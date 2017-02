Le pagelle di Palermo-Crotone 1-0

===PALERMO===

POSAVEC 6 Mai veramente impegnato dagli avanti del Crotone, fa buona guardia su episodi di ordinaria amministrazione.

RISPOLI 6.5 Solito contributo in fatto di dinamismo e spinta. Puntuale e prezioso ma meno preciso del solito in fase offensiva.

CIONEK 6 Limita Trotta e Falcinelli (anche se oggi il compito appare particolarmente agevole) ma commette qualche disattenzione di troppo, non sfruttata dalle punte del Crotone.

ANDELKOVIC 6.5 Gara di sostanza e abnegazione, sfiora anche il gol nel primo tempo ma un ottimo Cordaz gli dice di no. (dal 88’ Sunjic SV)

PEZZELLA 6.5 Ottima gara per l’esterno del Palermo. Nel primo tempo spinge con continuità, palesando i limiti di Nalini in fase difensiva. Ripresa in controllo.

BRUNO HENRIQUE 6.5 Non ruba l’occhio ma è solido ed importante per la squadra. Non soffre praticamente mai i suoi dirimpettai.

JAJALO 6.5 Il suo apporto a centrocampo si fa sentire. Recupera palloni e mette a disposizione della squadra dinamismo e concretezza.

CHOCHEV 6 Gioca un’ottima prima frazione ma nella ripresa parte contratto, perdendo molti palloni, soprattutto nella prima fase. Mezzo voto in meno.

TRAJKOVSKI 6 A corrente alternata. Parte bene ma cala nella ripresa. Partita comunque sufficiente. (dal 75’Silva SV)

NESTOROVSKI 7.5 Decisivo, ancora una volta. Sfrutta alla perfezione il suggerimento di Embalo con un piattone chirurgico, sfiora il gol subito dopo e nella ripresa dà respiro all’azione dei suoi. Fondamentale. (92’Balogh SV)

EMBALO 7 Decisivo in occasione del vantaggio di Nestorovski, fondamentale nella ripresa, quando le sue accelerazioni fanno paura al Crotone e fanno rifiatare la squadra.

ALL.: LOPEZ 6.5 La squadra non ruba certo l’occhio ma 4 punti nelle ultime due partite (uno conquistato al San Paolo) sono un buon biglietto da visita.

===CROTONE===

CORDAZ 6 Non irreprensibile sul gol, quando “battezza” fuori il pallone. Compie due ottimi interventi su Chochev e Andelkovic.

ROSI 5.5 Poca spinta e qualche disattenzione di troppo. Opaco.



CECCHERINI 5.5 Soffre Nestorovski e in occasione del gol non fa di certo un figurone. Gara difficile.

FERRARI 6 Uno dei pochi a non sbandare nell’undici di Nicola. Prova a dare la scossa ma non viene seguito.

MARTELLA 5 Impreciso in fase di spinta e mentalmente scarico. Embalo è una spina nel fianco continua e lui spesso vede le streghe.

BARBERIS 5 Nervoso e fuori giri. Troppi falli e poche idee nella zona nevralgica del campo.

CRISETIG 4.5 L’ingenuità che porta all’espulsione spegne le residue speranze di rimonta del Crotone nel match odierno. Fino a quel momento era apparso molle e senza idee. Gara da dimenticare.

STOIAN 6 Prova quantomeno ad inventare qualcosa e a svariare su tutto il fronte offensivo. Si innervosisce e finisce calando. (84’Simy SV)

NALINI 5 Rimandato. Le sue caratteristiche offensive sembrano non essere adatte al ruolo di esterno nel 4-4-2. Spesso messo in mezzo da Pezzella e Trajkovski. (70’Capezzi 5.5 Non lascia il segno)

TROTTA 5 Avulso dal gioco e poco concreto. Spara alto in occasione dell’unica vera opportunità per il Crotone. (61’Kotnik 5 Non cambia l’inerzia: un pallone sparato alle stelle e poco altro)

FALCINELLI 5.5 Dopo l’exploit con l’Empoli vive una giornata storta. Si muove, lotta ma non incide.

ALL.: NICOLA 5 Squadra involuta e spenta rispetto a settimana scorsa. Nel secondo tempo, con un Palermo a corto di idee, si doveva e poteva fare meglio.