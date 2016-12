Le pagelle di Palermo-Pescara 1-1

>Palermo<

Josip POSAVEC 6,5 - Non è impegnato per tutta la gara, non para il rigore ma è provvidenziale sull'occasione capitata sui piedi di Memushaj al 95'. Il contraccolpo psicologico sarebbe stato terribile per il Palermo, se avesse perso questa gara contro il Pescara...

Thiago CIONEK 6 - Fa buona guardia su Caprari, che ci prova, ma non riesce quasi mai ad entrare in area di rigore.

Giancarlo GONZÁLEZ 5 - Fino al 92' la sua partita è spettacolare. Quanto mancava González a questa difesa, con i giocatori del Pescara che vengono respinti ad ogni tentativo dal muro costaricano. Poi la follia su Caprari e un'altra storia da raccontare...

Edoardo GOLDANIGA 6,5 - Sempre in anticipo, ottimo in recupero su Zampano. La fascia destra del Pescara non è un problema.

Andrea RISPOLI 5,5 - Riesce in qualche modo ad arginare Biraghi, ma non lo si vede mai scattare sulla fascia.

Mato JAJALO 6 - Non è velocissimo nel far ripartire il gioco ma tiene alta la linea di centrocampo. Cerca spesso e volentieri lo scambio con Diamanti e Quaison con buone trame offensive - nel primo tempo - per il Palermo. (dal 78' Ivaylo CHOCHEV 5 - Entra lui e il Palermo si abbassa. Non riesce ad entrare in partita).

Alessandro GAZZI 5,5 - Tanta legna a centrocampo ma proprio nel finale, quando servirebbe la sua aggressività in mezzo al campo, si nasconde.

Haitam ALEESAMI 5 - Lento e svogliato sulla sua fascia. Non riesce a giocare con Diamanti e soprattutto non riesce a creare la superiorità numerica proprio dove il Pescara patisce di più.

Alessandro DIAMANTI 6,5 - Devastante sulla sinistra, è lui che crea ogni pericolo per la difesa del Pescara ed è sempre lui a fornire il passaggio decisivo a Quaison. (dal 61' Bruno HENRIQUE 5 - Tutto un altro ritmo rispetto a Diamanti. Non crea mai la superiorità numerica).

Diamanti - Palermo-Pescara - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Robin QUAISON 6,5 - E' proprio lui a segnare il gol del vantaggio del Palermo con una grande giocata su Campagnaro prima della sassata dove Bizzarri non può far nulla. Attento ai movimenti di Diamanti e Nestorovski, cerca sempre di anticipare la giocata per mettere in difficoltà gli abruzzesi. (dall'83' Aleksandar TRAJKOVSKI sv - Il suo impatto alla gara non è lo stesso del Ferraris).

Ilija NESTOROVSKI 6 - Questa volta non ha tante palle giocabili. Riesce comunque a ritagliarsi uno spazio, ed è pericoloso come può sulla trequarti avversaria.

All. Eugenio CORINI 5 - L'approccio alla gara non è perfetto ma il Palermo fa quello che deve fare per trovare il vantaggio. Nella ripresa, però, non si capisce la strategia dei rosanero: solo un'occasione da gol per il raddoppio e discutibili sostituzioni che fanno arretrare il baricentro dei padroni di casa.

>Pescara<

Albano BIZZARRI 5,5 - Non può far nulla sul gol di Quaison ma in qualche frangente rischia troppo, non dando la giusta sicurezza al reparto arretrato del Pescara.

Hugo CAMPAGNARO 5 - Sempre in ritardo in chiusura, non riesce a dare il suo contributo in questo periodo di difficoltà. (dal 76' Bryan CRISTANTE 6 - Il suo ingresso regala più ordine al Pescara, che con un altro assetto riesce ad essere finalmente pericoloso).

Norbert GYÖMBÉR 5,5 - Si annulla a vicenda con Nestorovski ma è sempre al limite. A lui il compito di far ripartire la squadra dalla difesa, ma è molto lento ed impreciso. (dal 79' Dario ŽUPARIĆ sv - Entra per essere anche lui pericoloso sulle palle ferme, non ha però grandi occasioni).

Michele FORNASIER 6 - Non male su Diamanti in avvio di gara, e anche Quaison è costretto ad accentrarsi non riuscendo a bucare l'area dalle sue parti. Nel finale è anche pericoloso nell'area avversaria.

Francesco ZAMPANO 5 - Goldaniga non lo fa passare. Anche in difesa la sua gara non è sufficiente, dove fatica tantissimo su Diamanti.

Aleesami Zampano - Palermo-Pescara - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Ledian MEMUSHAJ 6 - Voto 4 per i 'primi' 90 minuti, poi si sveglia nel finale con alcuni lanci che mettono pressione ai difensori avversari. Se poi fosse entrata quella palla al 95'...

Alessandro BRUNO 6,5 - Che cuore del centrocampista classe '83 che è il giocatore che corre di più per il Pescara nel primo tempo. Recupera tanti palloni e tiene in piedi gli abruzzesi che sono inguardabili nella prima ora di gioco. (dal 67' Gastón BRUGMAN 5,5 - Oddo si accorge troppo tardi che serve maggior qualità a centrocampo. L'uruguaiano non riesce però ad essere decisivo).

Cristiano BIRAGHI 6,5 - Buon avvio di gara dove mette in difficoltà Rispoli. Poi l'esterno del Palermo riesce a chiuderlo ma lui torna a farsi pericoloso nel finale, dove segna anche un penalty.

Ahmad BENALI 6 - Predica un po' nel deserto. Caprari e Pettinari non fanno i movimenti giusti e lui non riesce a lanciare il duo d'attacco. A centrocampo i ritmi sono lenti ed è costretto ad arretrare di diversi metri per andarsi a prendere il pallone.

Gianluca CAPRARI 6 - Sufficienza solo per la conquista del rigore in pieno recupero, che denota comunque la grande determinazione del giocatore. Per il resto della gara, però, non fa altro che confermare che al Pescara serve come il pane un nuovo attaccante.

Stefano PETTINARI 4 - Non la vede mai, né la palla né la porta. Annullato da González, non può far altre che calciare (sempre a lato) quando può. Un fantasma.

All. Massimo ODDO 5 - Di fatto copia Corini con il cambio di modulo, passando al 3-4-2-1. Mossa però non riuscita visto che in difesa si fatica sempre nonostante la presenza di 3 centrali di ruolo. Solo nel finale si svegliano i suoi, salvando anche la sua panchina.