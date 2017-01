Le pagelle di Milan-Napoli 1-2

===Le pagelle del MILAN===

Gianluigi DONNARUMMA 5,5 - Se sul primo gol del Napoli diamo meriti a Insigne (anche se poteva fare meglio), sul raddoppio azzurro qualche responsabilità ce l'ha anche lui: Callejon gli calcia tra le gambe da posizione defilata. Si rifà con un paio di uscite decisive e con una bella parata nella ripresa su Mertens.

Ignazio ABATE 5,5 - Buona la fase di spinta, malino quando deve tenere Insigne. Mette alcuni cross davvero pericolosi, ma dietro lascia sempre spazio. E in teoria sarebbe un difensore.

Gustavo GOMEZ 4,5 - Un mezzo disastro. Quanto pesa l'assenza di Romagnoli, verrebbe da dire. A certi livelli non può giocare. Goffo, lento, nei primi 20 minuti va in tilt e non capisce alcun movimento dei tre azzurri davanti. Quasi impreparato. Meglio nel secondo tempo, ma la gara era giá compromessa.

Gabriel PALETTA 5,5 - Con Gomez proprio non si trova. Fatica a guidare la difesa. Meglio anche lui nel secondo, ma Mertens arriva un'altra volta davanti a Donnarumma.

Davide CALABRIA 5,5 - Callejon lo fa ammattire per 45 minuti. Poi migliora e contrasta (4 duelli vinti) lo spagnolo con più successo.

Juraj KUCKA 6,5 - Segna con caparbietà la rete fondamentale c he riapre la sfida. Combatte, pressa, mette tutto quello che ha. Uno dei migliori.

José Ernesto SOSA 5,5 - Parte malissimo, poi migliora. In ogni caso la sensazione é che in quel ruolo non sia a suo agio. (Dal 73' BERTOLACCI 6 - Va subito al tiro, allarga il gioco e tenta di guidare, senza successo, l'arrembaggio finale)

Mario PASALIC 6 - Centra una traversa con uno stacco imperioso. Lotta, soprattutto di testa (3 duelli aerei vinti). Insomma, ci mette la stazza e la presenza. (Dall'86' NIANG SV)

SUSO 5,5 - Strinic gli concede davvero poche volte il mancino a rientrare. Due soli tiri, una sola occasione creata. Pochino. Sono invece 21 i palloni persi: troppi.

Carlos BACCA 5,5 - Svagato, spesso anticipato. Prova a lottare e a metterci l'esperienza. Non basta per arrivare alla sufficienza. Poco pericoloso in zona gol. (Dal 73' LAPADULA 5,5 - Entra con la solita verve, ma non trova varchi. Leggerino)

Giacomo BONAVENTURA 7 - Uno dei pochi rossoneri in partita nel primo tempo. Splende nella ripresa. Salta Hysaj, crossa, apre il gioco, crea superiorità e torna anche nei raddoppi difensivi. Gran partita.

ALL. Vincenzo MONTELLA 5,5 - Il Milan parte malissimo, quasi non avesse studiato i movimenti offensivi del Napoli. Bene la reazione, ma partire sempre sotto e dover rimontare non puó essere la strada ideale per arrivare in Europa.

José Maria CallejonLaPresse

===Le pagelle del NAPOLI===

José Manuel REINA 6 - Incolpevole sul gol rossonero, sicuro nelle uscite e nelle prese.

Elseid HYSAJ 5,5 - Soffre la vivacità di Bonaventura, si fa vedere poco davanti (1 solo cross su azione). Timido e preoccupato.

Raul ALBIOL 6,5 - Un paio di grandi chiusure, ma anche un paio di strafalcioni. Deve mettere toppe dove sbaglia Tonelli: compito non agevole. Imposta spesso, visto che é l'azzurro a giocare piú palloni.

Lorenzo TONELLI 5 - Disastroso sul gol di Kucka: perde palla e permette allo slovacco di trovare la rete che riapre la gara. Spesso impreciso, spesso fuori posizione. Insufficiente.

Ivan STRINIC 6,5 - Tiene abbastanza bene Suso, ma un'ammonizione ne condiziona la sicurezza. In generale concede poco, recupera nove possessi, vince tre contrasti. Non era facile contro lo spagnolo.

ALLAN 6,5 - Un grande prima frazione. Attivo, generoso, cattivo. Un Allan vecchia maniera. Poi un calo fisiologico, senza distrazioni particolari. (Dal 86' ROG SV)

JORGINHO 6 - Mezz'ora iniziale sontuosa, poi inizia ad avere troppa confidenza. Serve Tonelli, che perde il pallone per il gol di Kucka. Da quel momento si perde, non gestisce più i possessi con la consueta calma e tutto il Napoli ne risente. (Dal 61' DIAWARA 6 - Ingresso con personalità nella partita. In una fase difficile, riesce a trasmettere calma al Napoli.)

Marek HAMSIK 6,5 - Gioca con intelligenza. Meno in evidenza del solito in fase offensiva, ma sempre tosto in mezzo. Esce stremato. (Dal 73' ZIELINSKI 6 - Impatto sufficiente. Utile nei ripiegamenti nel finale)

José Maria CALLEJON 6,5 - Timbra il cartellino con un inserimento dei suoi e nella prima frazione disorienta ripetutamente Calabria. Poi cala e quasi sparisce.

Dries MERTENS 7 - Due assist splendidi, ma anche due gol divorati in modo clamoroso (potevano essere lo 0-3 e l'1-3). Premiamo comunque la sua freschezza: sempre nel vivo del gioco, con movimenti stupendi, con visioni da grande giocatore.

Lorenzo INSIGNE 7,5 - In versione "magnifico". Vedere Maradon a da vicino gli ha fatto bene. Quinto gol al Milan, sua vittima preferita. Il gol è molto bello, il primo tempo di assoluto livello. Nella ripresa sfiora un gol capolavoro. Quando è in queste serate non si marca.

ALL. Vincenzo SARRI 6,5 - Il Napoli parte benissimo, confermandosi superiore. Gioco spumeggiante e grande prova corale nella prima mezz'ora. Poi il calo e, addirittura, il rischio di compromettere tutto. Se il Napoli vuole ambire a qualcosa di meraviglioso, deve migliorare nella gestione.

