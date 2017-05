Le pagelle di Pescara-Crotone 0-1

=== Pescara ===

Vincenzo FIORILLO 6: incolpevole sul bolide "bulgaro". Nel primo tempo compie un paio di uscite palesando un ottimo tempismo.

Francesco ZAMPANO 6,5: si divincola bene sulla destra. Terzino moderno e di grande qualità, in grado di arrivare spesso e volentieri sul fondo. Sarà difficile trattenerlo per il prossimo anno di B.

Michele FORNASIER 6: nel finale sfiora il gol sottoporta ma viene bloccato da uno straordinario intervento di Ceccherini. Dal suo presidio difensivo non sfigura.

Cesare BOVO 6: bravo a chiudere ogni varco alla coppia Simy-Trotta.

Cristiano BIRAGHI 5: volenteroso sulla mancina ma spesso impreciso. Distratto su Tonev, in occasione dell'episodio che ha deciso l'incontro.

Dall'82' Alberto Cerri: sv.

Valerio VERRE 5: a metà campo è un fantasma.

Gastón BRUGMAN 5,5: Zeman lo testa in cabina di regia, in ottica cadetteria. In effetti la sua qualità tecnica non riesce a reggere la Serie A.

Ledian MEMUSHAJ 5,5: prova deludente, fatta eccezione per un paio di apprezzabili tentativi dalla distanza.

Dal 66' Mamadou Coulibaly 5,5: non la sua migliore apparizione con la maglia del Delfino. Si becca anche un giallo per fallo tattico nell'ultimo quarto d'ora di gioco.

Ahmad BENALI 4: nervoso e inconcludente. Si fa cacciare, al 76', per una serie infinite di proteste, tradendo quell'atteggiamento infantile che, in campo, ogni tanto lo caratterizza e gli impedisce di trovare il cosiddetto salto di qualità.

Pescara-Crotone, Serie A 2016-2017. Un duello tra Ahmad Benali (palla al piede) e Bruno Martella (LaPresse)LaPresse

Jean-Christophe BAHEBECK 5: nel primo tempo ha a disposizione due palloni fantastici per portare in vantaggio gli abruzzesi. Troppo timido là davanti.

Dal 66' Robert Murić 5: non ha modo di farsi notare il giovane attaccante scuola Dinamo Zagabria e Ajax. Entra con volontà ma il Pescara non riesce più a pungere.

Gianluca CAPRARI 5: senza nerbo là davanti. Ha pochi stimoli in questo finale di stagione già segnato dalla retrocessione.

Mister Zdeněk ZEMAN 6: difficile giudicarlo, quindi scatta il "6 politico", visto che utilizza il match di oggi pomeriggio (giustamente) per fare le sue prime valutazioni in vista della prossima stagione di Serie B. Che si preannuncia assai impegnativa.

=== Crotone ===

Alex CORDAZ 5,5: male in uscita su Bahebeck al minuto 35. Dopodiché, trascorre un pomeriggio da spettatore.

Aleandro ROSI 6,5: quanta grinta lungo la fascia destra... Non molla un centimetro.

Federico CECCHERINI 7: salva, da solo, due gol avversari già fatti: il primo, al 35', su Bahebeck, il secondo - in extremis - su Fornasier.

Gianmarco FERRARI 7: degno compagno di reparto di Ceccherini. Prestazione monumentale al centro della retroguardia.

Bruno MARTELLA 6,5: tantissima corsa lungo la mancina. Riesce anche a mettere ordine nelle situazioni più complicate.

Marcus ROHDÉN 6: fa il suo, a metà campo. Si propone bene in un paio di circostanze ma mister Nicola, nel secondo tempo, capisce di aver bisogno di un elemento di maggior spinta come Acosty.

Pescara-Crotone, Serie A 2016-2017: un contrasto tra Valerio Verre e Marcus Rohdén, in maglia fluo (LaPresse)LaPresse

Dal 51' Maxwell Acosty 7: è una delle chiavi di volta del match del Crotone. Al suo ingresso, Squali senz'altro più brillanti.

Leonardo CAPEZZI 6,5: buone geometrie a centrocampo, in cui surclassa letteralmente sia Brugman che Memushaj.

Andrea BARBERIS 6,5: metronomo del centrocampo pitagorico. Si pone come autentico punto di riferimento per i suoi compagni.

Andrea NALINI 6,5: di buona lena nelle percussioni offensive lungo la catena di sinistra, in cui le dà e le prende a tutto andare.

Dal 75' Mario Sampirisi 6,5: subito preciso e puntuale nella chiusura di ogni boccaporto.

SIMY 5: è in netta difficoltà ogni qual volta "gli tocca" partire dal 1'. Difende bene il pallone ma non va oltre. La sua fisicità, probabilmente, è più proficua a partita in corso.

Dal 64' Aleksandar Tonev 7,5: un gol spettacolare e davvero importante. Il bulgaro ex Frosinone non poteva scegliere momento migliore per dire al calcio italiano : "Ci sono anch'io".

L'esultana crotonese dopo il gol di Aleksandar Tonev, in Pescara-Crotone 0-1, Serie A 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Marcello TROTTA 5,5: "orfano" del compagno di reparto tradizionale come Falcinelli, con cui si intende molto meglio.

Mister Davide NICOLA 7,5: un cammino pazzesco, quello del suo Crotone, nelle ultime sei gare di campionato: 4 vittorie e 2 pareggi. Una marcia scudetto che, però, a quanto pare, non basta per accaparrarsi la salvezza. Oggi azzecca tutti i campi, dimostrando di saper leggere benissimo il match.