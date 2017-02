Le pagelle di Milan-Fiorentina 2-1

Milan

Gianluigi DONNARUMMA 6,5 - Incolpevole sul gol di Kalinic, sempre attento per tutto il resto della partita: interventi difficili e meno difficili, parate e uscite fuori area. Il top, sul sinistro di Borja Valero.

Ignazio ABATE 6 - Ha tanto spazio per avanzare, ma non sempre lo sfrutta al meglio al cross e alla conclusione. Gara generosa, nella quale si applica difensivamente.

Gustavo GOMEZ 5 - Nei rinvii e in marcatura su Kalinic fa venire i brividi un po' a tutti. Tanto che è lui a perdersi il croato nell'azione dell'1-1 ed è sempre lui a rischiare il rosso a inizio ripresa. Ancora una volta, nettamente in difficoltà. Romagnoli torni presto.

Gabriel PALETTA 6 - Deve giocare per due e fare anche le veci dello spaesato Gomez. Lo fa con chiusure puntuali, nonostante il fior fior di avversari che si ritrova di fronte.

Leonel VANGIONI 5,5 - Va a momenti. Momenti in cui fa vedere di poter giocarsela alla pari e momenti in cui soffre le pene dell'inferno con Chiesa e Ilicic. Propositivo al cross, ma poco concreto.

Juraj KUCKA 7 - Per almeno un tempo è l'anima del centrocampo del Milan: non si ferma mai nell'opera di pressing e copertura. Segna l'1-0 ed evita il peggio su Salcedo. Gara di sostanza totale (dal 73' Andrea BERTOLACCI 6 - Buona presenza nei tesissimi momenti finali della partita. Libera davanti al portiere Abate, che manca il gol)

José SOSA 6 - Cala nettamente nella ripresa dopo un ottimo primo tempo, fatto di aperture, idee e recuperi. Come quello su Borja Valero che potrta Deulofeu a firmare il secondo vantaggio rossonero (dall'86' Andrea POLI s.v.)

Mario PASALIC 6,5 - Importantissimo per il Milan in tante fasi del match e in tante zone di campo. Cuce, riparte e rincorre. Serve a Deulofeu l'assist del gol e va vicino a segnarne lui uno: Tatarusanu e il palo gli dicono di no.

SUSO 5,5 - Nettamente meno bene rispetto a tante altre occasioni. Qualche spunto, un dribbling netto che costringe Salcedo all'ammonizione, ma poco altro. Generoso in ripiegamento e duttile, visto che chiude dietro a Bacca nel 3-5-2.

Carlos BACCA 5 - Di nuovo titolare dopo la panchina di Roma, oltre a qualche buona sponda per i compagni non va. Battaglia a vuoto coi difensori avversari, sbaglia ancora una volta tanto e deve sopportare altri mugugni e fischi di San Siro.

Gerard DEULOFEU 7 - Ancora decisivo, come a Bologna. Stavolta si mette in proprio e segna il suo primo gol italiano. Meritato, perché il contorno è fatto di spunti continui e dribbling vivaci (dal 73' Cristian ZAPATA 6 - Porta la propria presenza in difesa, rinforzando il muro rossonero nel finale)

All. Vincenzo MONTELLA 6 - Regala al Milan un'impronta aggressiva più che raffinata, ma la Fiorentina lo costringe spesso a sudare freddo. L'organizzazione rossonera nel secondo tempo costringe comunque i viola alla resa.

+++

Fiorentina

Ciprian TATARUSANU 6 - Deve inchinarsi, ma Kucka e Deulofeu. Non perfetto palla al piede, ma contribuisce a tenere la partita aperta con due grandi parate su Pasalic e Abate.

Carlos SANCHEZ 5,5 - Passa parecchi brutti quarti d'ora con l'intraprendenza di Deulofeu. Meglio nella gestione dei palloni in ripartenza, anche se nella ripresa si divora il gol del 2-2.

Gonzalo RODRIGUEZ 5,5 - Se la cava bene col negativo Bacca, ma anche per lui non sono tutte rose e fiori: un suo disimpegno completamente sbagliato porta alla punizione da cui nasce l'1-0, poi esce in ritardo su Deulofeu. Due errori non da poco.

Davide ASTORI 6 - Il migliore del terzetto difensivo viola, anche se non riesce a mettere una pezza su Kucka. Sempre presente e attento quando viene chiamato in causa.

Federico CHIESA 6,5 - Indemoniato. Quando prende palla punta invariabilmente l'uomo, senza accontentarsi del banale e del prevedibile. Gli manca solo un po' di precisione in più in area di rigore, ma è lui a servire a Kalinic la palla dell'1-1 (dal 71' Cristian TELLO 5,5 - Poco da segnalare nei suoi 24 minuti totali. Prova a dare una mano negli assalti finali, ma con scarso costrutto)

Matias VECINO 6 - Gioca un numero altissimo di palloni, gestendoli in gran parte nella maniera giusta. A centrocampo fa il suo nonostante il ko, ma alla conclusione non è fortunato.

Borja VALERO 6 - Il pallone che si allunga e perde banalmente sulla trequarti, e che porterà alla rete di Deulofeu, è una macchia evidente in una partita in cui è gioca un'infinità di palloni ed è spesso lui a costruire le azioni offensive della Fiorentina. Sia a centrocampo che sulla trequarti.

Carlos SALCEDO 5,5 - Un terzino destro o terzo centrale di difesa che gioca largo a sinistra in un centrocampo a 4 non può non incontrare difficoltà. E così è, tra tanta timidezza e la costante minaccia Suso. Non è solo colpa sua.

Sebastian CRISTOFORO 5 - Dovrebbe sostituire Bernardeschi, ma l'unico effetto che produce è quello di far rimpiangere ampiamente il compagno. Si fa notare in ripiegamento, ma non trova la posizione e non incide mai (dal 71' Milan BADELJ 6 - La sua entrata in campo consente a Borja Valero di spostarsi qualche metro più avanti. Gestisce 29 palloni, non pochi)

Josip ILICIC 5,5 - Sparisce dopo l'intervallo dopo un primo tempo pieno di buone iniziative e tocchi raffinati per i compagni. Palesa il limite che da anni gli impedisce di fare il salto di qualità: la continuità, anche all'interno della stessa partita (dall'81' Riccardo SAPONARA s.v.)

Nikola KALINIC 6,5 - Il suo guizzo da vero rapace regala un'illusoria speranza alla Fiorentina. Minaccia costante che Gomez non riesce a leggere e punto di riferimento offensivo sempre pericoloso.

All. Paulo SOUSA 6 - Con Salcedo a sinistra e Cristoforo dal 1' compie due scelte poco popolari, ma dettate soprattutto dal turnover. Come accade da anni, la Fiorentina è bellina ma raccoglie meno di quanto semina.