 – Incolpevole sui gol, strepitoso sui tentativi di Djuricic e Linetty.

Stefan DE VRIJ 7 – Una sicurezza dietro…E si toglie lo sfizio di autografare un gran gol da fuori. (63’ PATRIC 6,5 - Subito l'assist per il gol di Lulic)

Wesley HOEDT 6,5 – “Centralone” dal piede sinistro illuminato. Anche lui premiato dopo una scorribanda offensiva.

Fortuna WALLACE 6 – Senza apprensioni là dietro. Oggi è davvero solo ordinaria amministrazione.

Jordan LUKAKU 6,5 – Freccia inesauribile sulla fascia sinistra. Che seconda parte di stagione!

Felipe ANDERSON 7 – Umilia Dodò con le sue scorribande: il gol su rigore è la ciliegina sulla torta.

Lucas BIGLIA 7 – Il vero architetto di questa Lazio. Non segna (anche perché non calcia i rigori) ma fa segnare, in ben due occasioni (68’ LOMBARDI 6 - Pimpante e smanioso di far bene)

Sergej MILINKOVIĆ SAVIĆ 7 – Manda in porta Keita con filtrante da playstation e, più in generale, giganteggia in ogni zolla. Monumentale. (64’ MURGIA 6 - Impatta bene il match e sfiora il gol)

Senad LULIĆ 7 – Letale quando si butta negli spazi. Tempi di inserimento sempre perfetti, proprio come in occasione del gol in avvitamento aereo.

Baldé KEITA 7,5 – E’ lui a spaccare il match con la giusta dose di killer instinct: suo il gol più veloce della stagione biancoceleste. Non pago, si procura il rigore della sicurezza. Prodigioso.

Ciro IMMOBILE 7 – Trasforma il penalty che mette in ghiaccio il match, poi finalizza con la miglior definizione possibile l'ennesima azione corale della Lazio. Fanno 22 autografi in campionato.

All. Simone INZAGHI 7,5 – Bellissima la sua Lazio, che asfalta avversari su avversari e fa divertire il suo pubblico. La qualificazione in Europa League è in cassaforte, ora c'è una finalissima da preparare puntigliosamente.

Le pagelle della Sampdoria

Christian PUGGIONI 5 – Non proprio un mostro di reattività quest’oggi.

Bartosz BERESZYNSKI 6 – Si rende pericoloso con qualche sortita: suo l’assist dell’unico gol blucerchiato. (68' SALA 5,5 - Entra a giochi ormai ampiamente fatti)

Milan SKRINIAR 4 – Disastro su tutta la linea: si fa sfuggire due volte Keita, la prima porta al gol della Lazio, mentre la seconda alla sua espulsione.

Matias SILVESTRE 4,5 – Pomeriggio da incubo per il centrale argentino, preso d’infilata più volte.

DODO’ 4 – Ridicolizzato a tratti da Felipe Anderson. (46’ PAVLOVIC 5,5 – Ripresa senz’infamia e senza lode.)

BARRETO 5 - Affonda anche al cospetto del granitico settore nevralgico del campo biancoceleste

Lucas TORREIRA 5 – Si procura il rigore del 7-3 ma ciò non basta per riscattare l’insufficiente recita romana.

Karol LINETTY 6,5 – Prima sfiora la rete, poi la trova con inserimento perfetto. Uno dei pochissimi a salvarsi.

Fabio QUAGLIARELLA 6,5 – Quanto meno ci mette l’orgoglio del grande campione: doppietta d’autore per lui.

Filip DJURICIC 5,5 – Uno dei iù pimpanti, ma ha il demerito di gettare alle ortiche un’invitante opportunità

Patrik SCHICK 6 - Solo venti minuti, bastano per la super giocata che libera Djuricic al tiro. (20’ REGINI 5 – Provoca il secondo rigore per la Lazio).

All. Marco GIAMPAOLO 4,5 – Sampdoria praticamente già in vacanza e l’espulsione di Skriniar non ha certo aiutato. Poteva studiare una soluzione che contemplasse Schick in campo in seguito.