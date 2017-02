Le pagelle di Pescara-Lazio 2-6

Pescara

Albano BIZZARRI 5,5 - Ha 6 gol sul groppone, è vero, ma in nessuno di questi è da considerarsi colpevole a tutti gli effetti. Punito più dagli errori dei compagni che dai propri.

Francesco ZAMPANO 5,5 - In difficoltà con le iniziative continue di Felipe Anderson e le sovrapposizioni di Lukaku. Se non altro fa qualcosa di meglio in attacco, guadagnandosi un rigore.

Norbert GYOMBER 4,5 - Il risultato parla da solo, sottolineando le evidenti colpe sue e del compagno di reparto Stendardo. In marcatura lascia buchi giganteschi, nei quali i giocatori della Lazio si infilano a piacimento.

Guglielmo STENDARDO 4,5 - Il mancato intervento su Milinkovic-Savic, preludio al gol del 2-3, è forse la svolta dell'incontro. Non si capisce con Gyomber ed è altamente negativo anche lui.

Cristiano BIRAGHI 5,5 - Meglio nella metà campo laziale, dove spinge con apprezzabile verve, che nella propria: Felipe Anderson lo costringe a trascorrere un pomeriggio complicatissimo. Male anche nella marcatura di Immobile. Parzialmente giustificato dalla febbre con cui è sceso in campo (dal 73' Alessandro CRESCENZI s.v.)

Ahmed BENALI 6,5 - Suona la carica, facendosi trovare in più posizioni del campo a recuperare palloni su palloni. Rapace anche in zona gol: sua la zampata che riapre i discorsi. Si prende i giusti applausi anche sul 2-6.

Gaston BRUGMAN 6 - Il gol, bellissimo, riscatta una prima mezz'ora piena di errori e imprecisioni. Da lì l'ex rosanero prende quota, giocando una discreta gara fino al cambio (dal 69' Alberto CERRI 5 - Entra in una situazione in cui dare una mano è impossibile. E infatti, fino al termine della gara, si vede pochissimo)

Sulley MUNTARI 4,5 - Il rientro in Serie A dopo quasi due anni non è dei migliori. Anzi. In mezzo al campo è nettamente il più in difficoltà del Pescara, tanto da perdere in maniera banale il pallone che porta al 2-4. Sostituzione inevitabile (dal 58' Alexandru MITRITA 5,5 - Se non altro, il suo ingresso in campo porta un po' di vivacità. Sfiora il gol con un destro di poco a lato)

Valerio VERRE 5,5 - Inizia sulla trequarti e, dopo l'entrata di Mitrita, arretra la posizione piazzandosi a centrocampo. In entrambe le posizioni, escludendo qualche lampo, non incide.

Grigoris KASTANOS 6 - Fa vedere buone cose, nonostante non riesca a lasciare il segno: duetta bene con Caprari e prova a tenere alta l'attenzione della difesa laziale. Da lui nasce il gol dell'1-2.

Gianluca CAPRARI 5 - Tanto apprezzabile nelle sue iniziative rapide, quanto fumoso al momento del dunque. Il rigore calciato malamente tra le braccia di Marchetti è il simbolo del campionato suo e del Pescara.

All. Massimo ODDO 5 - Al termine della gara si lamenta dei costanti problemi fisici dei suoi, ma se in 23 partite non ne ha vinta neppure una qualche responsabilità ce l'ha anche lui. Gira e rigira, il Pescara non trova mai un modo per rialzarsi.

+++

Lazio

Federico MARCHETTI 7 - Incolpevole sui gol di Benali e Brugman. Anzi, è bravo a farsi sempre trovare pronto quando Caprari lo chiama all'intervento. Anche dagli 11 metri.

Dusan BASTA 6,5 - Spina nel fianco della difesa abruzzese tutte le volte in cui avanza per crossare. Sfiora anche il gol, mancando la porta di pochissimo.

Stefan DE VRIJ 6 - Balla nel peggior momento della Lazio, quando il Pescara trova forze inaspettate che lo portano al pareggio. Come la squadra, si stabilizza poi nella ripresa.

Wesley HOEDT 5,5 - In difficoltà contro i rapidi attaccanti del Pescara. E quando deve fronteggiare l'incursione in area di Zampano, non riesce a far di meglio che sgambettare l'avversario inducendo Giacomelli a fischiare un rigore.

Jordan LUKAKU 6,5 - In campo al posto di Radu, è uno dei più regolari della squadra di Inzaghi. Sempre attento in difesa, quando si sovrappone è spesso un'arma in più.

Marco PAROLO 9 - In carriera non aveva mai vissuto una giornata così. Tutto quello che prova gli riesce. Segna quattro volte, distruggendo quasi da solo il Pescara e diventando l'assoluto protagonista della gara. Che fosse bravo negli inserimenti si sapeva, ma non così tanto...

Lucas BIGLIA 6 - Fa il suo, gestendo il centrocampo e soffrendo solo nella seconda parte del primo tempo, nel miglior momento del Pescara. Prezioso da calcio da fermo (dall'78' Alessandro MURGIA s.v.)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5 - Il proscenio se lo prende quasi interamente Parolo, ma anche lui è il solito fattore: tanti gli inserimenti e gli scambi con i compagni nei pressi del'area, oltre al contributo decisivo nell'azione del 2-3.

Felipe ANDERSON 7 - Tra i migliori nonostante nel tabellino dei marcatori non compaia il suo nome. Il cross per lo 0-1 di Parolo è un cioccolatino, le sue iniziative sulla destra devastanti per il Pescara.

Ciro IMMOBILE 7,5 - Gli piange il cuore, quel cuore che ha lasciato a Pescara, ma anche all'Adriatico mostra di essere un bomber vero. E un altruista: Keita ringrazia (dall'88' Mamadou TOUNKARA s.v.)

Balde KEITA 7 - Stanchezza da Coppa d'Africa? Ma quando mai. Appena tornato, il senegalese è fonte continua di elettricità sulla sinistra. E tra uno spunto e l'altro arriva anche un gol (dal 66' Senad LULIC 6,5 - Decisivo anche lui, nonostante lo scarso minutaggio a disposizione: l'assist per il poker di Parolo è un'intuzione da trequartista)

All. SImone INZAGHI 7,5 - A parte il secondo tratto del primo tempo, la Lazio è sempre in controllo della gara. Ritrovare in un colpo solo Immobile e Keita gli dà una grossa mano.