Le pagelle di Napoli-Fiorentina 4-1

>Napoli<

Pepe REINA 6,5 - Grande parata su Ilicic nel primo tempo, anche nella ripresa dice sempre no ai tentativi da fuori dei giocatori della Fiorentina.

Elseid HYSAJ 6,5 - Stravince il duello con Maximiliano Olivera, più dura la vita con Tello ma non si lascia sorprendere.

Raúl ALBIOL 6,5 - Perfetto nei primi 70 minuti, qualche sbavatura nel finale.

Kalidou KOULIBALY 7 - Pronti via ed è subito gol. Giganteggia per tutta la gara, nel finale si propone addirittura con centrocampista e assist man.

Faouzi GHOULAM 6 - Buon lavoro in copertura su Bernardeschi. Non lo si vede spesso in avanti a crossare, ma trova una sufficienza piena.

Piotr ZIELINSKI 6 - Non è appariscente a centrocampo, ma fa comunque il suo.

Frello JORGINHO 7 - È una piovra a centrocampo. Tocca un numero impressionante di palloni, mandando in tilt tutta la retroguardia della Fiorentina. Prezioso anche in fase di non possesso. (dal 69' Amadou DIAWARA 6 - Perde qualche duello fisico, ma non fa cadere il castello costruito dal centrocampo del Napoli).

Marek HAMSIK 6,5 - Nel primo tempo viaggia ad alti ritmi sulla sinistra, insieme ad Insigne. Cala un po' ad inizio ripresa. (dal 66' Marko ROG 6 - Subito propositivo, non sempre lucido).

José María CALLEJÓN 6,5 - I tre 'piccoli' del Napoli sono perfetti, dove non arriva uno c'è l'altro. Lo spagnolo dà continuità sulla fascia destra, nella ripresa cerca il gol ma è poco fortunato.

Dries MERTENS 7,5 - Nel primo tempo sbaglia un clamoroso gol davanti a Tatarusanu e colpisce poi il palo, ma nella ripresa chiude in pratica la partita con due lampi: bellissima poi l'azione del 4-1, fatta iniziare proprio dal belga. Il classe '87 sale a quota 27 gol ed ora sogna anche la classifica marcatori (a -1 da Džeko). (dal 79' Leonardo PAVOLETTI sv - C'è gloria anche per lui che non giocava una partita in Serie A dal mese di marzo).

Lorenzo Insigne - Napoli-Fiorentina - Serei A 2016/2017 - LaPresseLaPresse

Lorenzo INSIGNE 7 - Ad ogni affondo cerca il gol o di mettere il compagno davanti al portiere. Un gol, uno sfiorato e tante giocate che hanno fatto venire il mal di testa alla difesa ospite.

All. Maurizio SARRI 7 - Il gioco del Napoli è il più bello d'Italia, non c'è dubbio. Vien proprio da dire peccato, per quei mezzi passi falsi fatti durante la stagione. Servirà più continuità nella prossima annata, per sognare in grande.

>Fiorentina<

Ciprian TATARUSANU 5 - Non può far nulla sui primi due gol, ma nella ripresa si segna praticamente da solo. Ballerino sul primo gol di Mertens, dove perde di vista l'attaccante belga, anche sul 4-1 ha qualche responsabilità andando troppo 'molle' sulla conclusione di Insigne.

Nenad TOMOVIĆ 5 - Si perde Insigne nell'occasione del gol del 2-0 del Napoli. Non che nelle altre azioni offensive dei partenopei sia un difensore insuperabile...

Gonzalo RODRÍGUEZ 5 - Serata no per l'argentino che fatica a tenere la sua difesa. Diverse le sbavature in mezzo all'area di rigore, diversi gli errori nell'alzare la linea del fuorigioco.

Sebastian DE MAIO 5 - Copre su Callejón, ma non aiuta mai i compagni di reparto che vanno ko quando devono chiudere su Insigne e Mertens.

Federico BERNARDESCHI 5 - Gioca troppo lontano dalla porta. Calcia da lontano, non trovando quasi mai lo specchio. Avulso dalle (poche) azioni della Fiorentina, non riesce a trovare sintonia con la squadra.

Bernardeschi - Napoli-Fiorentina - Serei A 2016/2017 - LaPresseLaPresse

Matías VECINO 4,5 - Un peso a centrocampo, con l'uruguaiano che non riesce a districarsi nella fitta rete di passaggi del Napoli. Un giallo per un brutto fallo nella ripresa, si perde anche Koulibaly nell'occasione dell'1-0 partenopeo

Milan BADELJ 5 - Soffre tantissimo a centrocampo, e come per Vecino va in difficoltà tra le geometrie della linea mediana di casa. Il croato fa poco per andare ad intercettare e per riaccendere la propria squadra.

Maximiliano OLIVERA 4,5 - Male in ambo le fasi, inesistente in copertura, anche davanti fornisce pochi palloni. (dal 54' Khouma BABACAR 5,5 - Con lui l'attacco ha più peso specifico, ma si mangia un gol davanti al portiere nel finale).

Josip ILICIC 6 - È l'unico che dà brio alla manovra della Fiorentina. Non sarà sempre lucido o preciso, ma ci mette l'impegno firmando anche il gol della bandiera.

Sebastián CRISTÓFORO 5 - Parte dalla sinistra, ma non dà una grossa mano né ad Olivera in fase di copertura, né all'attacco Viola. Perde poi un pallone letale a centrocampo, che vale il 2-0 del Napoli a fine primo tempo. (dal 54' Cristian TELLO 6 - Il suo ingresso rende più vulnerabile la difesa del Napoli, un assist per Ilicic che firma il momentaneo 1-3).

Nikola KALINIĆ 5 - 28 palloni giocati e una conclusione (a lato). Così si sintetizza l'anonima presenza del croato, fischiato all'uscita dal campo. (dall'81' Riccardo SAPONARA 5,5 - Entra e spara subito un pallone in curva. Non poteva esserci ingresso peggiore).

All. Paulo SOUSA 5 - La squadra dà la sensazione di non aver capito appieno le direttive del proprio allenatore. Approccio alla gara terribile, la Fiorentina è in totale confusione nei primi 45 minuti. Manca una partita e poi sarà addio, pochi lo rimpiangeranno.