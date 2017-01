Le pagelle di Napoli-Palermo 1-1

=== Napoli ===

José Manuel REINA 6 – Non può nulla sul gol subito, poi sonnecchia perché ha poco lavoro.

Elseid HYSAJ 5,5 – Va a vuoto sul gol del Palermo e Nestorovski lo castiga. Meglio davanti, anche lui si unisce alla fiera del tiro al bersaglio.

Raul ALBIOL 6 – Guida il reparto e non corre molti rischi, salvo la disattenzione iniziale.

Nikola MAKSIMOVIC 6 – Elegante chiusura in allungo su Trajkovski. Regge.

Faouzi GHOULAM 5,5 – Un po’ imballato, i suo cross sono spesso intercettati e non vanno a buon fine.

ALLAN 5 - Anonimo. La sua presenza è impalpabile e Sarri inserisce Zielinski: mossa azzeccata, anche se a posteriori viene da dire che l’ex Empoli doveva giocare dall’inizio. Questione di punti di vista (dal 54’ Piotr ZIELINSKI 6,5 – Quando entra, il Napoli cambia marcia. Ci prova dal limite, impegna Posavec e dal suo piede nasce l’azione del pareggio).

JORGINHO 5,5 – Completa tanti passaggi ma non convince. Alcuni sono lanci ben calibrati, altri sono scontati (dal 63’ Leonardo PAVOLETTI 5,5 – Non aggiunge niente all’attacco del Napoli. Ingolfato).

Marek HAMSIK 6 – I suoi suggerimenti sono sempre lanci lunghi verso Callejon: lo schema viene messo in atto a memoria ma la porta rimane stregata.

José Maria CALLEJON 6 – Qualche scelta sbagliata sotto porta: a volte è egoista, altre volte non trova l’angolo. Subito dopo lo 0-1 un suo pallone finisce alle stelle.

Dries MERTENS 6,5 - Scatenato, prova in tutti i modi a far crollare il muro e ci riesce con la collaborazione di Posavec dopo averlo impegnato in diverse circostanze.

Lorenzo INSIGNE 5,5 – Si divora il pareggio nel recupero. Impossibile sbagliare da lì, perfetta immagine delle tante palle-gol sprecate.

All. Maurizio SARRI 6 – La squadra crea moltissimo, ma questi punti persi potrebbero costare caro. Rimpianti.

Posavec Napoli Palermo 2017LaPresse

=== Palermo ===

Josip POSAVEC 5,5 – Una decina di parate potrebbero dargli la palma di migliore in campo, ma la papera è troppo brutta per essere vera. E costa due punti al Palermo.

Andrea RISPOLI 6,5 – Assist per Nestorovski. Vivace sull’out di destra.

Giancarlo GONZALEZ 6,5 – Guida con maestria la difesa, il centrale costaricano è tornato su buoni livelli.

Edoardo GOLDANIGA 6 – Partita mostuosa. La rovina parzialmente con l’entrata, davvero pericolosa, su Mertens.

Giuseppe PEZZELLA 6 – Attento nelle due fasi, ingaggia un duello con Callejon senza vincitori né vinti.

Bruno HENRIQUE 5,5 – Non riesce a fare filtro. Aiuta poco i compagni di reparto.

Mato JAJALO 6 – Recupera diversi palloni, non demerita. Concentrato in fase di non possesso.

Ivaylo CHOCHEV 6,5 – Tanta corsa e tanta grinta. Spesso interrompe le trame di passaggio dei partenopei.

Robin QUAISON 6 – Tiene impegnato Ghoulam, potrebbe osare di più negli inserimenti senza palla (dall’88’ Michel MORGANELLA s.v.).

Ilija NESTOROVSKI 6,5 – Torna al gol. Incornata che vale un punto. Dategli un pallone buono e difficilmente sbaglierà (dal 91’ Toni SUNJIC s.v.).

Aleksandar TRAJKOVSKI 6,5 – Svaria per tutto il fronte offensivo. Prova generosa (dal 60’ Haitam ALEESAMI 5,5 – Fa un po’ fatica nel momento di maggiore pressione del Napoli).

All. DIEGO LOPEZ 6,5 – Esordio col botto. Strappa un punto su un campo difficilissimo. Il Palermo si conferma squadra da trasferta.