Le pagelle di Milan-Genoa 1-0

Milan

Gianluigi DONNARUMMA 6 Ha tempo per fare qualsiasi cosa, anche per contare uno ad uno tutti gli spettatori della serata di San Siro (e non sono tantissimi), visto che non viene mai chiamato in causa se non in apertura di primo tempo.

Mattia DE SCIGLIO 6,5 Prestazione convincente del capitano, che non soffre mai in fase difensiva e sfiora anche il suo primo gol da professionista con la maglia del Milan.

Cristian ZAPATA 6 Qualche amnesia all’inizio del match, quando sembra un po’ in affanno. Poi si scuote e dà il via all’azione del vantaggio.

Gabriel PALETTA 6,5 Impenetrabile: Simeone, Taarabt e poi Pinilla gli fanno il solletico.

Leonel VANGIONI 6 Fa tutto bene anche se ogni tanto si dimentica di avere una porzione di campo alle spalle da coprire, e lascia delle praterie. Sta comunque crescendo ed è sempre più affidabile.

Juraj KUCKA 6 Fa legna come sempre, non eccelle in qualità ma offre il suo onestro contributo, pur con qualche errore di troppo.

Andrea BERTOLACCI sv Sfortunatissimo. (dal 3’ Manuel LOCATELLI 6,5 Entra molto bene in partita, e non era facile. Un passo avanti lungo e ben disteso rispetto alle sue ultime prestazioni, per personalità e giocate. Ogni tanto potrebbe essere meno scolastico e rischiare di più la giocata, lo fa a corrente alternata nella ripresa con discreti risultati).

Mati FERNANDEZ 7 Altro coniglio estratto dal cilindro da Montella: aveva giocato solo 97 minuti prima di questa partita, e si esalta sia segnando il gol decisivo che partecipando attivamente alla fase offensiva con inserimenti costanti. Bella sorpresa. (dal 74’ Mario PASALIC sv)

Lucas OCAMPOS 6,5 Ci sono dei lampanti segnali di risveglio: ha una tecnica sopraffina, salta sempre l’uomo e crea una quanità gigantesca di opportunità pericolose. Gli manca però sempre un centesimo per fare un euro, se solo vedesse di più la porta.

Gianluca LAPADULA 6,5 La palla la vede poco, pochissimo. Però quell’esterno da cui nasce il gol di Mati è magia pura, poesia. (dall’87’ Luca ANTONELLI sv).

Gerard DEULOFEU 6,5 Come Ocampos, crea e corre tantissimo e non si ferma mai. Spesso arriva stanco alla conclusione, e sbaglia troppo. Gli manca giusto quella lucidità sotto porta per diventare devastante, perchè quando parte palla al piede non gli prendono nemmeno la targa.

All: Vincenzo MONTELLA 7 Lancia Mati Fernandez e viene ripagato con il gol e la vittoria. Sta cavando il sangue dalle rape e non potrebbe fare meglio di così, con questo Milan.

Genoa

Eugenio LAMANNA 6 Forse è un po’ lento a muoversi dalla linea di porta sul gol di Mati Fernandez, esce bene invece a chiudere su Ocampos prima.

Armando IZZO 6,5 Ultimo baluardo della difesa del Genoa, tiene sempre sia contro Ocampos che contro Deulofeu. Esce per infortunio. (dal 69’ Davide BIRASCHI 6 Entra bene in partita mettendosi in mostra con un paio di chiusure puntuali).

Ezequiel MUNOZ 5 Sempre in ritardo, poco preciso nelle chiusure e poco attento.

Santiago GENTILETTI 5 Quando lo puntano gli tremano le gambe e fatica addirittura ad intervenire. Sempre troppo più lento dell’avversario. Viene infilato sul gol del Milan, quando lascia sguarnita la sua area di competenza.

Diego LAXALT 5,5 Soffre molto più del previsto quando viene puntato, gli avversari diretti sono però Deulofeu e Ocampos, metter loro la museruola non è impresa semplice. Lui in qualche modo resta a galla. In fase offensiva, latita.

Danilo CATALDI 5,5 Perde il pallone che apre all’azione del gol del Milan, ma è un dettaglio in quel caso. Le belle speranze del giovane di proprietà della Lazio si scontrano con la dura realtà, e deve venirne fuori con il coraggio e la personalità.

Olivier NTCHAM 6 Quantomeno in un paio di occasioni ci prova da fuori, piatto forte della casa. Poco altro.

Osca HILJEMARK 5 Nel finale si butta negli spazi dalla parte di Vangioni ma non riesce a far veramente male al Milan.

Darko LAZOVIC 5,5 Abbastanza attivo e proposotivo nel primo tempo, ma si spegne presto e si perde. (dal 61’ EDENILSON Non fa nulla in più di Lazovic, calibra qualche cross che non viene raccolto dai compagni).

Adel TAARABT 4 Da uno con la sua tecnica ti aspetteresti qualcosa di più. Invece praticamente non vede mai il pallone, ha una sola occasione e la spreca calciando debolmente tra le braccia di Donnarumma. (dal 76’ Mauricio PINILLA sv Non pervenuto).

Giovanni SIMEONE 4,5 Chiuso nella morsa di Paletta e Zapata, non combina nulla e non lotta nemmeno. È in fase di involuzione ed il momento negativo del Genoa non lo aiuta.

All. Andrea MANDORLINI 5 A parte una vittoria in extremis ad Empoli, non si vedono benefici del suo lavoro su questo Genoa, arrendevole e davvero poco propositivo.