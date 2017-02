Le pagelle di Milan-Sampdoria 0-1

Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 6 – Non può nulla sul rigore di Muriel, reattivo nelle altre circostanze.

Juraj KUCKA 6,5 – Non ha sfigurato nell’inedita veste di terzino destro. Sostanza e corsa a supporto del più avanzato Suso. Polivalente.

Cristian ZAPATA 5 – L’azione del rigore nasce da una sua grave disattenzione. Non giocava da una vita, si è ritrovato titolare con la fascia di capitano al braccio: paradossi da Milan.

Gabriel PALETTA 4,5 – La sconfitta del Milan nasce soprattutto dal suo peccato capitale: aver steso inutilmente Quagliarella in piena area di rigore. Imperdonabile.

Alessio ROMAGNOLI 6 – Si limita al compitino, agendo di fattio da terzo centrale.

José SOSA 5,5 – Alterna buone cose ad altre trascurabili. Il passo non è però quello adeguato per giostrare in questi palcoscenici. Intruso.

Mario PASALIC 6 – Croce e delizia. Inserimenti sanguinosi e scelte sbagliate. Il rebus rimane irrisolto, ma ha il merito di sfiorare il gol a più riprese. Dovrebbe salire di colpi, ma forse il suo livello massimo è proprio questo. (72’ ABATE 6 – Non riesce a ribadire in rete dopo respinta di Viviano su Lapadula)

Andrea BERTOLACCI 5,5 – Innesca un bel duello nel primo tempo con Viviano, ma il calo nella ripresa è troppo netto. Quando sembra sempre sul punto di prendersi il Milan per mano, si squaglia. Mistero. (79’ OCAMPOS sv)

SUSO 6,5 – Per la palla che ha dato a Lapadula nel finale. Categoria superiore, a prescindere.

Carlos BACCA 4 – Non si muove all’unisono con i compagni, non sfrutta le occasioni, s’innervosisce inutilmente e ancora una volta non conclude preferendo un sofisticato stop in area. Dannoso. (72’ LAPADULA 5 – Doveva far gol in quella circostanza. Le chiacchiere stanno a zero)

Gerard DEULOFEU 6,5 – Buon esordio dal primo minuto: spina nel fianco per la difesa avversaria, anche se non sempre legge la giocata nel modo giusto. Il suo palo interno grida vendetta.

All. Vincenzo MONTELLA 5 – Prova a ridisegnare la formazione facendo fronte alla numerose assenze, ma la ciambella non riesce col buco e ne finale forse le due punte avrebbero fatto comodo.

Luis Muriel Milan Sampdoria 2017LaPresse

Le pagelle della Sampdoria

Emiliano VIVIANO 7 – Saracinesca. La paratona su Lapadula vale quanto un gol. Si esalta anche sulle conclusioni dalla distanza di Bertolacci. Rientro stratosferico.

Bartosz BERESZYNSKI 6,5 – Ottima prova sulla destra per il neo aquisto polacco che partita dopo partita acquista sicurezza.

Matias SILVESTRE 6 – Qualche rischio solamente su un contatto gratuito con Paletta in area di rigore.

Milan SKRINIAR 6,5 – Sicuro e autoritario, contribuisce all’annullamento di Bacca.

Vasco REGINI 5,5 – Soffre oltremodo le folate offensive di Suso sulla sua zona di competenza.

Lucas TORREIRA 6 – Mastino del centrocampo, si riprende dopo qualche esitazione di troppo nella fase iniziale.

Bruno FERNANDES 6 – Tolto dalla mischia con ampio anticipo da Giampaolo, ma sin lì non aveva demeritato a supporto delle punte (53’ DJURICIC 7 – Impatto devastante tra le linee. Ha cambiato la partita.)

Karol LINETTY 6 – Sfiora il gol impegnando severamente Donnarumma, lievita nella seconda parte del match al pari di molti altri compagni.

Dennis PRAET 5,5 – Così così. Qualche buono spunto e nulla più. A corrente alternata.

Luis MURIEL 6,5 – Tiene costantemente in apprensione la difesa rossonera, quindi trasforma con freddezza il penalty della vittoria. Glaciale. (80’ ALVAREZ sv)

Fabio QUAGLIARELLA 6.5 – Ha l’enorme merito di procurarsi il rigore che è valso la vittoria. Vecchia volpe (71’ SCHICK 6 – Tiene palla nei minuti finali)

All. Marco GIAMPAOLO 6,5 – Bravo a leggere la partita in corso d’opera. Ha vinto la partita con il cambio Fernandes-Djuricic.