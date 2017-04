Le pagelle di Palermo-Fiorentina 2-0

=== Palermo ===

Andrea FULIGNATI 6,5 – Magari stilisticamente non è impeccabile, però è efficace. Smanaccia per non correre rischi, attento su Babacar e Chiesa.

Thiago CIONEK 6,5 – Efficace, preciso, sempre in anticipo. Chiude tutto e tutti.

Edoardo GOLDANIGA 6,5 – Disinnesca Babacar e fa buona guardia. Promosso.

Sinisa ANDELKOVIC 6,5 – Lascia tutto in campo, esce stremato e si arrende solo ai crampi (dal 68’ Giancarlo GONZALEZ 6 – Ordinaria amministrazione nel finale).

Andrea RISPOLI 6,5 – Corre tantissimo e brucia Astori in velocità: compie tantissime discese, anche se a volte non è lucido nell’ultimo passaggio. Peccato veniale.

Mato JAJALO 6 – Fa legna in mezzo al campo. Lottatore.

Alessandro GAZZI 6 – Senza picchi di qualità, è ordinato e guida la mediana con personalità.

Ivajlo CHOCHEV 6 – Inserimenti senza palla e un buon contributo nelle due fasi. Non demerita.

Haitam ALEESAMI 7 – Il primo gol non si scorda mai. Fa fuori due avversari in contropiede e chiude la partita con il suo sinistro. Fino a quel momento era stato diligente e utile in sovrapposizione.

Alessandro DIAMANTI 7 - Si è fatto attendere il primo gol con la maglia del Palermo e non poteva che essere così: una perla su punizione. I rimpianti sono tanti per una stagione che non è andata come doveva andare e per la sua qualità, sfruttata solo a sprazzi e mal gestita da tecnici e società (dal 90’ BRUNO HENRIQUE s.v.).

Ilija NESTOROVSKI 6 – Punto di riferimento offensivo, si sacrifica ma ha anche la chance per colpire: resiste a una carica ma non inquadra lo specchio dal limite. Prestazione incoraggiante anche se il gol gli manca (dall’82’ Roland SALLAI s.v.).

All. Diego BORTOLUZZI 6,5 – Vittoria di lusso per mantenere accesa una fiammella: 10 punti sull’Empoli sono quasi impossibili da recuperare e questo aumenta I rimpianti per quello che sarebbe potuto essere e non è stato.

***

Paulo Sousa, Fiorentina, Serie A 2016-17 (LaPresse)LaPresse

=== Fiorentina ===

Ciprian TATARUSANU 5,5 – Sulla punizione di Saponara può poco e non è nemmeno aiutato dalla barriera. Viene bucato anche nel finale e nel complesso non dà sicurezza.

Carlos SALCEDO 5 – Torna titolare e sbaglia molto. Suo il fallo da cui nasce l’1-0 dopo che aveva perso palla a inizio azione (dal 57’ Riccardo SAPONARA 5 – Al piccolo trotto non si vede mai. Si adegua…).

Carlos SANCHEZ 4,5 – Troppo blanda la marcatura su Nestorovski a cui concede un paio di chance. Saltato come un birillo da Aleesami sul 2-0.

Davide ASTORI 4,5 – L’immagine che lo vede bruciato in velocità da Rispoli è impietosa. Poco concentrato, rimedia il rosso (un po’ fiscale) nel finale.

Cristian TELLO 4,5 – Una nota positiva, il cross per Mlakar, ma il resto è da buttare. Si eclissa sulla fascia e nel finale viene fatto fuori da Aleesami con troppa facilità.

Milan BADELJ 4,5 – Giochetta, non ha velocità né voglia di incidere.

Matias VECINO 5 – Lontano parente del giocatore capace di mettere a ferro e fuoco la difesa dell’Inter con una doppietta. Molle.

Hrvoje MILIC 4 – Ci si accorge della sua presenza solo al momento della sostituzione (dal 38’ Federico CHIESA 6 – Entra e almeno lotta: non è preciso al tiro, ma si salva per la determinazione).

Josip ILICIC 5 – Pericoloso solo su punizione. Nel primo tempo si abbassa ma senza cambi di ritmo non può mai illuminare la scena. Seconda frazione da comparsa (dal 70’ Jan MLAKAR 5 – Lo sloveno classe ‘98 viene gettato nella mischia in una situazione non facile. Si divora il pareggio di testa, come esordio desiderava qualcosa di meglio).

BORJA VALERO 4,5 – Poca personalità, poca grinta. Troppo lento, è il capitano di una squadra spaesata.

Khouma el BABACAR 4,5 – Potrebbe pareggiare a fine primo tempo, ma calcia addosso al portiere rosanero. Sulla punizione di Diamanti non fa il suo dovere in barriera.

All. PAULO SOUSA 4 - La sostituzione al minuto 38 (Chiesa per Milic) suona molto come un'ammissione di colpevolezza. Ennesima formazione di partenza discutibile e pur di non inserire Bernardeschi nemmeno a gara in corso fa debuttare il classe '98 Mlakar con la Fiorentina in svantaggio. Sempre più lontano da Firenze, sempre più in confusione.