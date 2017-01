Le pagelle di Pescara-Sassuolo 1-3

=== Pescara ===

Albano BIZZARRI 4: disastroso su tutti i fronti. Male sul gol a freddo di Matri, malissimo nell'uscire sul cross di Mazzitelli, facendosi anticipare da Pellegrini al minuto 65. Determina la sconfitta della squadra di Oddo. E anche sul tris dell'ex Lazio si fa prendere in castagna da quello che, di fatto, era un tiro-cross.

Michele FORNASIER 5: costantemente in apnea al cospetto di un ottimo Politano.

Guglielmo STENDARDO 5: cerca di farsi perdonare per l'errore costato il vantaggio fulmineo degli avversari, con un pericoloso colpo di testa al 5' su cui Consigli si oppone da campione. Ma è troppo poco: quanta ruggine gli hanno lasciato addosso le tante, troppe panchine di Bergamo. Recuperare il ritmo richiesto dalla titolarità è oltremodo difficile.

Andrea CODA 5: troppo confusionario, là dietro, in cui Berardi lo fa immpazzire.

Dal 75' Ahmad Benali 5,5: avrebbe dovuto entrare in campo sull'1-2 per dare la spinta giusta alla ricerca del pari. Ma sul suo cambio Matri triplica e la partita, di fatto, finisce con un quarto d'ora d anticipo.

Alessandro CRESCENZI 6: qualche apprezzabile lampo, specie durante la prima frazione di gioco.

Bryan CRISTANTE 5: vaga per il centrocampo senza una meta specifica. Sono lontanissimi i tempi del Cristante "bambino-prodigo" del Milan. Che se lo ha ceduto così a cuor leggero al Benfica, evidentemente avrà avuto le sue buone ragioni.

Alessandro BRUNO 6,5: si vede che ha esperienza. Fascia di capitano al braccio per l'assenza tra i titolari dell'influenzato Memushaj, passano dai suoi piedi le azioni manovrate della formazione del Delfino. Innesca la folata offensiva che ha portato al momentaneo pari di Bahebeck.

Cristiano BIRAGHI 6: che dire su di lui... E' lo specchio della stagione del Pescara: a tratti straripante nella fase offensiva, in cui serve l'assist vincente a Bahebeck, nullo quando si tratta di passare alla sostanza. All'88' calcia malissimo un penalty che avrebbe riacceso il finale dell'incontro.

Gianluca CAPRARI 6,5: indirizza una quantità industriale di cross al centro dell'area. Ma predica nel deserto.

Jean-Christophe BAHEBECK 6,5: ancora lontano dalla forma ottimale, ma il suo inserimento sul primo palo in occasione del gol denota buone peculiarità di predatore d'area.

Dal 66' Simone Pepe 5,5: l'ex Juve non riesce a spezzare il fiato.

Valerio VERRE 5: prova senza acuti, là davanti. E' il primo a venir richiamato in panchina da Oddo.

Mister Massimo ODDO 4: essere allenatori del futuro significa ignorare ad oltranza la fase difensiva?

=== Sassuolo ===

Andrea CONSIGLI 8: un miracolo su Stedardo al 5' di gioco, un rigore parato a Biraghi sul finire dell'incontro. Prestazione maiuscola.

Pol LIROLA 5,5: patisce eccessivamente la verve di Biraghi.

Dal 54' Luca Antei 6: col suo ingresso in campo, DI Francesco non rischia più.

Paolo CANNAVARO 6,5: sull'1-0 salva un gol già fatto di Crescenzi, a porta vuota. Nel complesso, prova senza alcun tipo di patema.

Francesco ACERBI 6,5: è bravo, là dietro, a contenere gli attacchi abruzzesi. E a far sembrare tutto facile.

Federico PELUSO 6: ha un bel da fare nel contenere Caprari. Ci riesce ad intermittenza.

Luca MAZZITELLI 7: semplicemente perfetto da mezz'ala destra, posizione dalla quale sforna anche il cross vincente per Pellegrini.

Lorenzo PELLEGRINI 7: bravissimo a crederci sull'uscita "a farfalle" di Bizzarri.

Dall'81' Alfred Duncan: sv.

Alberto AQUILANI 6,5: fischiatissimo dal suo ex pubblico con cui non si è lasciato bene. Offre però tutta la sua esperienza in un centrocampo, quello neroverde, già di qualità. SIcuramente superiore a quello degli abruzzesi.

Domenico BERARDI 6: una di quelle giornate in cui gli è stato richiesto solo ed esclusivamente il cosiddetto "lavoro sporco". Per tutto il resto, c'è Mitra-Matri.

Alessandro MATRI 8,5: due doppiette nelle ultime due partite. L'attaccante arrivato dalla Lazio a inizio stagione conferma il proprio straripante momento di forma. Due reti da bomber di razza, non serve aggiungere altro.

Dal 75' Grégoire Defrel 6: piacevole sgambata, la sua, a gara blindata.

Matteo POLITANO 7: gioca volentieri di sponda con Matri, suggerendogli il pallone dal vantaggio immediato.

Mister Eusebio DI FRANCESCO 7: aldilà dell'inciampo in Coppa Italia, dimostra - svuotata l'infermeria - di aver definitivame ripreso le redini di un gruppo dalle ottime qualità.