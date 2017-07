Le pagelle di Milan-Udinese 0-1

LE PAGELLE DEL MILAN

DONNARUMMA 6 - In facile presa su Thereau prima dell’intervallo; incolpevole sul gol di Perica, spiazzato dalla deviazione di Abate.

ABATE 5 - Non per la sfortunata deviazione sul tiro di Perica che decide la partita, ma perché di lui si perde ogni tracce sia in fase di spinta che in chiusura sugli avanti friulani.

PALETTA 6 - Ruvido e sbrigativo, sfiora il gol calciando potente da quaranta metri. Giusto, al momento, preferirlo a Gustavo Gomez.

ROMAGNOLI 5,5 - Parte in affanno contro Thereau e si fa infine sorprendere da chi subentra al francese. Si vede che è troppo preoccupato della sua leadership difensiva.

ANTONELLI 6 - In fondo per la prima intenzione di Bacca nel primo tempo, difende poco sulla corsa di Zapata e deve lasciare il campo a inizio ripresa per un colpo durissimo testa-anca con Paletta. Trauma cervicale.

Dal 53’ DE SCIGLIO 5,5 - Bel cross teso per Bonaventura, ma chi deve marcare Badu al cross del gol che decide la partita?

POLI 6 - Si rivede titolare e di certo non si risparmia, mordendo gli avversari in mediana. Dall’85’ Lapadula s.v.

MONTOLIVO 5 - Non sappiamo se sia più lui o il caldo ad anestetizzare la partita. È ora di svoltare nella stanza dei bottoni.

SOSA 6,5 - Idee chiare finché il fisico lo supporta: centra una traversa dal limite per la migliore occasione a favore del Milan. Molto positivo. Dal 79’ Honda s.v.

Milan-Udinese - Serie A 2016/2017LaPresse

SUSO 6,5 - Ritmo e qualità. Di corsa e nello stretto, al tiro e di recupero, crossa e dribbla. Insomma fa tutto lui per un tempo, finendo poi col predicare nel deserto (caldissimo) di San Siro.

BONAVENTURA 6 - Come sopra e minato dagli avversari, ma con meno lucidità sottoporta sia alla conclusione (sbaglia un colpo di testa) che al servizio di Bacca.

BACCA 5,5 - Impreciso nel secondo tempo, triste e rassegnato nel secondo: terminale offensivo e metafora di una squadra indolente e slegata.

Allenatore Vincenzo Montella 6. Sconfitta accidentale ma del suo gioco non c’è traccia. Certo che con questo capitale umano…

Serie A 2016/17, Milan-Udinese, Carlos BaccaLaPresse

LE PAGELLE DELL’UDINESE

KARNEZIS 6,5 - Tre prese certe e poco altro lavoro, però si vede che trasmette fiducia alla sua linea.

WIDMER 6 - Non benissimo in copertura nel corso di una prima fase di rimessa, bene in spinta e al cross nella ripresa.

DANILO 6,5 - Due interventi decisivi nel primo tempo: in anticipo a porta vuota su Bonaventura e di respinta su Suso. Ripresa ordinaria.

FELIPE 5,5 - Prima fase complicatissima tra Suso e Bonaventura. Risparmiato dagli attaccanti avversari nel secondo tempo.

ARMERO 6 - Ex della partita e di sostanza contro Abate. Nervoso a fine serbatoio.

Serie A 2016/17, Milan-Udinese, Suso v ArmeroLaPresse

BADU 6,5 - Ruvido e a rischio rosso ma non è una novità, nel senso che spende tutto e infine crossa il (bel) traversone del gol partita.

KUMS 5 - Sembra come impaurito e per un regista basso non c’è rischio peggiore. Rischia di rovinare tutto con un retropassaggio sciagurato in pieno recupero (di 8 minuti!)

HALLFREDSSON 6,5 - Grande lettura verticale sulla corrente Thereau, un sinistro schiacciato dopo un’ora di gioco, poi il caldo lo stende.

DE PAUL 6 - Primo tiro della partita e primi ricami nello stretto, però dura poco pur senza netti cali. Dall’89’ Angella s.v.

ZAPATA 6 - Velocissimo in ripartenza, prezioso in appoggio, però non calcia mai in porta. Dall’86’ Matos s.v.

THEREAU 5,5 - Lanciato in profondità da Halfredsson, inizia bene contro Romagnoli per servire De Paul e anticiparlo di testa, ma viene cambiato in netto calo e acciaccato dopo un’ora di gioco.

Dal 60’ PERICA 6,5 - Ammonito appena entrato, man of the match dal nulla con il giusto inserimento, l’ottima coordinazione e il bacio della fortuna sotto forma di tocco di Abate.

Allenatore Giuseppe Iachini 6,5 – L’Udinese non vinceva in trasferta contro il Milan dal 2007, i rossoneri le segnavano a San Siro da 18 partite consecutive. Quanto basta per condire un successo occasionale ma di certo non immeritato.

VIDEO FANTACALCIO: La top-ten dei nuovi giocatori della Serie A