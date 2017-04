Le pagelle di Milan-Empoli 1-2

>Milan<

Gianluigi DONNARUMMA 7 - Fa quel che può tra i pali, anche se non bastano le sue parate per portare a casa almeno un punto. Due interventi decisivi su El Kaddouri nel primo tempo, miracoli su Maccarone e Thiam in pieno recupero ma il Milan perde 2-1.

Davide CALABRIA 5 - Tanta fatica nel contenere su Croce, in avanti lo si vede pochissimo.

Cristián ZAPATA 4 - Nel Milan sono tanti i giocatori che devono anadare dietro la lavagna, ma il colombiano le sbaglia quasi tutte. L’ex Udinese prima rischia grosso con un retropassaggio che per poco non aziona El Kaddouri, poi viene sovrastato da Mchedlidze in occasione del gol dell’1-0 empolese. Anche nel 2-0 di Thiam è protagonista di una dormita in mezzo all’area di rigore.

Gabriel PALETTA 4,5 - Anche lui è protagonista in negativo, soprattutto sul gol di Thiam con il difensore ex Parma che resta a guardare sulla sponda di Maccarone. Nel finale prova a riscattarsi, ma Skorupski gli nega la gioia del gol.

Mattia DE SCIGLIO 5 - Anche lui finisce tra i bocciati. Male nel far scattare la trappola del fuorigioco, ma soprattutto non lo si vede mai in avanti in supporto a Deulofeu. (dal 71’ Lucas OCAMPOS 5,5 - L’impatto alla gara non è dei migliori, ma col passare dei minuti trova il suo ritmo. Per poco non trova il gol del pareggio ma centra in pieno la traversa).

Mario PASALIĆ 5 - Nel primo tempo corre come un matto a tutto campo, ma è poco efficace. Nella ripresa si spegne.

José Ernesto SOSA 4,5 - Il gioco a centrocampo non c’è. Questo è il vero problema del Milan in questa stagione.

Matías FERNÁNDEZ 5 - Statico a centrocampo. Fa poco e lo fa male. (dal 63’ Carlos BACCA 5 - Brutto impatto alla gara, perde tempo a chiedere un ricco recupero. Sbaglia anche un gol fatto nel finale).

Fernández SUSO 5 - Nel primo tempo continua a tirare, trovando pochi spazi, ma sbaglia tutto quello che si poteva sbagliare. Non riesce a creare la superiorità numerica in avanti ma soprattutto sbaglia un rigore (calciando malissimo) nella ripresa. (dall’87 Keisuke HONDA sv - Ultima carta scelta da Montella. Poche chance avute, con il giapponese che ha avuto comunque una buona occasione).

Gianluca LAPADULA 6 - Corre e lotta nella metà campo avversaria ma non ha molta fortuna. Sbaglia tanto, si salva solo per il gol nella ripresa che riapre il match.

Gerard DEULOFEU 5 - Nel primo tempo continua a tirare senza soluzione di continuità, ma la mira non è quella giusta. Nella ripresa è irroconoscibile e sbaglia molti palloni.

All. Vincenzo MONTELLA 5 - Bacca a partita in corso non sembra essere un giocatore ideale, soprattutto per rimontare uno 0-2 in casa. Lui ci prova inserendo più giocatori offensivi, cambiando il modulo in campo, ma il vero errore sta nell’approccio alla gara.

>Empoli<

Lukasz SKORUPSKI 7 - Il Milan non rimonta, un po’ per la precisione degli attaccanti rossoneri un po’ per le parate del polacco. Il portiere, di proprietà della Roma, dice no a Suso su calcio di rigore e compie un grandissimo intervento nel finale su Paletta che cercava il 2-2.

Vincent LAURINI 6,5 - Annulla Deulofeu sulla fascia, partita ottima fino all’infortunio. (dal 65’ Marco ZAMBELLI 6 - Dalla sua parte si posiziona Ocampos ma l’ex Genoa non riesce a sfondare).

Giuseppe BELLUSCI 6,5 - Perfetto in marcatura in area di rigore, rischia anche di segnare in un paio di occasione su calcio da fermo.

Federico BARBA 5,5 - Partita positiva ma è troppo statico in occasione del gol di Lapadula che riapre il match. Condizione, comunque, in crescita.

Manuel PASQUAL 6,5 - Suso annullato, missione compiuta da parte dei terzini dell’Empoli.

José MAURI 6 - Gioca in maniera intelligente senza strafare. Palla a terra l’Empoli non fa male, ogni qual volta prova a mettere la testa al di là della propria metà campo. (dal 57’ Andrés TELLO 6 - Importante soprattutto dal punto di vista difensivo, è lui a salvare al 90’ su Pasalić).

Assane DIOUSSÉ 6,5 - Dalle sue parti non passa nessuno, specie nel primo tempo. Cala un po’ nel finale di gara, dove riesce comunque ad essere importante per la sua squadra.

Daniele CROCE 6,5 - Mette in difficoltà Calabria sulla fascia, non fa mancare il suo apporto anche in fase difensiva.

Omar EL KADDOURI 6,5 - Ottima prova sulla trequarti dove va in pressing sui ‘portatori di palla’ rossoneri. Prova ad impensierire Donnarumma ma il portiere del Milan si supera in diverse occasioni. Nella ripresa è stanchissimo e dovrebbe anche uscire, lui stringe i denti e fa passare (con astuzia) il tempo verso il fischio finale.

Levan MCHEDLIDZE 7 - Che sfortuna per il georgiano che tornato al gol a 3 mesi di distanza dall’ultimo guizzo lascia il campo per un infortunio al ginocchio. Prestazione comunque super per il classe ’90 che mette in difficoltà Paletta e Zapata e firma il gol dell’1-0. (dal 53’ Massimo MACCARONE 6,5 - Entra e rischia subito di trovare il gol del raddoppio. Il 2-0 arriva comunque grazie alla sua sponda per Thiam. Nel finale manca il 3-1, con un miracolo di Donnarumma).

Mame THIAM 6,5 - Finalmente arriva il primo gol in Serie A, trovando il giusto posto in mezzo alla difesa (addormentata) del Milan. Sbaglia il gol che chiuderebbe il match, ci vorrebbe un po’ più di precisione.

All. Giovanni MARTUSCIELLO 7 - L’Empoli gioca a testa alta per tutta la partita, senza timori riverenziali. Il Milan si risveglia solo nel finale, nel complesso la vittoria è meritata per i toscani.