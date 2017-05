Le pagelle di Palermo-Genoa 1-0

===PALERMO===

Andrea Fulignati 6,5- Dopo una serie di incertezze nelle uscite alte compie un vero e proprio miracolo su Laxalt al 91': il suo grande intervento permette al Palermo di vincere la partita.

Thiago Cionek 6- Laxalt è un osso duro ma non commette gravi errori.

Edoardo Goldaniga 6,5- Annulla gli attaccanti del Genoa, in particolar modo Pinilla che contro il centrale rosanero non la vede mai. (dal 72’ Toni Sunjic 6- aiuta il Palermo a portare in porto la vittoria)

Sinisa Andelkovic 6,5- Prova positiva per il difensore di Bortoluzzi che salva tutto su Palladino lanciato a rete nel secondo tempo. (dall’82 Giancarlo Gonzalez sv)

Andrea Rispoli 7,5- Il capitano segna il suo sesto gol stagionale che regala il successo al Palermo. Partita tutto cuore, corsa e grinta per l'esterno di Cava de Tirreni che è nettamente il migliore in campo per distacco.

Gennaro Ruggiero 6- Bagna il suo esordio in Serie A in una sfida non facile visto che di fronte c'è una squadra che sta lottando per non retrocedere: buona prova del 17enne campano.

Bruno Henrique 6- partita tranquilla senza troppi eccessi: il giallo preso a inizio partita lo condiziona.

Ivajlo Chochev 6,5- Molto positiva la prova del centrocampista bulgaro che fornisce sostanza e qualità al reparto.

Haitam Aleesami 6- Il norvegese bada più a difendere che a offendere: tiene bene a bada Lazovic

Iljia Nestorovski 5,5- Si mangia un gol fatto e non riesce mai a graffiare. (dal 60’ Roland Sallai 5,5- sbaglia un gol facile facile proprio come il compagno di squadra macedone)

Alessandro Diamanti 6- Generosa la prova del talento toscano che si mette al servizio della squadra.

Diego Bortoluzzi 6,5- Il suo Palermo è ben messo in campo e nonostante sia già retrocesso rende onore al campionato.

===GENOA===

Eugenio Lamanna 5- L'eroe della scorsa settimana contro l'Inter questa volta sbaglia clamorosamente! Quell'errore di valutazione sul lob di testa di Rispoli pesa come un macigno sul risultato finale.

Davide Biraschi 6- Il difensore in prestito dall'Avellino fa la sua onesta partita con poche sbavature.

Santiago Gentiletti 6- non commette particolari errori e dirige bene la difesa.

Ezequiel Munoz 5,5- Più incerto rispetto ai due compagni di reparto, soffre la spinta di Rispoli sulla sua zona di competenza.

Darko Lazovic 5,5- Fumoso e mai pericoloso. (dal 71’ Nikola Ninkovic 6- Più vivo e pimpante rispetto al compagno di squadra)

Miguel Veloso 5,5- Il suo ritmo è ad andamento troppo lento per questo Genoa

Danilo Cataldi 5,5- Lascia il terreno di gioco al 21' sul risultato di 1-0: bocciato da Juric.(dal 21 pt Raffaele Palladino 6- prova a supportare Pandev e Pinilla ma non viene mai aiutato dai compagni.

Diego Laxalt 6,5- L'uruguaiano è l'ultimo ad arrendersi e al 91' sfiora il gol che avrebbe regalato un punto prezioso alla sua squadra.

Goran Pandev 5,5- Ci prova fino alla fine ma non riesce mai a trovare il pertugio giusto per impensierire Fulignati.

Mauricio Pinilla 5- Non la vede mai contro la difesa del Palermo (56’ Giovanni Simeone 6- Entra a partita in corso e ci mette tutta la grinta che ha in corpo anche se serve a poco)

Ivan Juric 5,5- Il suo Genoa è lontano parente di quello ammirato settimana scorsa contro l'Inter. Serviranno due partite toste per non rischiare di retrocedere.