Le pagelle di Palermo-Atalanta 1-3

Palermo

Josip POSAVEC 6 - Ne piglia tre, potrebbe prenderne altrettanti, ma è bravo a limitare i danni.

Andrea RISPOLI 5.5 - Nervoso e scomposto, si becca un giallo per simulazione.

Edoardo GOLDANIGA 5 - Il Papu Gomez gli fa venire il torcicollo. Tarantolato.

Giancarlo GONZALEZ 5 - Che fatica marcare un armadio come Petagna!

Giuseppe PEZZELLA 5 - Si addormenta sullo stacco di Conti: imperdonabile.

BRUNO HENRIQUE 5.5 - Bravo a pescare la fronte di Chochev (dall'84' Norbert BALOGH S.V.)

Mato JAJALO 4 - Domenica da dimenticare per il mediano croato: subito un'amnesia che per poco non favorisce Petagna, poi l'assist suicida al Papu Gomez che infatti non perdona.

Ivajlo CHOCHEV 6 - Riapre la gara con il colpo di testa dell'1-2, si spegne nella ripresa. (dal 74' Alessandro GAZZI 5.5 - Mai sul pezzo, fatica a carburare)

Carlos EMBALO 5 - Prova qualche iniziativa solitaria, ma predica nel deserto.

Ilija NESTOROVSKI 5 - Prova a tenere viva la fiammella, fa quel che può ma è spesso impreciso.

Aleksandar TRAJKOVSKI 5- Fa a sportellate con i difensori della Dea, ma lo specchio della porta non lo vede praticamente mai. (dal 55' Alessandro DIAMANTI 5 - Gli manca il guizzo dei tempi d'oror)

All. Diego LOPEZ - Sarà dura portare in salvo i suoi ragazzi. Sempre che Zamparini gli conceda qualche partita per provarci.

Atalanta

Etrit BERISHA 6 - Pomeriggio di ordinaria amministrazione. Sul colpo di testa di Chochev non può nulla.

Rafael TOLOI 6 - In spaccata non trova di un soffio il gol del raddoppio, diligente in chiusura.

Mattia CALDARA 6.5 - Sicuro e soldio, buona regia arretrata.

Andrea MASIELLO 6.5 - Mostra i muscoli e dalle sue parti non passa nessuno.

Andrea CONTI 6.5 - Terzo gol per uno dei gioiellini della Dea, sempre più nazionabile.

Franck KESSIÉ 6 - Meno devastante del solito, ma comunque dinamico in lungo e in largo (dall'86' Alberto GRASSI S.V.)

Remo FREULER 6.5 - Ordine e disciplina in mezzo al campo, a eccezione di un giallo per un fallo risparmiabile.

Leonardo SPINAZZOLA 6.5 - Il suo assist per la testa di Conti è da manuale.

Jasmin KURTIC 6 - Schierato sulla trequarti, si preoccupa più di coprire che di ispirare le punte. (dal 70' Bryan CRISTANTE 6.5 - Entra e segna il suo primo gol atalantino, quello che chiude il match: cosa vuole di più?)

Andrea PETAGNA 5.5 - Due occasioni sciupate già nei primi cinque minuti, una terza in avvio di ripresa. Molta generosità, ma la mira è decisamente da aggiustare.

Alejandro GOMEZ 7 - Nono gol per il capitano nerazzurro, che batte il record personale degli 8 realizzati quattro anni fa con la maglia del Catania. Poi l'assist al bacio per Cristante e tanta, tantissima qualità al servizio di un sogno chiamato Europa League.

All. Giampiero GASPERINI 6.5 - La sua squadra ha ritrovato il suo feeling con il gol e ora può sognare in grande. L'entrata nell'Euro è ormai un obiettivo ultra-dichiarato.