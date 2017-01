Le pagelle di Napoli-Pescara 3-1

>Napoli<

Pepe REINA 6 - Sicuro nel primo tempo, bravo nell'anticipare in un paio di occasioni Caprari in uscita. Quasi mai chiamato in causa nella ripresa.

Elseid HYSAJ 6 - Sulla destra fa bene il suo lavoro andando avanti ed indietro per la fascia, male però l'ultimo intervento dove stende Mitrita e regala al 93' il rigore al Pescara.

Raúl ALBIOL 6,5 - Fa buona guardia sulla coppia Caprari-Gilardino, l'intesa con Tonelli è positiva.

Lorenzo TONELLI 7 - Grande lavoro in difesa con l'ex Empoli che lascia veramente poco spazio a Gilardino. In più il gol, ancora una volta decisivo per il Napoli dopo quello alla Samp.

Ivan STRINIĆ 5,5 - Non spinge con costanza sulla fascia, per poco non regalava al Pescara la chance per rimettersi in carreggiata. (dall'86 Christian MAGGIO sv - Fase delicata della stagione, molti indisponibili in difesa, anche lui dà il suo contributo).

Piotr ZIELINSKI 6 - Gara da luci e ombre. Nel primo tempo fatica a muoversi a centrocampo visto la numerosa linea mediana del Pescara. Ottimo però il lancio - nella ripresa - che vale il 2-0 di Hamsik. (dal 65' Marques ALLAN 6,5 - Non ha tanto tempo a disposizione, ma il suo impatto alla gara è fantastico. Manda in tilt la fascia sinistra del Pescara e realizza una perfetta combinazione con Mertens che vale il gol del 3-0).

Frello JORGINHO 7 - Nel primo tempo è uno dei pochi a sbattersi nel Napoli, cercando di mettere un'infinità di palloni in avanti per Insigne e Callejón. Meno male che nella ripresa tutta la squadra sale di tono, anche lui cerca il gol ma centra in pieno la traversa.

Marek HAMSIK 7,5 - Lo si trova a tutto campo, a volte anche a difendere. Con Jorginho è uno dei pochi a cercare la superiorità numerica nella metà campo del Pescara nel primo tempo, ma il tridente d'attacco non reagisce bene. Nella ripresa il Napoli ritrova il suo brio e Hamsik prima segna, poi è una spina nel fianco costante per il Pescara che viene così travolto.

José CALLEJÓN 6 - Lo spagnolo fatica a muoversi nella metà campo avversaria, anche a causa di una serie impressionante di falli subiti. L'ex Real Madrid è comunque sempre attivo e pericoloso, ma si mangia due gol davanti al portiere.

Dries MERTENS 6,5 - Nel primo tempo è un fantasma e viene completamente annullato da Župarić. Si risveglia nella ripresa dove ha il tempo di realizzare il gol del 3-0, gol n° 50 in carriera con la maglia del Napoli.

Lorenzo INSIGNE 6 - Parte subito con molta voglia, cercando la conclusione in più di un'occasione. Col passare dei minuti però si intestardisce visto che il gol personale non arriva. Comincia a giocare non per la squadra ma per sé stesso e Sarri non ci pensa due volte a toglierlo dal campo. (dall'80' Emanuele GIACCHERINI sv - Entra per mettere in cassaforte il match, ha pochi palloni a disposizione però).

All. Maurizio SARRI 6 - Non un grande avvio da parte della sua squadra, riesce a rimettere in piedi la baracca nella ripresa dove dà le giuste direttive a tutto il gruppo che si muove in maniera nettamente diversa. Strana gestione dell'attacco: Mertens dentro tutta la gara (nonostante una partita non brillantissima nel primo tempo), Gabbiadini e Pavoletti restano invece in panchina.

Albano BIZZARRI 6 - Resta inspiegabilmente fermo sul gol di Tonelli, un tentativo lo avrebbe potuto fare. Per il resto l'ex Real Madrid ci mette comunque una pezza su una gara che avrebbe potuto vedere un passivo ben più disastroso.

Alessandro CRESCENZI 6 - Se la deve vedere con Insigne e Hamsik. Considerando che lo slovacco era devastante quando si accentrava e che Insigne non è mai stato così pericoloso, la gara dell'ex Roma non è stata così negativa.

Dario ŽUPARIĆ 5,5 - Richiamato all'ultimo a causa dell'infortunio di Stendardo, gli viene assegnata addirittura la responsabilità di guidare la difesa del Pescara. Nella prima parte di gara gioca a testa alta e corre pochissimi pericoli, nella ripresa però deve affrontare un 'altro' Napoli.

Andrea CODA 5 - Dalle sue parti è veramente dura, prima Callejón poi Hysaj si alternano sulla fascia. Lui ci mette una pezza dove può, ma non è efficace.

Valerio VERRE 4 - Chi lo ha visto? Non giocava esattamente nella posizione a lui più congeniale ma il centrocampista ex Udinese fa veramente poco in mezzo al campo. Nulla a livello offensivo, non dà neanche una grande mano dietro a Coda. (dal 70' Alexandru MITRITA 6 - Qualche movimento interessante, è lui che guadagna il rigore nel finale).

Bryan CRISTANTE 4,5 - In avvio di gara si mostra anche intraprendente cercando qua e là di trovare spazi nella metà campo avversaria. Col passare dei minuti, però, indietreggia e risulta essere solo un peso morto nella linea mediana di Oddo.

Alessandro BRUNO 6 - Solita aggressività e grinta in mezzo al campo. Una volta uscito, il Pescara diventa superabile (a centrocampo) ad ogni assalto da parte del Napoli. (dal 64' Michele FORNASIER 5 - Entra per limitare i danni in difesa, ma anche lui fa veramente fatica in area di rigore contro l'attacco del Napoli).

Ledian MEMUSHAJ 4,5 - Qualche lancio interessante in direzione di Gilardino e Caprari nella prima mezz'ora, poi l'albanese si dimentica di giocare in avanti e per il Pescara diventa una partita di sola sofferenza.

Ahmad BENALI 4 - E' uno dei giocatori con più qualità nel Pescara, ma il libico ha fatto fatica a mostrare la sua tecnica in mezzo alle maglie del Napoli. Parte come esterno di centrocampo ma non riesce mai a bucare la difesa di casa, nella ripresa gioca addirittura come terzino aggiunto.

Gianluca CAPRARI 6,5 - Uno dei pochi a salvarsi, se non l'unico in casa Pescara. Cerca a più riprese di mettere in difficoltà la difesa di casa, ma non riesce a bucare la coppia Tonelli-Raúl Albiol. Non una grande intesa con Gilardino ma nel finale è bravo a lanciare Mitrita in area che guadagna il rigore, concretizzando poi il penalty.

Alberto GILARDINO 5 - In avvio sembra un gran Pescara. I movimenti che fa Gilardino non li aveva fatti nessuno in questa prima parte di stagione, ma col passare dei minuti l'ex Milan viene sopraffatto dalla linea difensiva di casa. Da migliorare anche l'intesa con Caprari... (dal 71' Alberto CERRI 5 - Non fa meglio di Gilardino, anzi, non la tocca mai).

All. Massimo ODDO 5,5 - Nonostante tutte le assenze, aveva costruito un buon muro davanti all'area di rigore. Peccato che la gara non duri solo 45 minuti, e nella ripresa vengono così alla luce tutti i limiti tecnici del suo Pescara. Il tecnico degli abruzzesi perde anche la calma, facendosi cacciare dal campo nel finale di gara, ma per un episodio capitato in avvio di ripresa.