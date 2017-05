Le pagelle di Milan-Roma 1-4

>Milan<

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Viene preso a pallonate per tutta la partita, lui fa quel che può fino al 78' poi si deve arrendere allo strapotere della Roma.

Mattia DE SCIGLIO 4,5 - Altra partita no da parte del capitano del Milan, con tanto di fischi dell'intero San Siro. Soffre sulla fascia Perotti e non lo si vede mai attaccare in avanti.

Cristián ZAPATA 4,5 - Subito due ottimi interventi su Džeko, poi viene sovrastato dal bosniaco. Altra giornata da dimenticare.

Gabriel PALETTA 4,5 - In due non riescono a fermare Džeko e Paletta si esibisce in molteplici sbavature. Nel finale si becca anche un rosso diretto, il quarto in questo campionato.

Leonel VANGIONI 4,5 - Che fatica su Salah. Ad ogni affondo vince l'egiziano, anche se l'argentino non viene mai aiutato dai compagni in copertura. (dal 69' Lucas OCAMPOS 5,5 - Il suo ingresso in campo dà più brio alla manovra del Milan, ma non basta per per avvicinarsi alla Roma).

Matías FERNÁNDEZ 4,5 - Impalpabile. Un fantasma a centrocampo. (dal 46' Andrea BERTOLACCI 5 - Sicuramente più vivo di Mati Fernández, ma crea poco e difende di meno).

José Ernesto SOSA 5 - Zero gioco, zero idee. Si fa vedere solo per una bella conclusione nel primo tempo, deviata in angolo da Szczesny. (dall'88' Gustavo GÓMEZ sv - Amaro ingresso in campo, solo per completare il numero di difensori).

Video - Locatelli, il talento scovato "per caso" sulle orme di Ambrosini 01:19

Mario PASALIĆ 5,5 - Vaga in mezzo al campo senza trovare la giusta posizione. Non è di aiuto né a Deulofeu in fase di impostazione, né a Vangioni che viene letteralmente mangiato da Salah. Si sveglia a metà secondo tempo con il gol che può riaprire la partita, troppo poco però per dargli una sufficienza.

Fernández SUSO 5 - Il problema difesa lo conoscevamo già, ultimamente a deludere è anche l'attacco con Deulofeu e Suso inconsistenti. L'ex Liverpool non crea assolutamente nulla nella metà campo avversaria e viene stoppato con estrema facilità dal duo Juan Jesus-Emerson Palmieri.

Gianluca LAPADULA 5 - Più falli che conclusioni. Non era meglio Bacca?

Gerard DEULOFEU 5 - Un buco nell'acqua. Una regressione di partita in partita che preoccupa.

All. Vincenzo MONTELLA 4,5 - Tatticamente parlando, viene mangiato da Spalletti. Il suo Milan ha finito la benzina da tempo e non riesce più a ripartire. Vangioni su Salah sembrava un azzardo già nel pre partita, e il campo non ha dato un diverso epilogo. Poi continuare con Lapadula...

Video - Montella: "A inizio anno, con questa squadra, dove pensavate potessimo arrivare?" 01:41

>Roma<

Wojciech SZCZESNY 6 - Qualche uscita a vuoto sulle palle alte, ma si riscatta pienamente con un gran intervento su Sosa. Per il resto non viene chiamato molte volte in causa dall'attacco rossonero.

Palmieri EMERSON 6 - Il brasiliano viene schierato terzino destro visto l'assenza di Rüdiger e non sfigura, anzi. Annullato Deulofeu nel primo tempo, annullato Suso nel secondo. Si perde però Pasalić in occasione del gol.

Kostas MANOLAS 6,5 - Lapadula non tocca palla in area di rigore, con il centrale greco che lo segue senza tregua.

Federico FAZIO 6,5 - Si riscatta pienamente dalla domenica no contro la Lazio. Dà una grande mano a Manolas su Lapadula ed è vigile sui possibili inserimenti di Suso e Deulofeu.

Juan JESUS 6 - Non patisce mai né su Suso né su Deulofeu. Lascia scappare solo De Sciglio nel finale, nel complesso partita attenta dell'ex Inter.

Leandro PAREDES 7 - Imposta che è una meraviglia anche se il centrocampo del Milan gli lascia totale libertà, sia di pensiero che di movimento.

Daniele DE ROSSI 6,5 - Amministra a centrocampo con totale tranquillità, solo qualche sbavatura nel finale.

Mohamed SALAH 7 - Mette a ferro e fuoco la difesa rossonera, è lui inoltre a conquistare la palla dell'1-0 e servire Džeko che insacca. Conquista il rigore del 4-1, insomma è immarcabile, peccato per la quantità industriale di gol sbagliati.

Radja NAINGGOLAN 7 - Nel primo tempo fa quel che vuole sulla trequarti. Tante le occasioni create, anche un palo colpito. Imprendibile. (dal 72' Clément GRENIER sv - Anche il francese riesce a collezionare qualche minuto nella preziosa vittoria di San Siro).

Diego PEROTTI 6,5 - Sulla sinistra fa quel che vuole davanti a De Sciglio, sbaglia però un'occasione facile facile davanti a Donnarumma. Resta comunque imprendibile, anche un palo per lui fino all'infortunio. (dal 60' Stephan EL SHAARAWY 6,5 - Entra e segna subito il gol della sicurezza. Implacabile contro la sua ex squadra).

Edin Dzeko (AS Rome), auteur d'un doublé contre l'AC Milan.Getty Images

Edin DŽEKO 7,5 - Dopo due partite no, in cui era rimasto a secco e fallito tante occasioni, ecco che il bosniaco si risveglia con una doppietta. L'ex Manchester City apre subito i giochi all'8', poi ne approfitta ancora prima della mezz'ora, oltre all'assist per El Shaarawy nella ripresa. Raggiunto e superato il suo record realizzativo, con una doppietta che potrebbe valere il 2° posto. (dall'84' Bruno PERES sv - Il suo ingresso fa infuriare San Siro, per il resto tocca pochi palloni).

All. Luciano SPALLETTI 6 - Vince nettamente il duello con Montella ed è bravo a ricaricare i suoi dopo il ko nel derby. La mossa di Emerson Palmieri è azzeccata, e anche Diego Perotti sulla sinistra fa una buona partita. Discutibile il mancato ingresso di Totti, a partita praticamente conclusa...