Le pagelle di Milan-Bologna 3-0: Mati Fernandez decisivo, flop Bacca

Milan

Gianluigi DONNARUMMA s.v. Vive un pomeriggio di assoluto riposo: il Bologna non calcia mai verso la sua porta.

Gustavo GOMEZ 6,5 - Molto bene. Tiene a bada con abnegazione Krejci, commette un solo errore in tutta la partita e si lascia andare anche a un apprezzatissimo sombrero di tacco che manda in delirio San Siro.

Gabriel PALETTA 6 - Come Donnarumma, è quasi uno spettatore non pagante. Pochissimo il lavoro da svolgere, a differenza dell'andata in cui era stato protagonosta in negativo.

Alessio ROMAGNOLI 6,5 - Il primo regista del Milan: con i suoi lanci trova più di una volta Lapadula in posizione di tiro. Bene anche dietro: il Bologna lo spaventa ben poco.

Gerard DEULOFEU 6,5 - Il simbolo del primo tempo negativo del Milan: spento, poco incisivo. Tutto cambia quando Montella lo libera dalla fascia, e non è un caso che sia suo il gol che sblocca una situazione divenuta complicatissima (dall'85' Patrick CUTRONE s.v.)

Andrea BERTOLACCI 5,5 - Così così, per non dire male. Troppo impreciso, anche da fermo, perché l'unico tempo in cui rimane in campo possa essere considerato sufficiente (dal 46' Mati FERNANDEZ 7 - Non sbaglia praticamente nulla da quando entra in campo: quasi il 100% dei passaggi riusciti, tanto ordine, lo splendido lob che manda in rete Deulofeu e un secondo assist per Lapadula. Determinante)

Riccardo MONTOLIVO 6,5 - Porta esperienza e capacità di organizzare il centrocampo. Ci mette un po' pure lui a trovare il giusto modo di stare in campo, poi tutto fila via liscio.

Mario PASALIC 6,5 - Nemmeno per lui la precisione è totale, ma è impressionante la continuità con cui corre, si inserisce e partecipa alla manovra offensiva. Non segna, ma sfiora il gol e partecipa all'azione dell'1-0.

Leonel VANGIONI 6 - Prestazione onesta, senza troppi squilli ma al contempo senza tralasciare nulla di quanto gli è stato chiesto da Montella.

Carlos BACCA 5 - La possibile ultima a San Siro termina come molte altre gare di questa stagione: senza lampi, con tanti pasticci e tra i fischi del pubblico. Sostituzione inevitabile (dal 58' Keisuke HONDA 7 - Anche il suo ingresso in campo, come quello di Mati Fernandez, è decisivo: porta forze fresche in attacco, con assist preziosi ai compagni e la bella punizione del raddoppio)

Gianluca LAPADULA 6,5 - Potrà anche essere un pochino pasticcione e non giocare al meglio certi palloni, potrà anche divorarsi un gol fatto, ma non molla mai. Migliora sensibilmente dopo l'intervallo e alla fine trova un gol meritato.

All. Vincenzo MONTELLA 6,5 - Portato in trionfo dai propri giocatori a fine partita, ha il merito di azzeccare i cambi. Anche se quel Deulofeu a tutta fascia proprio non convince.

2016/17 Milan Deulofeu esulta dopo il golGetty Images

Bologna

Antonio MIRANTE 6 - Forse potrebbe far qualcosina di più sulla punizione di Honda, ma sarebbe ingiusto attribuirgli demeriti eccessivi. Anzi, per due terzi della gara è attento e sicuro.

Vassilis TOROSIDIS 6 - Inizia la partita a destra e la prosegue a sinistra dopo l'uscita di Mbaye. Prestazione onesta e senza errori visibili.

Daniele GASTALDELLO 6 - Con più di una chiusura, specialmente su Pasalic, evita il peggio per il Bologna. Ma nemmeno lui può far molto quando il Milan decide di accelerare.

Filip HELANDER 5,5 - Non ha colpe evidenti, ma le ambasce di fronte agli scatti continui di Lapadula sono evidenti. Tanto da rischiare, per sfinimento, anche un comico autogol.

Ibrahima MBAYE 6,5 - Enormemente in ansia ogni volta che gli arriva un pallone, che sia facile o difficile. Ma se non altro, fino a quando lui rimane in campo Deulofeu non si accende mai. E non è poco (dal 64' Emil KRAFTH 5,5 - Luci e ombre. Salva a porta vuota su Pasalic, ma si dimentica completamente dell'inserimento vincente di Deulofeu)

Godfred DONSAH 5 - Terribilmente svagato in molte delle giocate che organizza, tanto da "servire" involontariamente Lapadula davanti a Mirante. Non pochi gli errori.

Saphir TAIDER 5,5 - Fa meglio di Donsah nella gestione dei palloni, anche se l'occasionissima capitata nel primo tempo a Lapadula nasce da un suo errore.

Federico DI FRANCESCO s.v. (dal 15' Orji OKWONKWO 5,5 - Vivace ma un po' fumoso. Non ha paura di prender palla, puntare l'uomo e tentare soluzioni difficili, ma i risultati sono scarsi)

Simone VERDI 5 - Fa il trequartista vero e proprio, toccando parecchi palloni e gestendoli tutto sommato bene. Tutto un po' fine a sé stesso, però. E un pallone sanguinosamente perso al limite della propria area conduce al gol annullato a Lapadula.

Ladislav KREJCI 5 - Ben controllato da Gomez e in ombra per tutto il tempo in cui rimane in campo. Ha una buona occasione ma non arriva a deviare davanti a Donnarumma (dal 56' Luca RIZZO 5,5 - Poco da segnalare dal suo ingresso in campo: il Milan segna due volte, il Bologna si sgonfia e lui proprio non si vede)

Mattia DESTRO 5 - Partecipa moltissimo alla manovra del Bologna, arretrando fin sulla trequarti per prendersi palloni giocabili. Ma di pericolosità in area, nemmeno a parlarne.

All. Roberto DONADONI 5,5 - Applaudito dai suoi ex tifosi, schiera una formazione che qualche grattacapo al Milan lo dà. Se non si arriva mai nei pressi della porta, però, segnare è difficile.