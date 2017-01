Le pagelle di Napoli-Sampdoria 2-1

===Le pagelle del Napoli===

José Manuel REINA 5,5 - Sul gol non ha colpe. Poi una gran parata su Muriel tiene in piedi il Napoli, evitando lo 0-2 (Sarebbe 7 la valutazione). Ma è giusto dare un peso anche alla vergognosa simulazione (da 4) con cui inganna Di Bello e fa espellere Silvestre. Non da uno della sua esperienza e della sua fama. La media tra 7 e 4 è il voto finale.

Elseid HYSAJ 4,5 - Un disastro. Goffo nel deviare in rete il cross di Schick. Corsa lenta e falcata corta. In settimana aveva avuto la febbre. Viene anche ammonito e umiliato un paio di volte dagli spunti di Muriel.

Vlad CHIRICHES 5 - Saltato netto da Schick nell'azione dello 0-1 doriano. Poco sicuro, poco presente mentalmente. Muriel lo punta spesso, mettendolo in difficoltà.

Lorenzo TONELLI 7 - Prima da titolare, tiene la posizione e prova a contrastare Quagliarella. Una gara più che sufficiente, impreziosita dal gol (pesantissimo) al 95'.

Ivan STRINIC 7 - Arrembante quanto Ghoulam. Si propone sempre in sovrapposizione, crossa, scambia con Hamsik e Insigne. Quella discesa finale vale i tre punti: accelerazione e palla a centro area che Tonelli trasforma nel 2-1.

ALLAN 5,5 - Inizia bene, tosto e cattivo come ai vecchi tempi. Ma cala presto, sprecando diversi palloni in impostazione. Dove é finito il metronomo dello scorso campionato? (Dal 58' ZIELINSKI 6,5 - Entra e il Napoli cambia passo. Vivo, insistente, coraggioso nel rischiare il passaggio. Deve giocare lui)

JORGINHO 5,5 - Torna in regia al posto di Diawara, ma pare avere perso lo smalto della scorsa stagione. Qualche lancio, qualche buona geometria, ma ci si aspetta molto di piú. (Dal 72' GABBIADINI 6,5 - Entra e timbra un gol facile. Impegna Puggioni. Insomma, professionista vero, nonostante sia dato in partenza)

Marek HAMSIK 6 - Nel primo tempo totalmente fuori dal match. Sbaglia passaggi, verticalizzazioni, tempi di gioco. Nella ripresa sale in cattedra e tutto il Napoli ne giova. Puggioni gli nega un gran gol.

José CALLEJÓN 6,5 - Regini lo annulla nel primo tempo, ma nella ripresa cresce come tutto il Napoli. L'assist per Gabbiadini e alcuni inviti al tiro efficaci.

Dries MERTENS 6 - Unico che prova a svegliare il Napoli in un primo tempo tormentato. Arretra, cerca palla, calcia. Non un Mertens devastante, ma comunque nel match.

Lorenzo INSIGNE 5,5 - Rientra sempre sul destro, senza trovare la giusta giocata. A volte eccede nell'egoismo, tirando da posizioni difficili. Passo indietro.

ALL. Maurizio SARRI 6 - Premiato da un suo uomo, se l'é vista brutta. Ma non è stato un gran Napoli quello di stasera. Macchinoso, prevedibile, opaco. Ok il terreno di gioco, ma servono più soluzioni. Gli è andata bene, ma senza quell'espulsione cosa sarebbe successo?

Manolo Gabbiadini Napoli Sampdoria 2017LaPresse

===Le pagelle della Sampdoria===

Christian PUGGIONI 7 - Stranamente poco sollecitato nel primo tempo. Nella ripresa non deve compiere grandi parate, fino al miracolo dell'85' su Gabbiadini e alla gran parata su Hamsik all'87'. Due grandi interventi.

Pedro PEREIRA 5 - A destra con ordine nel primo tempo. Fatica a contenere Strinic e Insigne nel secondo. Crolla all'ultimo pallone giocabile.

Matias SILVESTRE 6 - Pagella difficile. Gioca una partita tosta e intensa, ma quel doppio giallo pesa tanto. Certo, non pare sfiorare Reina in occasione della seconda ammonzione.

Milan SKRINIAR 5,5 - Attento nei raddoppi su Callejon, rischia grosso su Mertens. Nel secondo tempo prova di testa a contenere, ma si perde Gabbiadini sul gol.

Vasco REGINI 5,5 - Insomma. Gara dai due volti. Bene per 45 minuti, in affanno nei restanti 45, soprattutto da centrale.

Lucas TORREIRA 6,5 - Qualità nel palleggio e senso della posizione. Un baluardo davanti alla difesa blucerchiata. Un giocatore davvero interessante.

Edgar BARRETO 6,5 - Non si limita all'interdizione, ma si fa notare con inserimenti offensivi. Lottatore, ma anche palleggiatore.

Denis PRAET 6 - Rischia su Callejon nel primo tempo, ma quando ha la palla sa sempre cosa fare. Tanta copertura, buona attitudine anche in fase difensiva. (Dal 76' LINETTY 5 - Nel finale in apnea viene travolto. Ingresso negativo)

Ricardo ÁLVAREZ 5,5 - Una punizione di poco larga, qualche guizzo. Poi trasparente nel secondo tempo.

Fabio QUAGLIARELLA 5,5 - Tanto movimento, pressing continuo sui difensori azzurri. Nulla di trascendentale, insomma. Sacrificio tanto, sostanza poca. (Dal 51' MURIEL 6,5 - Semina il panico, sfiora il gol, dribbla Hysaj e Chiriches, riparte. Delittuoso tenerlo fuori per 50 minuti)

Patrik SCHICK 6,5 - Giampaolo gli dá fiducia dopo il gran finale di 2016 e il giocatore della Repubblica Ceca ripaga alla grande. Brillante l'azione che genera il vantaggio blucerchiato. Attivo e volenteroso. Mezzo voto in meno perché spreca il colpo del ko, venendo murato da Hysaj. (Dal 64' DODÓ 6 - Tre diagonali determinanti. Entra bene, copre, chiude. Deve crescere fisicamente)

ALL. Marco GIAMPAOLO 6,5 - L'esclusione di Muriel lascia perplessi. La Samp Però gioca una buona gara, alla pari col Napoli e viene sconfitta solo al 95'. L'aveva preparata bene, è stato punito anche dall'eccessiva foga di Di Bello.

