Le pagelle di Palermo-Empoli 2-1

=== Palermo ===

Andrea FULIGNATI 7: davvero straordinario il giovane portiere del Palermo, empolese di nascita, tifoso dell'Empoli e che dall'Empoli si è visto chiudere le porte del calcio ad un provino. Interventi strappa-applausi, nel primo tempo, nei confronti di Rade Krunić e Miha Zajc.

Thiago CIONEK 6,5: francobolla Thiam con grande destrezza, annullandolo.

Giancarlo GONZÁLEZ 6,5: il difensore costaricense compie un paio di interventi prodigiosi in fase d'anticipo.

Edoardo GOLDANIGA 6,5: puntuale su ogni pallone: non ne butta via uno.

Andrea RISPOLI 6,5: sempre attivo lungo la fascia destra: giocatore che - anche e soprattutto in considerazione di quanto si è rivelato prolifico (6 gol da terzino) - non avrà alcuna difficoltà a mantenere la categoria.

Gennaro RUGGIERO 5: altro "millennial" di questo fine stagione. Che però, specie nel primo tempo, da mezz'ala si dimostra troppo timido. Avrà tutto il tempo per crescere.

Dal 60' Bruno Henrique 7: delizioso il suo pallonetto a beffare Pelagotti

Mato JAJALO 6: gioca con quella serenità, a metà campo, che solo un verdetto - tristemente - certo ha saputo offrirgli.

Dal 74' Norbert Balogh 4,5: irride gli avversari con qualche giochetto di troppo e in maniera irrispettosa, per il momento che gli avversari stavano attraversando. L'esperto Diamanti glielo fa subito notare.

Ivaylo CHOCHEV 6: stessa sentenza valsa per il compagno di reparto Jajalo.

Haitam ALEESAMI 5,5: arruffone e un po' nervoso il norvegese di origini marocchine, lungo l'out di sinistra.

Alessandro DIAMANTI 6,5: sciorina bel calcio e colpi da campione. Mancatigli, tuttavia, per il resto della stagione.

Dall'82' Simone Lo Faso: sv.

Ilija NESTOROVSKI 6,5: assente per tutto il match. Si fa trovare pronto sull'unica, vera palla-gol che ha a disposizione mettendo a sigillo il suo undicesimo centro in campionato.

Mister Diego BORTOLUZZI 7: sotto la sua guida, 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Un ruolino davvero considerevole. Un ruolino salvezza, sfuggita troppo presto. Peccato.

=== Empoli ===

Alberto PELAGOTTI 5: sbaglia, in complicità con Dioussé, in occasione del momentaneo 2-0 palermitano.

Vincent LAURINI 5: su quella fascia non è più lui: nervoso, eccessivamente falloso e poco preciso.

Giuseppe BELLUSCI 5: si perde a litigare con Nestorovski invece di spronare i suoi.

Andrea COSTA 5: autore di un fallo-killer (e di una prestazione da dimenticare), nell'ultima fetta di partita, ai danni di Rispoli.

Manuel PASQUAL 6,5: i suoi piedi non si discutono: tanti cross e palloni utili giocati a favore della fase offensiva. Predicatore nel deserto.

Rade KRUNIĆ 6,5: tanto impegno e un gol tutto cuore in una serata, tuttavia, da cancellare dal calendario.

Assane DIOUSSE 5: la media tra il "7" di un primo tempo fatto di tante buone giocate e il "3" che meriterebbe nella ripresa per la serie infinita di falli inutili che commette, conditi da quella distrazione che favorisce il lob vincente di Bruno Henrique.

Daniele CROCE 5: poco lucido anche lui, questa volta.

Miha ZAJC 6: dalla sua, un calcio di punizione calciato alla grandissima, al minuto 33, su cui si oppone un Fulignati d'antan.

Dal 60' Manuel Pucciarelli 5,5: non riesce a cambiare le sorti del match.

Mame THIAM 4,5: il "ponte" che regala a Krunić la rete del 2-1 finale non cancella una prova impalpabile. Costantemente assente, là davanti, l'ex attaccante della Virtus Lanciano.

Massimo MACCARONE 4,5: prende la decisione sbagliata al momento più giusto per indirizzare la partita e la stagione: al 58' quel pallone andava spinto in fondo al sacco e non passato a Zajc.

Dal 58' Guido Marilungo 5: là davanti è poca cosa anche lui.

Mister Giovanni MARTUSCIELLO 4,5: "I miei giovani giocatori non sono riusciti ad affrontare il tritacarne mediatico delle ultime settimane", ha dichiarato a fine partita. Una spiegazione un po' debole per spiegare gli 11 punti di vantaggio dalla "zona rossa" gettati alle ortiche in questo - disastroso - girone di ritorno. Ora, probabilmente, lo attende un posto da "secondo" al fianco dell'amico Luciano Spalletti.