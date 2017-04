Le pagelle di Napoli-Udinese 3-0

=== Napoli ===

José Manuel REINA 6 – In una serata di poco lavoro, si guadagna la pagnotta evitando un possibile autogol nel recupero. Prima deve solo ringraziare il palo sull’incornata di Zapata.

Elseid HYSAJ 6 – Sicuro, abile nelle due fasi, concentrato: viene poco sollecitato.

Raul ALBIOL 6 – Di testa prova a rompere l’equilibrio alla fine del primo tempo, dietro non soffre mai.

Kalidou KOULIBALY 6,5 – In anticipo, intuisce le intenzioni degli attaccanti avversari e fa partire le azioni. Il leader della difesa.

Ivan STRINIC 6 – Sta bene e Ghoulam farà fatica a riconquistare una maglia da titolare. Il croato è in forma.

ALLAN 7 – Un martello. Intercetta e recupera palloni ed è lesto a sfruttare l’errore di Adnan. Gol dell’ex, non esulta perché a Udine è diventato un signor giocatore (dal 71’ Marko ROG 6 – Entra nel finale per gestire il vantaggio).

JORGINHO 7 – L’assist per Mertens è una perla. Sempre attento, il suo squillo vale il pass da tre punti.

Marek HAMSIK 6 – Un po’ impreciso da fuori, non è la sua miglior partita anche se il suo contributo anche in serate così si sente (dal 79’ Piotr ZIELINSKI s.v.).

José Maria CALLEJON 6,5 – Segna il gol del 3-0, il decimo in questa Serie A. Bravo negli inserimenti alle spalle, vede la porta con continuità.

Dries MERTENS 7,5 - 27 gol stagionali, 21 in campionato. Il belga ha il merito di sbloccare la gara, di recuperare il pallone che Allan trasformerà nel raddoppio e di partecipare anche al tris. Insomma, in qualche modo entra in tutte e tre le reti del Napoli (dal 78’ Arkadiusz MILIK s.v.).

Lorenzo INSIGNE 6 – Lascia la scena ai compagni, eppure ce la mette tutta per entrare nel tabellino. Questa volta è un po’ troppo lezioso, come in occasione del colpo di tacco che anticipa il gol del 3-0: gli manca un pizzico di cinismo, ma non può segnare sempre lui.

All. Maurizio SARRI 6,5 - Gara sempre in controllo, la squadra crea e si diverte. Il Napoli è una macchina da gol.

Mertens - Jorginho - Napoli-UdineseLaPresse

=== Udinese ===

Orestis KARNEZIS 6 – Non può nulla sulle reti subite, per il resto non deve compiere interventi degni di nota.

Silvan WIDMER 6 – Il duello con Insigne, nonostante le incertezze iniziali, si chiude senza vincitori né vinti. Ha il passo per stargli dietro.

DANILO 5,5 – Incerto sul gol d’apertura, Mertens lo brucia. Non è una sicurezza contro i piccoletti del Napoli.

Thomas HEURTAUX 5 – Sbaglia movimento sull’1-0, le responsabilità più gravi sono sue. Delneri lo sapeva e lo giustifica dicendo che ha giocato in una posizione che lo penalizza.

Ali ADNAN 5 - Soffre Callejon, cerca di riscattarsi con il cross per il palo di Zapata ma dietro è una frana. Perde l’equilibrio e regala ad Allan il pallone del 2-0, quello che chiude i giochi.

Emmanuel BADU 5 – Si presenta con un’ammonizione per fallo da dietro su Allan dopo 29 secondi. Il suo fisico non basta di fronte al palleggio degli avversari.

Emil HALLFREDSSON 5,5 – Ci mette grinta e carattere, ma ben poca qualità. Non si può chiedergli i miracoli.

Jakub JANKTO 5 – Lontano parente del giocatore capace di incidere contro altre grandi. Il centrocampo è sempre in mano al Napoli e la palla la vede poco (dal 78’ Lucas EVANGELISTA s.v.).

Rodrigo DE PAUL 5 – Un tempo in ombra e una sostituzione che suona come una bocciatura. Ingabbiato (dal 51’ Stipe PERICA 5,5 – Aggiunge centimetri e pericolosità all’attacco friulano aiutando anche Zapata. Non lascia il segno).

Duvan ZAPATA 5,5 – Dopo un tempo senza palloni giocabili, colpisce il palo sull’1-0: sfortunato, poteva essere l’episodio chiave per cambiare la partita.

Cyril THEREAU 5 – Chi l’ha visto? Fuori dai radar, sostituito perché impalpabile (dal 70’ Ryder MATOS 5 – Rispetto a Perica non ci prova nemmeno a rendersi pericoloso).

All. Luigi DELNERI 5,5 – La gara era stata impostata così: difesa, difesa e difesa. Per un tempo va tutto bene, ma alla prima distrazione il piano salta. Perdere a Napoli ci può stare.