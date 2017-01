Le pagelle di Palermo-Inter 0-1

=== Palermo ===

Josip POSAVEC 6,5 – La parata su Brozovic strappa gli applausi del suo pubblico. Tiene in vita il Palermo finché può, dura chiedergli di più.

Thiago CIONEK 5,5 – Insicuro rispetto ai compagni di reparto. Patisce le avanzate di Perisic.

Giancarlo GONZALEZ 6 – Icardi è un cliente ruvido: con un po’ di fortuna lo contiene.

Edoardo GOLDANIGA 6 – Un paio di suoi salvataggi fanno tirare un sospiro di sollievo alla difesa. Non molla anche in un finale complicato.

Andrea RISPOLI 6,5 – Affonda a destra e mette in imbarazzo Ansaldi. Spina nel fianco (dal 78’ Alessandro DIAMANTI s.v.).

Bruno HENRIQUE 5,5 – Troppo poco nelle due fasi. Non accende mai la luce (dal 72’ Norbert BALOGH 6 – Nel forcing finale prova a rendersi utile).

Alessandro GAZZI 6 – L’ex Toro è un combattente e a fine partita rimedia il secondo giallo. Non tira mai indietro la gamba.

Mato JAJALO 5 - Non si hanno tracce significative della sua presenza fino al minuto, quello della sostituzione... (dall’81’ Ivaylo CHOCHEV s.v.).

Giuseppe PEZZELLA 5 – Al contrario del collega sull’altra fascia spinge con il contagocce. Rimandato.

Robin QUAISON 6 – Segna a gioco fermo e cerca di inserirsi tra le linee. Almeno combatte.

Ilija NESTOROVSKI 5,5 – Lotta come un leone ma non incide. È in un momento negativo in zona gol.

All. Eugenio CORINI 6 - Un solo punto in casa, l’andamento è disastroso. Però oggi non ha nulla da rimproverare a se stesso e alla squadra.

=== Inter ===

Samir HANDANOVIC 6 – Clean sheet e poco lavoro per lo sloveno. Fa buona guardia.

Danilo D’AMBROSIO 6 – Vince il confronto con Pezzella ma potrebbe osare di più. Rimedia un giallo.

Jeison MURILLO 6,5 – Quando sembrava che stesse per perdere il posto a favore di Medel, ha rispolverato i livelli della prima parte della scorsa stagione. Dopo la prodezza in Coppa Italia, fornisce un’altra prestazione convincente.

MIRANDA 6,5 – Di qui non si passa. Il professore della difesa limita Nestorovski e compagni con sicurezza.

Cristian ANSALDI 5 – Imprudente, si fa espellere e dimostra di non essere ancora all’altezza delle aspettative di inizio anno.

Roberto GAGLIARDINI 6,5 – Sembra un veterano. Invece gioca all’Inter da poco più di una settimana.Chapeau.

Marcelo BROZOVIC 6 – Un gran tiro nel primo tempo, poi perde qualche pallone di troppo e si spegne alla distanza.

Antonio CANDREVA 6,5 – Il suo cross è un cioccolatino prelibato per il gol-partita. Prima aveva impegnato Posavec. Fondamentale (dall’82’ Davide SANTON s.v.).

Ever BANEGA 5,5 – Regala qualche buon pallone nel primo tempo, ma poi cala e il cambio premia Pioli. A corrente alternata (dal 55’ JOAO MARIO 7 - Si fa trovare pronto all’appuntamento in area per la rete da tre punti. Impatto decisivo, mossa azzeccata da Pioli).

Ivan PERISIC 6 – Non demerita perché dalla sinistra piovono palloni interessanti nel cuore dell’area. Lascia i riflettori ad altri, ma il croato raramente tradisce (dal 77’ Geoffrey KONDOGBIA s.v.).

Mauro ICARDI 5,5 – Fallisce un gol clamoroso sulla respinta di Posavec. Il portiere gli nega la gioia della rete: appannato.

All. Stefano PIOLI 6,5 – Sesta vittoria di fila e l’Inter accorcia sul quarto posto, anche se il terzo (quello che conta) è ancora distante 5 punti. Allontanato per proteste, tornerà in panchina per la sfida dello Juventus Stadium.