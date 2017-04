Le pagelle di Pescara-Roma 1-4: El Shaarawy devastante, Paredes in grande spolvero

Pescara

Vincenzo FIORILLO 6 - Si vede piombare addosso palloni su palloni da ogni posizione, e a dire il vero quando può riesce a limitare i danni. Subisce 4 reti, ma in nessuna di queste ha colpe particolari.

Francesco ZAMPANO 5 - I suoi errori di posizionamento e di marcatura sono evidenti, tanto che El Shaarawy va a nozze su quella fascia. Un pochino meglio quando avanza, ma non può arrivare alla sufficienza.

Cesare BOVO 4,5 - La sola presenza di Dzeko lo fa andare in affanno: difficilmente riesce a star dietro al bosniaco, tanto da rischiare una comica frittata nel primo tempo. Impressionanti, in coppia con Coda, gli spazi lasciati nella ripresa ai contropiedi della Roma.

Andrea CODA 4,5 - Dopo un primo tempo aggressivo, come Bovo crolla di fronte ai continui attacchi giallorossi, lasciando spazi enormi nei quali gli attaccanti avversari si infilano. Serata da dimenticare (dall'80' Michele FORNASIER s.v.)

Cristiano BIRAGHI 5,5 - Contro le accelerazioni di Salah è una battaglia persa in partenza. Troppi gli spazi lasciati all'egiziano, che lo costringe pure all'ammonizione. Colpisce un palo su una splendida punizione.

Ahmed COULIBALY 5 - La bella impressione lasciata contro il Milan è già un lontano ricordo: compassato e apparentemente svogliato, il senegalese non lascia traccia (dal 67' Valerio VERRE 5,5 - Zeman lo inserisce in una situazione pesantemente compromessa: impossibile attendersi qualcosa di positivo dalla sua prestazione)

Sulley MUNTARI 5 - Tanta grinta ma poca costruzione in mezzo al campo, dove viene ben presto sovrastato dalla qualità giallorossa. Ammonito, viene sostituito all'intervallo (dal 46' Alessandro BRUNO 5 - Non porta benefici al centrocampo: anche con lui la Roma continua a dominare il gioco)

Ledjan MEMUSHAJ 5,5 - Perde nettamente il duello con Strootman, non riuscendo mai a imporsi. Nel finale è comunque lui a servire a Benali l'assist per il gol della bandiera.

Ahmed BENALI 6,5 - Si propone in tanti scatti, ma per buona parte della gara è poco coinvolto nella manovra del Pescara. Bravo comunque a non demordere nonostante il punteggio sfavorevole: cerca il gol in tutti i modi e alla fine lo trova.

Gianluca CAPRARI 5 - Corre a vuoto, sbagliando tanto e deprimendosi ben presto. Solo un lampo in 90 minuti: il destro a giro che Szczesny devia in angolo nella ripresa.

Jean-Christophe BAHEBECK 5,5 - Uno dei meno peggio del Pescara, se non altro nel primo tempo. Un paio di occasioni se le crea: il problema è che per almeno due volte non riesce a concretizzare.

All. Zdenek ZEMAN 5 - Il suo ritorno a Pescara non ha portato la scossa che in Abruzzo si attendevano. E con una difesa colabrodo del genere, sperare anche solo di evitare l'umiliazione era complicato.

2017, Mohamed Salah, Pescara-Roma, LaPresseLaPresse

Roma

Wojciech SZCZESNY 6 - Bravissimo sul tiro a giro di Caprari, incolpevole quando Benali lo batte da due passi. Nel mezzo, una buona protezione della porta.

Antonio RUDIGER 5,5 - L'anello debole della difesa giallorossa: dalle sue parti Bahebeck si rende più volte pericoloso. Meglio, paradossalmente, quando va al cross per i compagni d'attacco.

Kostas MANOLAS 6 - Qualche errorino in disimpegno a cui non è nuovo, ma assieme a Fazio controlla bene gli avanti pescaresi. Impalato, però, nell'azione del gol pescarese.

Federico FAZIO 6,5 - Ottimo nelle poche occasioni in cui il Pescara lo chiama al lavoro: sempre nella posizione giusta, sbroglia situazioni potenzialmente pericolose. Il primo costruttore della squadra è lui.

EMERSON 6,5 - Poco partecipativo alla fase offensiva, nonostante nasca da lui l'azione dello 0-3, ma ottimo in quella di copertura. Protegge al meglio la propria zona, non consentendo a nessuno di passare con facilità (dall'80' Juan JESUS s.v.)

Kevin STROOTMAN 7 - Dopo il passo falso con l'Atalanta torna lo Strootman che tutti conoscono: partecipativo, vibrante, pericoloso negli inserimenti. Come quello che regala alla Roma il vantaggio.

Leandro PAREDES 7,5 - Il suo piede destro è una delizia. Quando lancia i compagni, quasi sempre li mette davanti alla porta: se Nainggolan colpisce la traversa, El Shaarawy prosegue l'azione del vantaggio (dall'82' Diego PEROTTI s.v.)

Mohamed SALAH 7 - Forse non è nemmeno in una sdelle serate migliori della propria carriera, perché qualche errore di scelta e di misura c'è. Però è devastante: uno splendido gol annullato, altri due validi, oltre a spunti continui.

Radja NAINGGOLAN 7 - Arriva in doppia cifra, ma oltre al gol che praticamente chiude la contesa c'è molto altro, almeno per un tempo: spunti inarrestabili, inserimenti pericolosi e una traversa - la seconda in due settimane - che ancora trema.

Stephan EL SHAARAWY 7,5 - Non iscrive il proprio nome nel tabellino, ma è uno stupendo uomo assist che fa le fortune di Strootman e Salah. Una furia sulla fascia sinistra, dove è l'assoluto dominatore nonostante un paio di errori davanti alla porta.

Edin DZEKO 6 - La Roma vince in goleada e lui non segna? Sì, possibile. Eppure il bosniaco, che cerca il gol in tutti i modi, lo zampino lo lascia comunque, con buone trame e l'assist vincente per Nainggolan. Mezzo voto in meno per la reazione al momento del cambio (dal 71' Clement GRENIER s.v.)

All. Luciano SPALLETTI 7,5 - Sceglie El Shaarawy e non Perotti, e il Faraone gli dà ragione. Chiede e ottiene dai suoi giocatori una vittoria che è frutto di organizzazione e qualità.