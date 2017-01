Le pagelle di Milan-Cagliari 1-0

Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 6,5 – Provvidenziale sulla rasoiata di Barella dal limite, sicuro nelle uscite.

Ignazio ABATE 6 – Sfortunato. Deve dare forfait per un durissimo colpo incassato sul tackle con Bruno Alves. (27’ ANTONELLI 6 – Diligente e ordinato sulla sinistra)

Gabriel PALETTA 6,5 – Sempre più sicuro e autoritario, si rende pericoloso anche con le scorribande offensive.

Alessio ROMAGNOLI 6 – Sfiora il gol in avvio, poi presidia con efficacia la sua zona.

Mattia DE SCIGLIO 6 – Poco intraprendente sulla corsia di sinistra, dove non spinge con la dovuta qualità, ma ha il merito di scodellare il cross per Lapadula.

Giacomo BONAVENTURA 6 – Non in giornata di grazia, non riesce a spaccare la partita questa volta, ma va vicino in ogni caso al gol con punizione vellutata. (BERTOLACCI 5,5 – Non un grande impatto per l’ex Genoa, che proprio non ne vuole sapere di cambiare marcia).

Mario PASALIC 5 – Abulico e inconsistente. Esame non superato per il giovane centrocampista croato, non un fattore in questa partita (LAPADULA 6,5 – Entra per spaccare il mondo e ci riesce: assist servito sul piatto d’argento a Bacca)

Manuel LOCATELLI 6 – Tanti errori, ma anche tanto coraggio nel prendersi iniziative e smistare palloni nel traffico.

Mbaye NIANG 4,5 – Continua il momento negativo per il francese classe 1994, che anche oggi non ne imbrocca nemmeno una. Il pubblico alla lunga lo becca, ma lui non fa niente per ingraziarsi i tifosi.

SUSO 6,5 – Ancora sugli scudi l’esterno d’attacco spagnolo: dal suo educatissimo sinistro nascono immancabilmente le peggiori insidie per la difesa isolana.

Carlos BACCA 6,5 – Fine dell’incantesimo; finalmente Baccabuloso si sblocca e, al contrario di quanto accaduto in Qatar, è freddo e spietato sottoporta. Certo che quel pallone recapitatogli da Lapadula proprio non poteva sbagliarlo.

All. Vincenzo MONTELLA 6,5 – Mezzo punto in più per la voglia di vincere mostrata dal suo Milan; il copione è simile a quello delle soffertissime vittorie interne contro Crotone e Pescara: grandi difficoltà ma anche una pressione costante alla ricerca del gol risolutivo. Vittoria d’importanza siderale per un Milan che di riffa o di raffa riesce sempre a sfangarla. Fortuna? Caso? No, si chiama carattere.

Carlos Bacca Milan Cagliari 2017LaPresse

Le pagelle del Cagliari

RAFAEL 6 – Incolpevole sul gol incassato da Carlos Bacca.

Fabio PISACANE 5,5 – Non esente da errori sulla sua corsia, peccato per il Milan che Niang non ne approfitti.

Luca CEPPITELLI 6 – Regge l’urto degli attacchi rossoneri e non sfigura nella Scala del Calcio.

BRUNO ALVES 5,5 – Tiene in piedi a lungo la difesa del Cagliari poi si squaglia sul più bello: esitazione sul gol ed espulsione.

Marco CAPUANO 5,5 - In apnea se puntato in velocità da Suso.

Mauricio ISLA 6 – Spaventa San Siro con inserimento velenoso e appena viziato da offside.

Davide DI GENNARO 6 – Diligente in fase di regia al cospetto della sua ex squadra.

Daniele DESSENA 6 – Quantità e sostanza per la linea mediana del Cagliari. (92’ GIANNETTI sv)

Nicolò BARELLA 6,5 – Giovane qualitativo e promettente: ci vuole un super Donnarumma per negargli la gioia del gol.

Marco SAU 6 – Punto di riferimento avanzato, tiene in apprensione la difesa avversaria e smista palloni con sagacia. (73’ BORRIELLO 6 – Entra subito in gara con il giusto cipiglio)

Diego FARIAS 5,5 – Qualche potenziale occasione vanificata da errori di misura. (78’ JOAO PEDRO sv)

All. Massimo RASTELLI 6 – Il suo Cagliari non sfigura affatto a San Siro e finalmente non concede praterie e voragini agli avversari. Squadra organizzata e propositiva che merita la classifica che ha.