Le pagelle di Pescara-Genoa 5-0

Le pagelle del Pescara

Albano BIZZARRI 6 – Ossigeno puro dopo le tante prestazioni opache. Il Genoa gli fa il solletico ma lui se la cava quando viene chiamato in causa.

Francesco ZAMPANO 6,5 – Suo l’assist per il gol di Cerri; moto perpetuo sulla fascia destra.

Andrea CODA 6,5 – Sicuro e autoritario al centro della difesa. (83’ BOVO sv)

Guglielmo STENDARDO 7 – L’Avvocato si conferma un ottimo rinforzo e governa con maestria una difesa da “clean sheet”.

Cristiano BIRAGHI 7 – Superbo filtrante per Caprari in occasione del gol del 2-0 e tante iniziative ficcanti.

Ledian MEMUSHAJ 7 - Doppiop assist e tecnica sopraffina per il Nazionale albanese, davvero in gran spolvero quest'oggi.

Valerio VERRE 6,5 – Dinamico e propositivo il centrocampista di scuola Roma. Utile a contrastare e a rilanciare l’azione. Il pubblico apprezza e gli riserva scroscianti applausi al momento della sua uscita dal campo. (72’ MUNTARI 6 – Minuti buoni per ritrovare la condizione)

Ahmed BENALI 7,5 – Assist e gol d’autore nobilitano una prestazione da urlo; un degno numero 10” del massimo campionato italiano. Sta crescendo partita dopo partita e molte delle possibili ed eventuali fortune del Pescara nel prosieguo di stagione dipenderanno dal suo stato di forma. (76’ PEPE sv)

Alessandro BRUNO 6 – Sbriga il lavoro oscura con buono spirito di sacrificio.

Gianluca CAPRARI 8 – Man of the match all’Adriatico e ormai “uomo-franchigia” per il Pescara. Sono già sette i suoi gol in campionato (E se non avesse sbagliato quei due rigori…), tutti da predestinato. Dopo aver beffato Lamanna con morbido tocco in corsa, il ragazzo scuola Roma di proprietà dell’Inter ha firmato il capolavoro di giornata: dribbling in mezzo a due e sinistro in buca d’angolo. Inarrestabile.

Alberto CERRI 7,5 – Ennesimo “miracolato” da cura Zeman. A confronto dei malcapitati difensori genoani pare un Gulliver: propizia il gol del vantaggio e chiude i conti con destro di rapina. In mezzo tanto lavoro da punta vera, dotata peraltro di una considerevole tecnica di base.

All. Zdenek ZEMAN 7,5 – L’uomo dei sogni è tornato nel suo habitat e ha immediatamente scosso dal torpore l’ambiente biancazzurro: “Manita” da urlo al Genoa, solite combinazioni ad alta velocità e – udite udite – ordine totale in fase difensiva. Lo attendiamo a esami più probanti del derelitto Genoa, ma la “prima” è a dir poco incoraggiante.

Le pagelle del Genoa

Eugenio LAMANNA 5 – Esposto al fuoco incrociato, mostra evidenti segnali di insicurezza.

Lucas ORBAN 3 – Dal momento del goffo autogol va nel pallone. Dalle sue parti si passa che è un piacere, senza pagare nemmeno il telepass. Venghino, signori, venghino.

Nicolas BURDISSO 3,5 – Ha l’aggravante di essere uomo di esperienza. Ridicolizzato da Cerri.

Armando IZZO 4,5 – Appena meglio dei compagni di repatto, ma non vive certo un pomeriggio di gloria.

Darko LAZOVIC 5 – Uno dei più propositivi nella fase iniziale dle match, ma al momento di centrare cross in mezzo “toppa” quasi sempre. (46’ PINILLA 5,5 – Lotta conto i mulini a vento. Un colpo di testa innocuo e poco più)

Oscar HILJEMARK 4 – Completamente avulso da manovre e schemi. A dir poco disorientato (30’ PANDEV 5,5 – Non riesce a dare la scossa. Un guizzo isolato e stop.)

Danilo CATALDI 5 – Non riesce a prendere in mano le redini del centrocampo.

Diego LAXALT 5,5 – Quando si accende riesce a creare a qualcosa ma la sua azione è troppo discontinua.

Luca RIGONI 5 – L’aggressività iniziale non paga e per poco gli costa il rosso per una bruttissima entrata. Per il resto annaspa.

Giovanni SIMEONE 5 – Un tiro sparacchiato a lato e poco più. Non è in vena di miracoli e oltretutto non viene mai servito in maniera adeguata dai compagni (60’ EDENILSON 6 – Molto attivo sulla destra dal momento del suo ingresso. Meritava più spazio)

Raffaele PALLADINO 5 – Il più classico dei “chi l’ha visto?”.

All. Ivan JURIC 3 – Encefalogramma piatto del suo Grifone ed ennesimo passo falso in campionato. Paga (anche) colpe non sue, ma l’atteggiamento dei suoi giocatori non può essere improntato alla rassegnazione. Capolinea?