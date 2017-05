Le pagelle di Pescara-Palermo 2-0

===PESCARA===

Vincenzo Fiorillo 6,5 Sempre attento e sicuro: compie due buonissimi interventi, nella ripresa, su Chochev e Diamanti. Vive una serata abbastanza tranquilla

Francesco Zampano 6- Partita attenta in fase difensiva. Meno propositivo del solito in fase di spinta.

Cesare Bovo 6,5- Nestorovski non gli dà fastidio: il grande ex della partita si comporta molto bene e non sbaglia quasi niente.

Michele Fornasier 6- Insieme a Bovo cerca di arginare l'attaccante macedone e ci riesce con buoni risultati.

Cristiano Biraghi 6- Partita positiva per l'ex canterano dell'Inter che spinge tanto sulla sinistra. Ammonito per un fallo duro su un avversario. (dall’86’ Campagnaro sv)

Valerio Verre 6- Tanta mobilità per il talento scuola Roma. L'intesa con Caprari non manca ma dovrebbe essere più preciso nei passaggi.

Gaston Brugman 6,5- Assist illuminante per il 2-0 di Mitrita e partita ordinata per l'uruguaiano che regge bene l'onda d'urto del centrocampo del Palermo.

Ledian Memushaj 6- Dal capitano ci si aspetterebbe qualcosa di più vista la sua qualità. Si limita al compitino.

Robert Muric 7- Zeman lo getta nella mischia dal primo minuto e il giovane talento di proprietà dell’Ajax non si fa trovare impreparato. Segna il gol che sblocca la partita e si muove su tutto il fronte d'attacco.(dal 46 Alexandru Ionut Mitrita 6,5- Egoista con Zampano, si riscatta nel finale segnando il 2-0 che chiude la partita. Non esulta in segno di protesta ma non si sa verso chi)

Alberto Cerri 5- Tanti errori da parte dell'ex attaccante della Spal che non è affatto riuscito ad affermarsi al Pescara. Troppo impreciso e poco cattivo sotto porta.(dal 75’ Alberto Gilardino sv- Non giudicabile)

Gianluca Caprari 6,5- Sempre scattante e sul pezzo, il talento scuola Roma e di proprietà dell'Inter gioca una buona partita. Uno dei pochi a salvarsi nel disastro stagionale del Pescara.

Zdenek Zeman 6,5- Il suo Pescara gioca bene e oggi riesce anche a vincere la partita. Il boemo avrà tanto da lavorare ma le basi per riportare subito gli abruzzesi in Serie A sono buone.

===PALERMO===

Andrea Fulignati 5,5- Non esce e diventa complice di Aleesami sul raddoppio di Mitrita. Da rivedere.

Thiago Cionek 5,5- Troppe sbavature per il difensore per il difensore polacco. Gli attaccanti del Pescara gli fanno venire il mal di testa.

Edoardo Goldaniga 5,5- Qualche errore di troppo per il leader difensivo della squadra di Bortoluzzi.

Giancarlo Gonzalez 6- Sostituisce degnamente Andelkovic e nel complesso è il meno peggio della difesa rosanero.

Andrea Rispoli 6,5- Il capitano è un moto perpetuo sull'out di destra. Non riesce ad essere ficcante come al solito. (dal 75’ Aleksandar Trajkovski sv)

Bruno Henrique 5,5- Partita anonima per il centrocampista brasiliano. (dal 64’ Simone Lo Faso 6- Sufficienza di incoraggiamento per il giovane attaccante classe '98: ne sentiremo parlare sicuramente)

Mato Jajalo 5,5- Viene risucchiato dalla linea mediana eretta da Zeman. Non la sua migliore partita in maglia rosanero.

Ivajlo Chochev 6- Ci prova in tutti i modi ad andare in gol e alla terza occasione Fiorillo gli dice no. Positivo.

Haitam Aleesami 5- Il peggiore insieme a Nestorovski in casa Palermo. Si fa anticipare come un pivello da Mitrita e non dà niente in fase di spinta.

Iljia Nestorovski 5- I due difensori centrali del Pescara vanno a nozze con la sua lentezza. Gli viene annullato un gol, giustamente, per fuoriigoco.

Alessandro Diamanti 6- L'ex fantasista della Fiorentina prova a svariare su tutto il fronte d'attacco ma non riesce a pungere. Volenteroso. (dall’82 Robert Sallai sv)

Diego Bortoluzzi 5,5- Il suo Palermo è già retrocesso e sembra già in vacanza. Servirà un altro Palermo nella sfida contro l'Empoli di settimana prossima.